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杨幂染红发迎新年 二次元少女风领跑18年新潮流

2018年01月11日 18:20 新浪时尚
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　　导语：新一年有新气象，明星也不例外！这刚刚步入2018，，杨幂就来捍卫自己带货女王的称号了，率先戴上一顶红色的假发，配上招牌棒球帽。不仅预示着新一年红红火火，还秒变二次元少女。

杨幂红发造型杨幂红发造型

　　所以今天，我们就要继续说说少女风了，在2017年已经红透半边天，到了2018年依旧持续走热，看这架势是要继续领跑新一年的潮流指标！

杨幂红发造型2杨幂红发造型2

　　说到少女风，就先要从颜色入手。杨幂把红色假发戴上头，如果你们没有这个胆量，不如试试把红色穿身上。比如唐艺昕和唐嫣的红色条纹外套，不仅时髦显瘦，青春减龄。

红色条纹装红色条纹装

　　而杨幂更是把红色条纹装带入了新一年的潮流中，无论是搭配针织帽，还是黑色上衣，都非常洛丽塔！

杨幂穿红色条纹装杨幂穿红色条纹装
杨幂穿红色格纹裙杨幂穿红色格纹裙

　　除了大面积运用红色，细节点缀也是值得留意学习的。跨年晚会上，大幂幂这一身心形长裙也是把少女风穿的恰到好处。

杨幂杨幂

　　而少女风最直观的表现，就是粉色系，在2018年开年，也有不少女明星都再次把粉色穿上身。就像马思纯这样，再加上个玩偶神助攻，秒变少女范儿。

马思纯马思纯
马思纯，欧阳娜娜马思纯，欧阳娜娜

　　但说到二次元，不妨参考李宇春在Gucci秀场上这一套造型，神似舒克贝塔的二次元帽子搭配童趣的毛衣，这种冲破次元壁的穿搭，在2018年还会流行！

李宇春亮相Gucci李宇春亮相Gucci

　　戴过这样帽子的还有杨幂，一顶虎头帽可爱又少女。

杨幂戴虎头帽杨幂戴虎头帽

　　除了童趣十足的帽子，用配饰来表现二次元风是最不容易出错的了。那不妨试试各类设计少女又不乏科幻感的包包，也能让我们穿出二次元少女感。

　　在Anya Hindmarch 2017秋冬系列中，小熊造型，挂在胸前的小包包就足够抢镜了。

Anya Hindmarch秀场Anya Hindmarch秀场

　　再到了2018春夏系列中，少女风就变得更加二次元了。把包包做成带着花边的枕头和靠垫。和今年突然刮起的二次元风潮，倒是完美融合了。

Anya Hindmarch包包Anya Hindmarch包包

　　除了Anya Hindmarch，在二次元这块也很有风格的就要算是LV了。与Anya Hindmarch甜甜的少女风不同的是，LV更偏向酷炫的街头少女。近些年，推出的包包和鞋子都很具有前卫感。无论是立体的正方形包包，还是圆形的手拎包，少女风十足。

Louis Vuitton正方形包包Louis Vuitton正方形包包
Louis Vuitton正方形包包Louis Vuitton正方形包包
LV圆形手拎包LV圆形手拎包
LV圆形手拎包LV圆形手拎包

　　而凹凸有致的老爹鞋也会是今年二次元少女风潮的主打款！

LV老爹鞋LV老爹鞋

　　而刚刚换了设计师的Chloe，推出的设计也更加偏向二次元少女范儿，尤其是这种缠绕的首饰让人眼前一亮。

chloe配饰chloe配饰

　　所以各位姑娘，2018年还请继续装嫩，二次元少女风还会再流行！

标签: 二次元杨幂少女

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