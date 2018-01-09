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分手后古力娜扎首次写真 甜美蜜糖妆依旧超迷人

2018年01月09日 03:31 新浪时尚
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　　导读：最近娱乐圈的关系有点乱，不过也有好聚好散的例子，就比如我们的古力娜扎和张翰在一纸声明以后又回归到好友关系，分手后的古力娜扎看起来气色不错还出了最新的写真。（来源：瑞丽网）

　　一直是走青春路线的古力娜扎凭借自己的立体五官很少浓妆艳抹，反而是轻薄的打底和简单的眼妆会让人看起来五官更加明朗清晰，人也清纯不少。

　　高颜值当然也要配上一套高水准的妆容效果，比如这套蜜糖妆就是古力娜扎的最爱，妆面选择的彩妆品都带有一些棕色调，看起来妆面协调也很有质感。

　　蜜糖妆的关键就是眼唇的颜色搭配，比如这张照片上的眼影选择的是常见的大地色，但要选择浅棕色，对于想打造淡妆效果的妹子来说其实不上色倒是一件好事，不会一笔下去把妆面变得无法挽回。在打造眼影的时候记得下眼影也不要忽略。

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　　棕色调的除了眼妆以外还有唇膏的颜色，最好的选择就是添加了一些棕色调的橘色，看起来温暖又甜，如果是甜美的蜜糖妆就要选择水润质地的唇膏，会看起来增加甜蜜感，而欧美系的蜜糖妆则是哑光质地的唇膏会看起来更性感。

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　　所以太深的棕色调唇膏还是不要用于打造甜美的蜜糖妆，会看起来过于沉稳没有了俏皮的甜蜜感，所以选择上也是要十分讲究的，如果唇色较深遮盖不住可以先用唇部遮瑕遮盖一下颜色，再来上甜蜜的棕橘色。

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　　说起来蜜糖妆也是火遍了娱乐圈，“彩妆博主”林允也是大晒蜜糖妆，加有棕色调的橙色腮红会让元气大大提升，甜美的效果也是up 不断。

　　为了衬托甜美的蜜糖妆，一个纯净有光泽的底妆是必不可少的，就像关晓彤这种透着光泽感的底妆是必需品，用带有母贝提亮的妆前乳可以让肤色变得更加有光泽感，更加细腻。

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标签: 分手蜜糖写真

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