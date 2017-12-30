每天“穿”香水的你 不得不知的香水新知

导读：香氛控们大概的强迫症大概就是：如果有一天忘了“穿”上香水，一整天都觉得不对劲！其实作为一个上班族来说“穿”香水是一个特别自然的习惯，但是你真的会用么？香氛控们绝对不会“喷在手腕上再用另一侧手腕搓揉来喷香水的！”（来源：爱丽时尚网）

究竟如何正确的“穿”香水呢？四个使用香水的习惯，我们回炉再造吧~

不搓揉 喷洒就好

戒掉搓揉手腕、再将手腕上的香水点压在脖子上的习惯吧！搓揉产生的温度会让香水变质，直接喷在手腕上，给它一点时间沉淀在肌肤上，脉搏的跳动会挥发香水的味道。这样做也会让香味更加持久。

香水的存放环境是关键

照顾一瓶香水就像是照顾一株植物一样，香水是个十分敏感的“宝宝”。它不喜欢从冷的地方到热的地方，温度的改变会造成天然的成分产生化学反应。避免将香水留在充满热气的浴室里，阳光可以照射到的窗台上。存放香水的最佳方式，就是将它放在盒子里，放在阴凉处储存。也有人将自己的“特色香氛”放到冰箱里储存。

最好的香水 容量并不大

氧气是香水的“天敌”，容量太大用不完的香水，很可能会遭受氧气的无情“攻击”。30ml、50ml的香水可以维持约三个月的新鲜度，因此香水容量并不是越大越好越值，而是需要考虑到自己的使用频次。

想要香味更持久 你还需要知道这些

香水在干燥的肌肤上不会持久的！若将香水与没有味道的身体乳或者保湿乳一起使用，可以维持香氛的持久也避免香味的互撞。不要用衣物盖住香水，要将香水喷在颈部、手腕是最好的位置，穿着短袖也可以将香水喷在手肘内侧。如果是炎热的夏季，可以将香水喷在头发、丝巾上，让空气的流动帮助香水挥发。