新年红色美甲来袭 12款不俗气的大红色

导读：新年很多宝宝们都开始思考购置什么新衣新鞋来打扮自己。新年红，可是必不可少的选择喔，但全身使用还是有点风险，比较保险的办法就是把它用在小面积的地方上，比如我们往往容易忽视的甲色上。美甲的神奇之处就在于，一点点小心思，就能让你看起来焕然一新。 （来源：瑞丽网）

红色+白色1

红白搭配可谓是新年的基础搭配了，鲜艳的亮红色加上白色的字母，非常吸睛。再加上一个有凸起花纹的白色甲面，一下子就让整个甲面变得可爱起来。

红色+白色2

同样的红白搭配，可以再加一点点的金色的小装饰，让甲面看起来可爱的同时又不乏轻奢感，再搭配上亮色的衣服，非常显白显气色。

红色+白色3

现在也非常流行留白款美甲，一点点的留白，可以让甲面看起来清爽不厚重，给沉闷的冬天一个呼吸的空间。配上雪花花纹和水钻，显得简约又不失时尚感。

红色+白色4

闪亮红色+红白小爱心，非常有爱啦。恋爱中的小仙女可以考虑用这一款来低调秀恩爱。这么好看的狗粮，哭着也要收下。

红色+白珍珠

如果不想要太艳的红色，可以考虑换成暗红色，再加上白色的小珍珠点缀，避免了单色红的乏味，让整体在沉稳中又不失可爱。再搭配上一个复古的红唇，一下就能让你变的妩媚动人。

暗红色+白珍珠

低调的暗红色配上闪亮的白珍珠，满满的精致感。远看可能不显山不露水，但仔细看就能感受到你细腻的小心思。这种有质地感的暗红色，非常适合冬季。

红色+水钻

一点点的小配饰就能打破单色的呆板无趣。像这样简约而不简单的甲面，就能带来一种高级感。让你拥有新年红的同时，还能保持自己的高冷style。

红色+金色

同样跟红色搭配的怎么少的了金色呢。金色系的指甲单独涂也是特别百搭、不挑人。像这样金色和红色的法式款，就看起来非常高级。宝宝们可以根据自己想要的风格随意搭配，怎么搭怎么好看。

暗红色+金色

当留白款碰上金色和红色，可以说非常好看了。留白的粉嫩轻盈再加上暗红色的低调轻奢，一下将温柔和妩媚都演绎了出来。

暗红色+白色+金色

如果想要多一点可爱感，可以像这样加上白色的方格花纹，再单涂一个金色，让整体甲面看起来有趣而充满变化。白色和金色的加入，让暗红色显得不仅不沉闷，还极具质感。

红色+白色+灰色

灰色的加入，会给人一种很潮的感觉，这种温柔中带着点刚强的颜色，跟红白搭配在一起，非常适合冬天。

红色+撞色

多色搭配的法式美甲，让冬天充满活力不乏味。鲜艳耀眼的红色，低调奢华的金色，可爱少女的粉色，暗调沉稳的蓝紫色，还有清新潮范的绿色，给新的一年，一个不一样的自己。