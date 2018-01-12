呵护全身 香奈儿推出邂逅香水系列

邂逅是一股旋风，是要紧紧抓住的转瞬机缘，要将它紧紧拥在怀中。2018年，香奈儿为邂逅香水系列呈现三种全新用香方式，让你无论何种场合、何种心情，都能自信迎接属于自己的邂逅。

呵护全身

香奈儿邂逅润肤精华油

限量版香奈儿邂逅润肤精华油触肤即融，深度滋养。轻盈舒适的质地赋予肌肤丝滑、柔嫩的触感，令香氛的迷人气息余韵悠长。

无论何种心情，都有一款润肤精华油与其相配：

- 积极乐观：邂逅润肤精华油呈现出融合了粉红胡椒与茉莉、风信子以及广藿香的独特花香调。

- 甜美柔情：邂逅柔情润肤精华油散发出融合了温润白麝香与绿色清新葡萄柚的花果香调。

- 清新活力：邂逅清新润肤精华油演绎出融合了清新香木橼、柔美茉莉以及鲜明柚木的闪亮花香调。

- 热情洋溢：邂逅活力润肤精华油融合了充满振奋能量的血橙与雪松、鸢尾的热情花果香调。

100ml/瓶 限量版

PARFUMS

随时补香

香奈儿邂逅柔情气垫香氛

香奈儿开创独特的全新用香方式，带来前所未见的感官体验与使用手法。香奈儿首款限量版气垫香氛，柔软精致的香扑搭配果冻质地的香氛，一抹即融于肌肤，带来舒适顺滑的美妙触感。香奈儿邂逅柔情气垫香氛让用香更加私密、便捷、精准，尽显优雅与迷人的独特魅力。轻巧时尚的设计，方便随时补香。

5g/盒，限量版

旅行风尚

香奈儿邂逅活力淡香水（手袋装）

邂逅活力淡香水推出轻巧时尚的手袋装，让热情四溢的活力气息随身环绕。实用且便携的设计，时刻伴你左右，随心喷洒。

20ml手袋装配以2瓶补充装

3x20ml补充装套组