大眼宝典袭来 不用医美也能妆出大眼睛

导读：不管是细长眼、三角眼，还是无精打采的内双，如何把眼睛再画大一点绝对是各种眼型的共同追求，也是各位小仙女潜心钻研化妆术想要修炼的本领。想要有效却又不夸张的把眼睛放大，既需要正确的颜色搭配，也要耐心精致的手法修炼哦，所以赶紧拿起小本本认真学习新技能吧！（来源：瑞丽网）

因为需要用到的眼部产品比较多，所以眼妆的持久度就成为了我们要解决的第一问题。选用一支眼部打底霜就可以有效避免眼影积线，眼线晕染等花妆问题，同时也可以让眼影更加显色，这样的美妆小物是非常值得投资的。

贝玲妃原地待命眼部底霜

这款双效底霜能作用于眼周肌肤，遮瑕、定妆一气呵成，使眼影不晕染。

接下来就可以进入眼影晕染阶段了。准备好一支蓬松柔软的晕染刷，还有一块色调中性的单色眼影，珠光哑光都可以，然后用刷子蘸取眼影大面积平铺在眼睑上。尤其是要照顾到外眼眶处，因为外眼眶的颜色加深可以在视觉上调整眼型，让三角眼看起来不那么明显。

在晕染眼影的时候其实最关键的是找对位置，颜色都是次要的哦。并不是用纯黑色的眼影整个铺满就会让眼睛变大，其实对于大多数眼型来说，眼影都应该着重放在双眼后端晕染哦。用深棕色或者深灰色从眼睑三分之二的位置向外晕染，形状可以晕染的尖一些，看起来会更精致。

三熹玉三色眼影

具有超强水润度与高发色效果，打造鲜明眼妆的三色眼影。

上下眼距太近也是让双眼看起来比较小的原因之一，而想要改善这个问题就要靠强化下眼睑，所以在下眼睑处也要进行眼影晕染。但是一定要避免下眼睑全包，而是在三分之一的位置就停止，这样才会在拉宽上下眼距的同时不会暴露原来的不完美眼型。

接下来就可以画眼线了，其实想要有效放大双眼可以选择眼尾拉长时的内眼线，看起来更自然哦。用眼线刷蘸取深棕色的眼影同样可以画出眼部精致线条，而且太粗太黑的眼线也会让眼妆看起来妆感太重，效果不自然，而且因为后续还会用假睫毛加持，所以眼线也不需要画得太有存在感。

植村秀多色之涂防水眼线笔

笔触如慕斯般柔滑，笔芯质地柔软

在全部的眼影晕染上眼线完成后，就可以选用一支哑光的肉粉色眼线笔，轻轻地描绘下眼线，也就是泪线处。不要以为是肉粉色这样存在感低的颜色就觉得这一步骤可有可无，其实明亮的下眼线对于拉宽眼距有非常好的效果哦。

羽德诗星魅眼影

假睫毛也是放大双眼的好用帮手哦！假睫毛的毛梗对于眼皮其实有一定的支撑作用，所以也可以用来修饰眼型。选择眼尾加长的假睫毛不仅可以拉长眼型，而且假睫毛垂下来的阴影也让双眼看起来更加深邃。不过在戴假睫毛前可以自己修剪一下长度，让假睫毛更贴合自己的眼部形状！

最后就可以进行眼妆的细节修饰了，这一步也一定要小心仔细哦！细节修饰主要是点亮眼头，这样看似不起眼的小细节可以进一步在视觉上拉长眼型，点亮整体眼妆妆效哦，快来试试吧！

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