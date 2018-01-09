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羡慕何穗只吃不胖？ 人家玩命减脂时你在哪儿

2018年01月09日 03:32 新浪时尚
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　　导语：新年party季，想必仙女们一定都过足了美食的瘾，如果担心自己会胖，那么你可以和仙姑超模何穗学一学怎么急救回来！爱吃的她却丝毫不受赘肉的影响，仍然高挑纤瘦。到底她是如何完美避开长赘肉的呢？跟着本芭一起去看看吧！（来源：时尚芭莎）

羡慕何穗只吃不胖？ 人家玩命减脂时你在哪儿羡慕何穗只吃不胖？ 人家玩命减脂时你在哪儿

　　超模仙姑超爱吃？

　　那你怎么还能保持高美瘦？

这是仙姑在微博上调侃自己的场景这是仙姑在微博上调侃自己的场景

　　这是仙姑在微博上调侃自己的场景，照片中只见仙姑带了反光镜，镜片上都是美食，嘴巴开心得笑开了花。

芝士粉搭配烤玉米的组合芝士粉搭配烤玉米的组合

　　除此之外，她还晒过出去玩时吃的美食，芝士粉搭配烤玉米的组合，想想就觉得超级美味呢！

火锅火锅

　　火锅神马的也是何仙姑的爱，瞧这停不下来的吃法，真的很享受呢！

亲自下厨亲自下厨

　　除了自己爱吃之外，何仙姑也非常喜欢给爸妈做饭。亲自下厨，为爸妈做美食，孝心满满哟~

瞅瞅这晒出来的美食照，真的不要太养眼瞅瞅这晒出来的美食照，真的不要太养眼

　　瞅瞅这晒出来的美食照，真的不要太养眼！每一盘都饱含仙姑的深情，色香味俱全！

　　仙姑的独家减脂法

　　明显瘦的很紧致！

定期去健身房定期去健身房

　　大招一：定期去健身房！

　　想要身上的肌肉紧致有型，定期去健身房报到是必不可少的！根据自己的个人状况，练一些针对性强的项目，有效减脂塑形呢！

多多喝水排毒素多多喝水排毒素

　　大招二：多多喝水排毒素！

　　每天多喝水不仅可以增强身体的排毒，加快新陈代谢，还有饱腹的功能！建议大家多喝绿茶，具有减脂功效，为你轻体瘦身。

户外健身不可少户外健身不可少

　　大招三：户外健身不可少！

　　除了定期去健身房锻炼以外，贴近大自然的户外运动也是必不可少的哟~不仅可以呼吸新鲜空气，还能加速消耗脂肪，简直赞！

　　减肥Do&Don‘t

　　定睛看好别做错哟~

　　Do1：固定锻炼量

　　每天定时定量运动，会使身体渐渐适应运动的节奏，不仅会加快代谢，而且运动完身体会感到轻松和愉悦，并且到了时间，你自己就会忍不住的想要运动起来！

加强力量训练加强力量训练

　　Do 2：加强力量训练

　　力量训练可以增加肌肉的含量，而肌肉含量的变大也会让身体代谢加快，从而提高身体机能与自身耗脂能力，所以你们没事去健身房举举铁，增加一下肌肉吧！

　　Do 3：户外运动要增加

　　每周去户外活动是消耗体内脂肪、增加活力的好办法，呼吸一下新鲜空气，不仅能换个好心情，还能感受自然，一举三得！

　　Don’t 1：长时间摄入量低

　　长时间摄取量低就会出现皮肤松弛，免疫力下降，同时还会造成体内营养素摄入不足，从而引发一系列的身体机能问题。

　　Don’t 2：过度运动不减肥！

　　长时间大量运动会导致贫血，还会导致关节，肌肉，骨骼的损伤，如果你们运动之后不是让你感到精神充沛，而是不舒服，那就是运动过度！

别再傻傻节食了别再傻傻节食了

　　Don’t 3：别再傻傻节食了！

　　节食减肥是一个最常见的误区，节食会流失肌肉，使身体代谢减慢，脂肪分解减少，所以节食减下来的是健康的蛋白质和大量的水分！节食减肥还会造成身体缺失所需营养素，免疫功能下降，日子久了会感到易怒、怕冷、身体机能跟不上。

标签: 何穗减脂超模

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