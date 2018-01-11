万豪被立案调查事件始末 国际大牌们可长点记性吧！

导语：台湾和西藏都是中国领土不可分割的一部分！对于这条“红线”，很多国际大牌不知是记性差，还是揣着明白装糊涂，总是在表述中出差池。近期，又一家国际大牌企业在这个问题上触礁了，它是——万豪国际集团。

万豪“调查问卷”事件始末

最先曝料的是网友@仲举扫地 。据@仲举扫地 所述，这已经不是他第一次投诉万豪，万豪不但不改反而越来越过了。从他晒出的调差截图可以看到，在“您现在居住在哪个国家？”的答案选项里，台湾、西藏、香港、澳门都赫然在列。

随后，各大官媒纷纷转发此条微博，或者点名“万豪”别有用心。随着事件不断发酵，万豪礼赏官方微博于1月9日回应称：“对于万豪调查问卷事件的发生，我们深表歉意。我们意识到，这一错误令万豪中国会员感到失望。目前，我们暂停所有问卷， 并第一时间修改调查选项。对此 所引起的不便，我们致以深深的歉意。 ”但似乎并未解释清楚为什么要“别有用心”的在中文版里把这些地区作为“国家”列出。

1月10日一早，“万豪礼赏”再次发出微博：“万豪国际集团在此重申我们尊重中国主权和领土完整的一贯立场。 ”

1月10日晚20：37分，上海市黄浦区人民政府新闻办官方微博 @上海黄浦 发布一条最新情况通报：已经约谈万豪酒店管理公司上海负责人及万豪国际集团大中华区负责人，要求万豪国际酒店立即撤下所涉内容，同时对网站和APP上发布的所有信息进行全面检查，杜绝出现类似内容；要求万豪国际酒店及时回应公众关切，通过多种渠道发布改正声明，尽最大努力消除不良影响。

经初步调查，万豪国际酒店的行为，涉嫌违反《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国广告法》相关规定，黄浦区市场监管局已对其予以立案调查。

随后，“万豪礼赏”发布了万豪国际集团媒体声明，称“万豪国际集团已对集团的网站和APP内容进行自检，并立即采取措施，尽最大努力以确保官网以及APP上对于国家和地区划分以及表述的准确性。”

前中国驻罗马尼亚大使、中瑞酒店管理学院教授陈蓟暄表示“我们通常称之为台湾地区和香港地区，也就是行政区之意，而绝非国家或英文的country or state；有不少跨国企业在其官网平台的海外机构或子公司全球分布介绍中，经常把Taiwan和Hong Kong列为country一栏，这是完全错误的，有的是故意为之。”

所以，这次万豪调查问卷事件，究竟是内部员工“手滑”失误？还是有人刻意为之？耐人寻味的是，被网友@仲举扫地点名的“万豪酒店及度假酒店”官方微博始终未作出原发回应，而是仅仅转发此次涉事的“万豪礼赏”会员计划官方微博，转发时也并未作出任何评价。而11日中午，@环球网 更发博称，万豪仍继续在推特上给某个藏独账号点赞，贴文的内容是感谢万豪礼赏在用户调查中把西藏列为“国家”。

国际大牌：可长点“记性”吧

随着人民生活水平不断提高，消费升级及购买力迅速增强。如今各国际一线大牌，纷纷抢滩中国市场，就拿此次出事的万豪来说，全称万豪国际集团（MARRIOTTINTL），为美股上市公司，总市值497亿美元，主营业务为经营管理直属酒店和特许联营的酒店。

万豪集团旗下品牌（图片来源：万豪国际集团官网）

自2016年万豪完成了对喜达屋酒店与度假酒店国际集团的并购之后，体量更是惊人——成为全球最大万豪国际集团的酒店客房数量全球第一且首屈一指的酒店集团，旗下汇聚30个领先酒店品牌。根据其2017年8月发布的财报显示，公司2017财年上半年盈利7.79亿美元，同比增长67.17%；营业收入113.56亿美元，同比增长47.98%。这其中，很大一部分业务增长来自于以中国为主的亚太市场。万豪2017年中旬曾宣布，未来计划在亚太地区新增超过100家豪华酒店，中国市场将占新增酒店的一半左右。2017年截至6月，万豪在亚太地区共拥有8个奢侈酒店品牌，113家酒店，亚太地区为集团全球奢侈酒店业务的增长贡献了一半的力量。

上海绿地万豪酒店（图片来源：酒店官网）

这其中，中国商旅客人给万豪带来的，不仅仅是充满活力的市场，更是庞大可观的品牌前景。笔者身边就不乏忠实拥趸，而且不少都是白金会籍。为使业绩上升，万豪在不久前还与阿里巴巴成立了合资公司，并继续升级自己的直销系统，提升线上获客的能力，此次事件的“导火索”，正是来自于其会员系统和线上直销app。不同的是，app的注册界面，在国家选项中，没有出现“西藏”，而在会员内部邮件却出现了。

对于国际品牌这种两头吃，碰触“底线”的行为，网友们表达不满和诉求其实早有先列：2008年汶川地震期间，给化妆品迪奥（Dior）做代言的美国影星莎朗·斯通，就因为居然宣称汶川地震是“天谴”（“Karma”），结果引起全中国的公愤，并表示要抵制迪奥，迫使品牌郑重道歉，并迅速撤换了莎朗斯通代言的广告。

在这里不得不再给拥有如此庞大产业的国际品牌们提个醒：无论是真正的支持，还为了给自己贴上西方社会认为的某种“政治正确”标签，中国的领土与主权不容侵犯。正如外交部长王毅所说“最了解中国人权状况的不是你，而是中国人自己，你没有发言权，而中国人有发言权。”

（部分文字来源：环球网、经济观察报）