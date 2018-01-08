3个护肤小举动 让你的肌肤新年开运美美美

导语：很多姑娘都会抱怨：忙了一天，回家根本没时间做全套护肤步骤。只能最基本的清洁一下然后润肤。其实不然，就好比时间如同海绵里的水，挤一下总会有的。（来源：YOKA时尚网）

新年开运，从护肤做起。快过年了，许多姑娘们的工作日益繁忙起来，到家都已经很晚了。筋疲力尽的你没有时间去做过多的护肤步骤。

但是不要忘记了，肌肤是你自己的，再怎么累，做一点小的护肤步骤，耽误不了你多长时间。反而，这些小的护肤举动还能让你的肌肤在新的一年容光焕发。

小举动一：常敷面膜

有些人觉得敷面膜敷起来好麻烦，又浪费时间。其实严格来讲，一敷面膜少则5分钟，多则15分钟。浪费不了多长时间。一副面膜含有各种精华已经养分，能在短时间内大量给予肌肤营养，相比这是最直接以及无痛的护肤步骤了吧。

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良心好面膜，本产品是获得国家权威机构认证的，拥有美白特证。更有三重美白保障实力美白：第一重黄岑、桑根等5中天然植入精粹复配美白精华，淡化黑色素，帮助肌肤恢复白哲亮泽；第二重烟酰胺，淡黑焕白，缓解肌肤暗沉；第三重传明酸，改善色素沉积；让肌肤一层一层白回来！除此之外，产品采用御泥坊独有的U型设计，与膜布更好的契合有效防止膜布变形，而且还遵循液体流动原理汇聚滴滴精华，有效减少精华浪费。想要玩美白嫩滑的肌肤，选它准没错！早晚用都可以哦！新年护肤就靠它啦！

小举动二：随身必备喷雾

到了冬季，肌肤干燥缺水。常用喷雾也是一道非常关键的小“举动”，除了日常早晚护肤以外，随身常备着补水喷雾，需要的时候给肌肤喷量两下，会让肌肤起来更加焕采明亮哦。

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小举动三：脸部按摩

要知道，脸部肌肤也是有压力的，压力越大渗透能力，吸收力就越强。肌肤按摩可以随时随地进行，前提是使用完护肤产品；比如喷雾，面膜，精华等… 按摩手法随意，简单也好复杂也罢，都可以对肌肤从外界造成压力从而使得肌肤更好的吸收产品。