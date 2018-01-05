15条餐酒搭配小妙招

导语：15条小妙招，教您如何给红葡萄酒、桃红葡萄酒、白葡萄酒和起泡酒搭配正确的食物。（来源：红酒世界网）

想必大家对“红酒配红肉，白酒配白肉”和“平衡与互补”等一系列的的餐酒搭配原则并不陌生，可即便如此，有些朋友还是会纠结选择哪些美食来进行搭配。别担心，在接下来的文章里，小编不仅为大家整理出了15条餐酒搭配的方法，还为大家推荐了相应的美食哦。

1、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）红葡萄酒：与美味多汁的红肉形影不离

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加利福尼亚州（California）和波尔多（Bordeaux）产区的赤霞珠红葡萄酒极其适合与牛排或者羊排搭配食用，因为红肉里的蛋白质会和赤霞珠葡萄酒中紧实的单宁发生化学反应，从而达到软化单宁的作用，让您的味蕾焕然一新。

2、黑皮诺（Pinot Noir）红葡萄酒：适合与带有泥土风味的菜肴搭配

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黑皮诺红葡萄酒酒体轻盈，风味十足，类似的还有多姿桃（Dolcetto）红葡萄酒。这类葡萄酒极其适合用来搭配以蘑菇和松露等带有泥土风味的原材料制成的菜肴。

3、仙粉黛（Zinfandel）红葡萄酒：与拥有相似风格的美食更搭

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如果您能够用同一个词来描述一款酒和一道菜，那就说明您所描述的酒款和菜肴可以很好地搭配。仙粉黛红葡萄酒风格淳朴，酒体丰满，可搭配与其拥有相同风格的鸡肝慕斯。此外，这道美食也可与意大利的黑珍珠（Nero d‘Avola）红葡萄酒和西班牙的莫纳斯特雷尔（Monastrell）红葡萄酒搭配。

4、马尔贝克（Malbec）红葡萄酒：香甜食物的好搭档

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马尔贝克红葡萄酒口感醇厚，酒体宏大，适宜搭配风味复杂、口感香甜的食物，如刷上浓浓五香烧烤酱的鸡腿。

5、西拉（Syrah）红葡萄酒：辛辣食物的良配

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当您在享用加入了许多调味料且辣味十足的汉堡时，不妨来一杯带有胡椒风味的红葡萄酒，如产自华盛顿州（Washington）的西拉红葡萄酒。法国的品丽珠（Cabernet Franc）红葡萄酒和希腊的黑喜诺（Xinomavro）红葡萄酒也是不错的选择。

6、雷司令（Riesling）半干型白葡萄酒：香辣食物的好拍档

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许多用雷司令、琼瑶浆（Gewurztraminer）和白诗南（Chenin Blanc）酿制的半干型白葡萄酒拥有微微的甜味，可以缓解亚洲菜和印度菜带来的辣感。

7、霞多丽（Chardonnay）白葡萄酒：肥美海鲜美食的理想伴侣

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产自加利福尼亚州、智利或者是澳大利亚的霞多丽白葡萄酒拥有丝滑的口感，可与富含脂肪的三文鱼或者蘸有酱汁的任何海鲜食物搭配。

8、长相思（Sauvignon Blanc）白葡萄酒：芳香型葡萄酒配芳香美食

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长相思是芳香型的白葡萄品种，所以可以尝试和一些香气浓郁的食物搭配，如以扇贝为主，佐以一些西柚和洋葱的美食。此外，这类食物也适合与葡萄牙的绿酒（Vinho Verde）和西班牙的弗德乔（Verdejo）白葡萄酒搭配。

9、灰皮诺（Pinot Gris）白葡萄酒：与清淡的海鲜料理是绝配

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当您在品尝清淡的海鲜料理时，呷一小口产自意大利的灰皮诺或阿内斯（Arneis）白葡萄酒，那么海鲜的风味便会更加明显。另外，法国夏布利（Chablis）产区的霞多丽白葡萄酒也是搭配此类海鲜料理的不错选择。

10、绿维特利纳（Gruner Veltliner）白葡萄酒：清新美食的首选配酒之一

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奥地利的绿维特利纳白葡萄酒和西葫芦意大利扁面这类清新的食物搭配食用时，其原有的柑橘风味会显得更加美妙。其他拥有类似风格的白葡萄酒也是搭配这款食物的首选，如西班牙的阿尔巴利诺（Albarino）白葡萄酒和意大利的维蒙蒂诺（Vermentino）白葡萄酒等。

11、干型桃红葡萄酒（Dry Rose）：为奶酪而生

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虽说不是所有的奶酪都适合与红葡萄酒或者白葡萄酒搭配，但几乎所有的奶酪都可以与干型桃红葡萄酒搭配，因为干型桃红葡萄酒结合了白葡萄酒的酸度和红葡萄酒的果味。喜欢干型桃红葡萄酒的朋友可以将其与烤奶酪三明治搭配食用。

12、香槟（Champagne）：可与任何咸食搭配

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事实上，大多数干型起泡酒都含有一丝淡淡的甜味，如极干型（Brut）香槟和西班牙的卡瓦（Cava）起泡酒。这些甜味赋予了起泡酒极其清爽的特性，使其能与咸香的食物搭配食用，炸乌冬面蘸紫菜便是一个很好的选择。

13、桃红香槟（Rose Champagne）：搭配主菜也妙不可言

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像桃红香槟、桃红卡瓦以及产自加利福尼亚州的桃红起泡酒，它们风味浓郁，口感丰富，与许多主菜搭配起来也非常美妙。所以，桃红香槟不仅仅是开胃酒，它还能和甜菜烩饭这样的主食搭配饮用。

14、阿斯蒂莫斯卡托起泡酒（Moscato d‘Asti）：来一份水果甜点正好

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阿斯蒂莫斯卡托起泡酒和半干型（Demi Sec）香槟的甜度恰到好处，且阿斯蒂起泡酒（Asti Spumante）能够突显出水果甜点的果味，所以大家不妨在品尝这些酒款时来一份蜜糖无花果派。

15、旧世界葡萄酒（Old World Wines）：与旧世界菜式搭配正好

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托斯卡纳（Tuscany）产区的葡萄酒与该产区的本土菜肴搭配可谓天作之和；牛肉酱拌意大利宽面与中等酒体的基安蒂（Chianti）葡萄酒是不可多得的组合；西班牙式鲜虾辣肠浓汤与带有泥土风味的里奥哈（Rioja）葡萄酒的搭配也让人回味无穷。总而言之，虽然在过去的几个世纪里，葡萄酒和食物的风味发生了些变化，但旧世界葡萄酒与旧世界菜式搭配的原则在现在依然很适用。（文/Iris）