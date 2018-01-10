你距你的男神其实也只差一个妆容的距离

导读：在《阳光姐妹淘》饰演高冷女神的可以说是一路女神到今天了。近日闵孝琳公布了今年2月将与相恋两年的男友BigBang成员太阳完婚。前有乔妹，今有孝琳，女神们一个个都找到了自己的男神。那你距你的男神还有多远呢？（来源：瑞丽网）

前有乔妹，今有孝琳，女神们一个个都找到了自己的男神。那你距你的男神还有多远呢？可能只差一个韩式妆容的距离啦无瑕透亮的底妆，平直可爱的浓眉，自然色系的眼影，以及亮色的唇妆构成的韩式妆容，一下子就能让你的变身成韩剧女主角喔。

韩式妆容非常适合日常，看闵孝琳的妆容就知道了。透亮的肌肤，精致的眼妆，诱人的唇色，让人看起来分外美丽动人。这种妩媚而不张扬，温柔又可爱的感觉，真的会让人产生满满的保护欲有木有。斩男神必备的韩式妆容，宝宝们还不赶快学起来！这看似简单的妆容，其实暗藏了许多小心机喔。

韩式妆容第一步，底妆。在韩式妆容中，底妆带来的肌肤质感是非常重要的。像金泰妍这样透亮有光泽感的肌肤搭配上腮红，真的是少女感十足。追求肌肤的亮度的韩式底妆，除了常规气垫BB能创造嘭嘭亮润肌肤之外，还会专门特意加入妆前的提亮产品。上妆的时候注意要用美妆蛋上妆喔，要记得使用之前先将美妆蛋充分浸湿。

韩式妆容要求底妆要十分的细腻，看林允儿即使在高度清晰的镜头下，肌肤也找不出的什么问题。满屏的胶原蛋白，非常的可爱减龄。韩妆修容跟欧美妆容比起来会更为强调苹果肌和额头部分的饱满感，而不太追求立体感，这也比较适合亚洲宝宝的长相特点。

修容的时候，在苹果肌和额头处用上提亮产品，腮边和发迹线部分轻轻带过就好，擦拭的太过明亮，反而会让脸显得浮肿气起来。

芭比布朗舒盈平衡粉底露

遮盖力中度至完全遮盖。自然均匀肤色，赋予肌肤最轻薄透亮的妆效，就像真正的肌肤般自然贴合。配方质地滋润，延展性佳，保湿不油。

眼妆的打造，是韩式妆容的又一重点。像IU这样用自然色系的眼影搭配上出挑的眼线，就会让眼睛看起来很神采。大家在打造日常妆容时，也可以像这样选择用一些粉色系、浅色系带珠光的眼影，加重眼尾的同时轻扫下眼睑。轻轻晕染到眼中部位即可，注意不要涂的过深过宽喔。千万别忘了晕染完后用香槟色或粉色珠光提亮下眼头的部分，这样能瞬间让眼睛变亮喔。

衰败城市眼影盘

将眼影涂于眼皮上打造完美眼妆，颜色多样随心搭。

眉妆也是韩式妆容中的不容忽视的环节。除了经典的韩式一字眉外，眉色的选择也十分重要。不知宝宝们有没有发现，韩式妆容里她们都会像李圣经这样选择比发色浅一号的眉色。这样让脸整体看起来非常的自然柔和，不会让亮色的头发或者眉毛显得很突兀。

植村秀自动砍刀眉笔

预设模拟砍刀形笔锋，自带削笔器，简单快速削出砍刀形。眉笔眉刷双头设计，可替换笔芯。柔滑上色，独特砍刀形状，1mm极薄刀锋，不结块，超快速上妆。

在秉持着清新自然法则的韩式妆容里，唇妆的打造变尤为关键了。像朴信惠这样据衣服颜色搭配出来的粉唇，就看起来非常可爱有光泽。韩式唇妆比较注重唇部的饱满感和光泽度，会选择一些偏粉色或者偏橘色的滋润度高的唇膏或唇釉。在画时先用小刷子或者手均匀的涂抹唇部进行遮瑕，再沿着唇线轻轻上色。冬天唇部容易干燥起皮，宝宝要注意唇部日常的护理喔。

兰芝夜间保湿修护唇膜

小身材，大“膜力”的经典再续，整夜修护双唇，清晨再现柔嫩饱满“果冻唇”