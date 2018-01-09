导语：新年party季，想必仙女们一定都过足了美食的瘾，如果担心自己会胖，那么你可以和仙姑超模何穗学一学怎么急救回来！爱吃的她却丝毫不受赘肉的影响，仍然高挑纤瘦。到底她是如何完美避开长赘肉的呢？跟着本芭一起去看看吧！（来源：时尚芭莎）

羡慕何穗只吃不胖？ 人家玩命减脂时你在哪儿

超模仙姑超爱吃？

那你怎么还能保持高美瘦？

这是仙姑在微博上调侃自己的场景

这是仙姑在微博上调侃自己的场景，照片中只见仙姑带了反光镜，镜片上都是美食，嘴巴开心得笑开了花。

芝士粉搭配烤玉米的组合

除此之外，她还晒过出去玩时吃的美食，芝士粉搭配烤玉米的组合，想想就觉得超级美味呢！

火锅

火锅神马的也是何仙姑的爱，瞧这停不下来的吃法，真的很享受呢！

亲自下厨

除了自己爱吃之外，何仙姑也非常喜欢给爸妈做饭。亲自下厨，为爸妈做美食，孝心满满哟~

瞅瞅这晒出来的美食照，真的不要太养眼

瞅瞅这晒出来的美食照，真的不要太养眼！每一盘都饱含仙姑的深情，色香味俱全！

仙姑的独家减脂法

明显瘦的很紧致！

定期去健身房

大招一：定期去健身房！

想要身上的肌肉紧致有型，定期去健身房报到是必不可少的！根据自己的个人状况，练一些针对性强的项目，有效减脂塑形呢！

多多喝水排毒素

大招二：多多喝水排毒素！

每天多喝水不仅可以增强身体的排毒，加快新陈代谢，还有饱腹的功能！建议大家多喝绿茶，具有减脂功效，为你轻体瘦身。

户外健身不可少

大招三：户外健身不可少！

除了定期去健身房锻炼以外，贴近大自然的户外运动也是必不可少的哟~不仅可以呼吸新鲜空气，还能加速消耗脂肪，简直赞！

减肥Do&Don‘t

定睛看好别做错哟~

Do1：固定锻炼量

每天定时定量运动，会使身体渐渐适应运动的节奏，不仅会加快代谢，而且运动完身体会感到轻松和愉悦，并且到了时间，你自己就会忍不住的想要运动起来！

加强力量训练

Do 2：加强力量训练

力量训练可以增加肌肉的含量，而肌肉含量的变大也会让身体代谢加快，从而提高身体机能与自身耗脂能力，所以你们没事去健身房举举铁，增加一下肌肉吧！

Do 3：户外运动要增加

每周去户外活动是消耗体内脂肪、增加活力的好办法，呼吸一下新鲜空气，不仅能换个好心情，还能感受自然，一举三得！

Don’t 1：长时间摄入量低

长时间摄取量低就会出现皮肤松弛，免疫力下降，同时还会造成体内营养素摄入不足，从而引发一系列的身体机能问题。

Don’t 2：过度运动不减肥！

长时间大量运动会导致贫血，还会导致关节，肌肉，骨骼的损伤，如果你们运动之后不是让你感到精神充沛，而是不舒服，那就是运动过度！

别再傻傻节食了

Don’t 3：别再傻傻节食了！

节食减肥是一个最常见的误区，节食会流失肌肉，使身体代谢减慢，脂肪分解减少，所以节食减下来的是健康的蛋白质和大量的水分！节食减肥还会造成身体缺失所需营养素，免疫功能下降，日子久了会感到易怒、怕冷、身体机能跟不上。