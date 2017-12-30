陈乔恩安以轩同框 这肌肤状况也是服气

导语：近日，安以轩微博晒出和陈乔恩的合照，元气满满的女神简直圈粉无数，让人大叹岁月这的太优待两位女神！（来源：瑞丽网）

前几天老牌的两位港台女星陈乔恩和安以轩在微博上亲密晒照，和平时出现在公众场合不同，没有浓妆加持的素颜状态也是美美哒。

不过对于明星，素颜时间并不太多，大部分情况下都是带妆工作，彩妆对肌肤的负担自是不必多说，所以做好护理是关键。

其实，无论明星还是我们正常的上班族，皮肤衰老究其根本的原因就是因为水分的流失以及随着年龄的增长自由基越来越多。所以抗衰老的关键就是要防止缺水和自由基。

自由基是皮肤状况面对的大敌，但就算兵临城下也要不急不躁，总会有相应的解决方案。自由基也是一样的，首先要保持健康的生活方式。医学界研究显示，80%的肌肤老化现象是因环境中的“自由基”所致，由于自由基的破坏，使维持皮肤平衡的细胞被破坏和减少，皮肤细胞免疫能力就会迅速下降，最后导致皮肤衰老和病变。所以针对自由基我们对症下药。

我们要在补水上下功夫，有一句护肤界的经典名言说的好：“所有的皮肤问题都是由于缺水导致的。”所以我们补水工作是重中之重。表皮细胞缺水，角质层的保护能力就会降低，容易发红、敏感。还会导致毛孔粗，皮肤表层胶塬组织塌陷，毛孔自然会显得粗大。表层不够水润，上时间缺水不补充，摸起来皮肤感觉粗糙。