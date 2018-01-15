奢华底妆巅峰之作 缔造奢润柔焦美肌

殿堂级护肤彩妆奢品Clé de Peau Beauté肌肤之钥始终秉持着匠心精神进行底妆产品的开发，将独有的光采科技发挥到淋漓尽致，于2018年1月推出全新晶致润耀粉霜。晶致润耀粉霜研发构想源于‘展现肌肤原生之美’，具有高级乳霜般柔润丰盈的奢华质感，上妆时即刻沁融于肤。添加高科技配方‘油性凝胶基剂’，柔焦模糊肌肤表面的各种瑕疵，赋予肌肤宛若天生的无瑕感，打造似有若无却光采满溢的妆容。更延续将彩妆与护肤功效完美融合的底妆研发理念，倾注CPB独家‘亮肌复合精华EX’，长效滋润奢养肌肤。耀若美钻的璀璨外观加上沁人心脾的奢华香氛，超越你对顶级底妆的奢求。

CPB肌肤之钥 全新晶致润耀粉霜 2018年1月 奢美上市

智能柔焦底妆 缔造绝世之美

●乳霜般的奢华质感辅以卓越的乳化技术，突破传统粉霜的厚重粉感，上妆时即刻沁融于肤，带来无可比拟的上妆体验。添加半透明‘油性凝胶基剂’，藉由大量透过肌肤的光，以及在半透明的油性凝胶基剂当中随机扩散开来的光，柔焦模糊肌肤表面的各种瑕疵凹凸问题，并由肌肤内部透出饱满光泽。持久丝滑细腻的完美妆感，让肌肤宛若新生如初，绽放臻美光采。

顶级保养成分 成就奢养臻品

●汇聚CPB肌肤之钥明星保养品的众多精华成分，将彩妆与护肤功效融为一体：倾注CPB享誉盛名的独家成分‘亮肌复合精华EX’，隔绝由外界环境造成的伤害，将肌肤从过去受到伤害的记忆中释放，提升肌肤细致质感并展现透亮光采；亦添加了CPB殿堂级全效型保养品金致乳霜中的护肤成分‘柴胡精华’，修护真皮纤维细胞，促进真皮胶原蛋白和玻尿酸的生成，并提高纤维细胞的活性。肌肤获得长达24小时的保湿滋养，细纹、皱纹及粗糙等问题亦能得到改善，肤色愈发白皙透亮。

多重感官享受 极致奢华体验

●延续CPB肌肤之钥一贯的华丽外观，匠心的钻石切面和渐变的玻璃瓶身，宛若美钻般任一角度都能折射出耀眼光芒，搭配挑棒和底座更显奢华，使你在打造完美妆容的同时亦可奢享无与伦比的视觉盛宴。

●高级酒香融合天然蔷薇香氛，独特的香氛能够放松心情，举手投足间都散发出优雅迷人的女性魅力，给你带来前所未有的尊宠享受。

CPB肌肤之钥 晶致润耀粉霜 27mL / RMB 2300

兼具智能柔焦妆效与殿堂级保养功效的奢华底妆巅峰之作。研发构想源于‘展现肌肤原生之美’，具有高级乳霜般柔润丰盈的奢华质感，上妆时即刻沁融于肤。添加高科技成分‘油性凝胶基剂’柔焦模糊肌肤表面的瑕疵，打造细腻柔润的完美妆感。更延续将彩妆与护肤功效完美融合的底妆研发理念，倾注CPB肌肤之钥独家成分‘亮肌复合精华EX’，使肌肤获得顶级奢养呵护，光采满溢新生如初。

产品特色

●奢华质地：乳霜般的奢华质感辅以卓越的乳化技术，突破传统粉霜的厚重粉感，上妆时即刻沁融于肤，带来无可比拟的上妆体验。

●智能柔焦：添加了半透明的‘油性凝胶基剂’，借由光产生模糊效果，柔焦模糊肌肤表面的瑕疵，赋予肌肤宛若天生的无瑕感和柔润光采。

●奢养护肤：倾注CPB独家成分‘亮肌复合精华EX’，隔绝由外界环境造成的伤害，将肌肤从过去受到伤害的记忆中释放；亦添加CPB全效型保养品金致乳霜中的护肤成分‘柴胡精华’，修护真皮纤维细胞，促进真皮胶原蛋白和玻尿酸的生成，并提高纤维细胞的活性。肌肤获得长达24小时的保湿滋养，愈发细腻柔滑、白皙透亮。

●璀璨外观：延续了CPB肌肤之钥一贯的华丽外观设计，犹如美钻般任一角度都能折射出耀眼光芒，使你在打造完美妆容的同时亦可奢享无与伦比的视觉盛宴。

●优雅香调：高品质酒香搭配天然蔷薇香氛，能够放松心情，使你举手投足间都散发出优雅迷人的女性魅力。

使用方法

● 请在护肤品或妆前产品后使用。

● 使用刮勺取适量的粉霜于两颊、额头、鼻子与下巴，再均匀涂抹于全脸。

● 使用时可凝神享受产品的奢华香气，更可提拉面部3秒以紧致肌肤。