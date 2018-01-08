仙女挚爱！15款新品香氛芬芳少女心

导语：用放松舒适愉悦的香水来调节心情是一个很简单方便的方法。编辑盘点了15款新品香氛，芬芳少女肌点亮心情。（来源：yoka时尚网）

一般来说，花香型的香水会让人更加轻松愉悦，东方型和香料型会让人更稳重与优雅。

使用香水也是要有技巧的。最基本的则是贴身接触香水，把香水喷撒于空中，让香水直接接触肌肤。身体的温热会使香气蒸腾缭绕，更显魅力。

进阶版的使用方式则是少量多处，让均匀而淡薄的香气为你带来若有若无的朦胧之美。耳根、手肘内侧、膝盖内侧、胸前都是用香的最佳处。

仙女都爱的15款新品香氛：

香奈儿邂逅柔情气垫香氛5g/盒 限量版

亮点：随时补香

香奈儿开创独特的全新用香方式，带来前所未见的感官体验与使用手法。香奈儿首款限量版气垫香氛，柔软精致的香扑搭配果冻质地的香氛，一抹即融于肌肤，带来舒适顺滑的美妙触感。香奈儿邂逅柔情气垫香氛让用香更加私密、便捷、精准，尽显优雅与迷人的独特魅力。轻巧时尚的设计，方便随时补香。

香奈儿邂逅淡香水 RMB850/ 50ml

这款独特的香水，由香奈儿的‘鼻子’——贾克波巨（Jacques Polge）精心创造。

CHANCE香水的设计无可挑剔——它呈现一个丰富的世界，其中热情和活力交会，女性魅力在此世界中绽放、舞动、满溢。想象一个各种香味在轨道上运行的宇宙！

精心萃取的素材在此结合：风信子、白麝香、粉红椒、茉莉、清新香根、柑橘、鸢尾花、广霍香。在这个宇宙的中心，出现了调合自酒精和香酯的香调和谐剂，与其它香味交织出令人惊艳而少见的和谐香调。香调和谐剂在这个宇宙中扮演了活力的泉源，它能让每个香味变得更加活跃，并在香味的运转中释放无限多种可能。

在此中的香味会彼此嬉戏，以前所未见的方式呈现：极清新的气息碰触花香，再融合感性、甜美又辛辣的元素。CHANCE的香味每个时刻都在变化，多变的特性与神秘的提炼方式，透过淡琥珀色的香水传递一份强烈的惊喜。

YSL圣罗兰反转巴黎女士香水 RMB770/30ml

源于恋爱浪漫之都巴黎，让你感受疯狂，炙热的爱。神秘明亮的曼陀罗与深邃强烈的广藿香，打造出圣罗兰第一支百花西普调香水，如同爱情的味道。爱，是抛却一切的沉迷。爱，就要天翻地覆。

前调：佛手柑，如同爱情来临的兴奋。

中调：曼陀罗，带来一阵明亮的眩晕感。

尾调：广藿香，深邃而强烈，彻底沉迷其中。

阿玛尼挚爱女士香水‘玫瑰香颂’限量版 RMB970/50ml

限量版瓶身配以精致的丝带。粉色的瓶身灵感来自于阿玛尼高级礼服，瓶身中心刻有黑色签名，宛若一颗宝石，底部镶嵌的一枚戒金色指环映衬出红玛瑙纯正的暗红色。

挚爱，从未曾改变。铺以不可思议的西普香调，绽放着迷人的玫瑰香气，缱绻于每寸肌肤之间。作为挚爱香水家族的标志性香调，格拉斯玫瑰与经典浓度的大马士革玫瑰在此完美融合。粗犷又不失细腻，佛手柑增添了一份清新之感。小苍兰与黑醋栗的结合，不禁让人深陷其中。

全新Lanc?me兰蔻奇迹密语香水 RMB480/30ml

清新浪漫的柑橘花香调气息

全新Lanc?me兰蔻奇迹密语香水由法国顶级调香师Shyamala Maisondieu、 Nadège Le Garlantezec和Antoine Maisondieu三人共同创作，拥有层次丰富而精致的香调组合，揭示茉莉花蕊的神秘气息，沁人心脾，令人陶醉。

从第一缕香气开始，小苍梨的清甜跃然而至，与柑橘的清新欣然邂逅，带来前所未有的鲜明活力。

随后，馥郁的茉莉精粹全然释放芬芳，与芍药香韵谐美结合，宛若纵身跃入茉莉花束中央，与每一片花瓣亲密接触，令人沉醉。

最后，花香满溢的和煦微风被和谐巧妙地包裹于温和的檀香木香中，将一切的惊喜兴奋带回平静和悠然。

Mon Guerlain 我的娇兰

清新东方调：大胆奔放，魅力四射，感性柔美。

尽管薰衣草总是香水原料中阳刚代表，但这次以感性及神秘的姿态与塔希堤香草融合。这需要独特且珍稀的薰衣草才能达成，独有独特的调香比例，达到娇兰调香师感性的期待。

小花茉莉提醒我们，女人味的展现犹如晨曦之中的光晕。它是馥郁香草与薰衣草之间的连结，也是调合平衡这个香氛组合的美学大师。

檀香代表着所有女性所拥有的丰富内涵及底蕴。木质调香气刻画了这样的内涵，并保存神秘永恒的女性特质。

塔希堤香草，娇兰香水重要的基调之一，也是让娇兰香氛有别于其他品牌的独特气息，娇兰香氛中不可或缺之元素，《一千零一夜》Shalimar、《满堂红》Habit Rouge及《姬琪》Jicky中都可见其踪迹。

Jo Malone London祖·玛珑末药与冬加豆香氛 RMB1000/50ml

调香大师 Mathilde Bijaoui，“这种香气对男人和女人都充满上瘾般的诱惑，前调有一丝薰衣草香和花香，牵人进入一个舒适而狂热的世界，中调的末药树脂是感性和醇厚的，而循循诱人的冬加豆，带来精致又温润之感。”

前调：薰衣草

中调：末药

后调：冬加豆

BVLGARI Rose Goldea宝格丽玫香金漾女士香水 RMB545/25ml

属于欢聚的浓情时刻，BVLGARI Rose Goldea宝格丽玫香金漾女士香水充分点亮你女神的闪耀特质，为团聚时刻更添光彩。柔美而诱惑的芳香令人神魂颠倒，愉悦的幸福时光在馥郁的玫瑰气息中蔓延四溢。所有温馨的祝福都凝聚在这份醇香中，带来一场感官盛宴，你注定耀眼！

菲拉格慕Signorina Misteriosa玄魅伊人女士香水节日版 RMB920/50ml

如同圣诞节派对上惊艳全场的金发女郎，菲拉格慕Signorina Misteriosa玄魅伊人女士香水节日版以精致璀璨的金色瓶身亮相，奢华而独具传奇色彩的Vara蝴蝶结，为这份蕴含浓浓情意的圣诞礼物又添一丝意想不到的惊喜。

璀璨的橙花油与野生黑莓令人惊喜的俏皮味道融合，献出了别致的前调。中调的橙花隐隐透出柔和的细腻花香，融入了馥郁感性的晚香玉，让她散发迷人魅力。黑香草慕斯散发着诱人的香甜气息与广藿香完美结合，陪她度过寒冷冬季。

欧舒丹倾城之光淡香水 RMB550/50ml

欧舒丹全新倾城之光系列，以美丽普罗旺斯于晨曦透出的第一道光为灵感，创造出破晓时刻的香氛，属于阳光温柔穿越地平线的美丽瞬间。馥郁的芍药香氛捕捉普罗旺斯清晨的宁静、阳光的温情、空气的纯净，催化出女性独一无二的倾城魅力，仿若清晨的第一缕阳光，温暖恬静，谧漫芬芳。

拂晓初绽，点点金光谧漫整片天空，前调佛手柑、粉红胡椒香气带给人清晨第一缕阳光的清新之感，馥郁芍药揭开了清晨的序幕，交融甜扁桃精华和香豆的沉稳温暖，绽现女性倾城魅力，温暖恬静的气质。

欧舒丹倾城之光淡香水由格拉斯的三位调香师Calice Becker、Shyamala Maisondieu及Nadège Le Garlantezec共同调制。倾城之光淡香水包含了她们对普罗旺斯清晨的回忆与情感，她们将自己记忆中的普罗旺斯晨曦透出的第一道光调制出来，希望与更多的人分享普罗旺斯清晨的美好与静谧。

香邂格蕾纯萃古龙·橙花之轻 RMB360/30ml

人设：撩人的梦幻女神

前调柑橘和白茶的清新，仿佛地中海岸扑面而来的明媚阳光和微风，传递着生活的愉悦和美好。中调橙花和茉莉的白色花瓣一片片慵懒地舒展开来，吐露出阵阵芬芳，如此梦幻，如此迷人，仿佛只可远观，而此时的依兰依兰悄悄散发出一丝令人心跳的性感，撩动着感官，诱人忍不住想要靠近。尾调麝香和岩兰草干净而明媚，夹杂着一丝海风中特有的咸味，仿佛沉溺美好幻境，心情轻盈而愉悦。

Sisley法国希思黎伊莎香水 Izia RMB730/30ml

Izia伊莎香水赋予女人的美妙，就如在五月的巴黎收到一捧娇艳的玫瑰。这款玫瑰色调的花园外观香水瓶由Isabelle d’Ornano委托波兰雕刻家Bronis?aw Krzysztof设计。两件玻璃雕刻作品叠加摆放，构成了香水瓶独特的抽象外观，成功呈现了Isabelle的创作理念。

精致前调：卡拉布里亚白柠檬，略带小苍兰和茶叶芳香，在醛香衬托下散发出迷人明快的芬芳。在清脆柠檬清香的衬托下，粉红胡椒的辛辣味道为柠檬增添了愉悦感。

灵动中调：这是Izia的灵魂，宛如一支独立桀骜的玫瑰，调香师取其精髓进行“雕刻”，展现了拥有清新梨子香味的柠檬香气，伴随着茉莉、牡丹和铃兰的明亮香调。充满活力的当归，则为整体增添了一丝粉香和树叶清香。

柔美后调：d’Ornano玫瑰香气在麝香的衬托下徐徐展开，并以其柔美的方式在空气中扩散开来。雪松的温暖木质质感使其结构更加鲜明，混合琥珀的干燥香调，兼具阳刚与柔美，彰显现代感官质感。在其芬芳消散之后，Izia伊莎的独特魅力仍会令人久久回味。

diptyque EAU ROSE 玫瑰香调淡香水 RMB430/20ml

diptyque 热爱回顾和更新昔日的香氛之艺。感性的、优雅的香氛之艺令超凡的体验触手可及。玫瑰香调淡香水作为品牌最具代表性的香水之一，融合了大马士革玫瑰与千叶玫瑰两大经典的玫瑰香调是对花朵的致敬。不流于浓烈的青绿香调，也不至于太甜腻，这种香调巧妙地演绎出了精致和优雅的玫瑰花瓣。

浪凡森情花语光韵浓香水2017限量版 RMB598/50ml

浪凡经典香水系列—光韵系列推出了一款全新的2017限量版香水， “浪凡森情花语光韵浓香水”（éclat d’Arpège Tropical Flower）。新款香水将带领感官踏上一段热带之旅，奔向遥远的国度。郁郁葱葱的热带丛林洒下的明亮色彩，赋予香水新活力。

新款香水是一款明亮，快活，耀眼的香氛，散发神奇的唤醒气息。由KarineDubreuil打造，是一款木质花果调香水，让您心跳加速，唤起光，性感，清新，以及逃离日常琐事的欲望。

带着振奋的香氛痕迹，经典香液捕捉到了一阵让人上瘾入迷的韵调。柠檬叶尽情释放酸味清新感，抓住并唤醒感官。丁香花随即爆发柔情蜜意，愉悦不已。然而，这些韵调很快就淹没于绿茶叶和桃花那种精致而明亮的气息中。性感的黎巴嫩雪松融合了白麝香，献上最后的惊喜。这款香水迷人的香水痕迹给予身心极大的升华。

力士KJU济之州木槿花宠肤淡香氛喷雾150ml

力士KJU济之州淡香氛喷雾系列，芬芳高甜少女肌。

小仙女挚爱，轻轻一喷莹润舒适，含有80种成分香氛，随时使用点亮心情。