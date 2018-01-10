红色最开运 8款单品快给你的化妆包里添点喜气

导读：过年的时候大家除了要穿新衣服当然还要给自己的化妆包添点喜气，1月份也正好是限量版层出不穷的时候，早点给化妆包里添一些红色让春节美美的不慌张。 （来源：瑞丽网）

兰蔻菁纯柔润唇膏（丝缎柔润版）新年礼盒 这款唇膏可以说是兰蔻彩妆里比较畅销的单品了，质地细腻滋润度高，在新年之际组合成礼包可以说是非常贴心的设计，而且含有王俊凯签名的红包，是不是迷妹们马上就要把持不住了呢！ 任购1支菁纯柔润唇膏，即赠奇迹密语香水 1.2ml+ 王俊凯签名红包 +唇膏外衣（红色） 礼盒价值：470（立省200） 菁纯柔润唇膏（丝缎柔润版）（正品） 奇迹密语香水 1.2ml 王俊凯签名红包 唇膏外衣（红色）

阿玛尼轻垫精华粉底液（粉盒+粉芯） 这款气垫粉底虽然不是新年的限量版，但假如了阿玛尼高定服装的黑红两色也显得格外有特点，红色的包装更是在新年的时候用起来超喜庆，以精油为基底，独家质地转换科技，以精萃精油，包裹液态水分与高纯度色素微粒。 触肤瞬间，由液态转迅速化为细微粉末，紧贴面部，仿若带上一层裸色面纱，瑕疵隐匿。

YSL2018 新年限量桃花盘礼盒 每年的限量版都会在包装上迷死人，这一次的金色配红色的设计更是突出了奢华的感觉，细腻的腮红盘非常好用，没有浮粉飞粉的担忧，轻刷在脸上就会感觉肌肤红润有气色，再加上一支方管口红，可以说简单的桃花妆就算完成了！ 2018 新年限量桃花盘 （正品） 方管口红旅行装 （颜色随机） 限量桃花礼盒包装 （礼盒限量260套）

雅诗兰黛小棕瓶精华红色限量版套装 像小棕瓶这么经典的单品就算不出限量包装估计也是卖断货没话说的，不过这一年的红色包装可以说非常喜庆了，用过小棕瓶的人几乎都会再来回购，可见它的修复能力有多少，这么美的包装不多说加入购物车。

碧欧泉皇牌保湿修护新年红运礼盒 一套13件的礼盒只售1035元可以说非常超值了，整体礼盒的价值在2018元也是一个好寓意，包含了冬天最需要的护肤精华露，超级补水的效果用了才知道，一瓶下来皮肤变得柔软细腻，干皮油皮统统搞定！ 礼盒包含： ? 奇迹水护肤精华露200ml（节日版） ? 碧欧泉活泉润透水份露 50ml ? 碧欧泉护肤精华露 14ml ? 碧欧泉护肤精华露 14ml ? 碧欧泉护肤精华露 14ml ? 碧欧泉活源精粹修复面膜 15ml ? 碧欧泉活源精粹修复面膜 15ml ? 碧欧泉活泉夜间精华露 20ml ? 碧欧泉新活泉润透洁面乳 50ml ? 碧欧泉活泉新润透爽肤水 100ml ? 碧欧泉新活泉润透水分凝露 15ml ? 碧欧泉润透精华露 15ml ? 女士化妆包 ? 2018新年礼盒 礼盒价值2018元，立省1073元

科莱丽智能多效声波洁面仪节日礼盒 及按摩和清洁为一体的节日套装也是护肤里的不必可少礼盒，超声波清洁比用手清洁会干净很多，从肌肤的触感就可以明显体现出来，像这种组合套装还是要在活动期间购买更为实惠。

悦诗风吟水感亲肤气垫粉凝霜[巴扎黑1] 14g+14g 看了包装相比铲屎官们每个人是不是都要来一个呢？狗年印上一之可爱的萌宠在气垫盒上真的是太可爱了，再加上皇宫的搞怪风格，就怕这次的限量单品有要马上一扫而光了。

雪花秀典藏面膜护肤礼盒玉璨撕拉50ml与润50ml玉面膜30ml 雪花秀的经典面膜自然是在过节的时候要喜庆的打包售卖，这三款明星面膜可以说不要太好用了，用它缓解暗沉气色，提升皮肤弹性非常有效，三种打包的经典面膜在过节期间还有优惠，可是不多得的。