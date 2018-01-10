眉妆发福利 关晓彤宋茜教你看脸型选眉型

导读：画眉毛并不是只是涂出两条海苔那么简单，不同的形状颜色往往会有不同的效果，也会进一步影响颜值。其实各种脸型还有五官比例都有自己适合的眉型，根据自己的脸型选对眉型就可以事半功倍，而盲目追求某种眉型往往会让违和感爆棚哦，所以各位小仙女赶快来get一下脸型眉型搭配的技能吧。（来源：瑞丽网）

首先来看以宋茜为代表的面部比较饱满的类型。这样的女生一般面部苹果肌比较突出，整体脸型棱角也比较不明显，五官看上去也比较有拥挤感。所以在画眉时就一定要避开同样平直无眉峰的眉形，可以将眉毛整体挑高，适当画一个小眉峰或者把眉毛弧度画得明显一些，就可以在视觉上拉长面部比例哦。

关晓彤的脸型跟宋茜的脸型处在比较相反的位置，是比较有骨感脸型也比较长的感觉。这样的脸型容易看上去枯瘦干瘪，所以就非常不适合本来就有显老风险的挑眉。如果你也是尖尖的瘦长脸，就一定要把眉毛整体拉长放平，和下巴一起呈现倒三角形，这样可以帮助还原面部黄金比例哦。

其实眉毛画得过短真的是很多眉妆bug最大问题之一。对于短脸来说，眉毛画段会让脸型看起来更加短圆。而对于容祖儿这样脸型偏方、骨架比较突出的脸型，眉毛画短了就更有五大三粗的感觉，而是应该拉长眉毛，缩小与太阳穴的位置才会更加协调。

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预设模拟砍刀形笔锋，自带削笔器，简单快速削出砍刀形。眉笔眉刷双头设计，可替换笔芯。柔滑上色，独特砍刀形状，1mm极薄刀锋，不结块，超快速上妆。

相似脸型的还有舒淇，所以头部和面部都比较方的女艺人，画成黑色海苔条的眉毛真的是个硬伤哦。眉尾的位置应该是和外眼角呈三十度左右才是最合适的位置，过短过长都不行的。同时如果你也是面部骨架比较硬朗的女生，那么眉毛颜色一定不要太深哦，会看起来很不自然。

魅可造型眉粉组合

三色搭配，粉质细腻，不易出错。

作为同样面部骨架比较宽的女艺人，钟楚曦的眉妆就处理的真的很到位哦。眉头形状自然晕开，整体线条也比较流畅，眉毛后端的眉峰让美妆看起来自然不僵硬，但是角度又刚好，不至于太高。整体看起来柔美度比较高，即便是宽骨架的面部也看不出破绽。

这张动图就很好地演示了眉头、眉峰，还有眉尾应该处在的位置。眉头可以和眼头齐平或者稍微靠后1mm，而眉峰所处的点应该和眼球外缘形成一条线，而眉尾和眼角就应该保持三十到四十五度的距离，不管是什么样的眉型，这三点都不应该出现太大改动哦。

最后在修理眉妆的时候可以借用遮瑕产品的帮忙哦。有时候各位小仙女可能会把眉毛画的太粗，从而看起来非常不自然。这时候只要用扁平的遮瑕刷在眉毛边缘均匀涂抹遮瑕，就可以不留痕迹地修改眉妆形状啦，赶紧来找到最合适自己的眉型吧！

魅可菲三头塑颜眉笔

轻松塑造立体眉型，五官分明且自然