减肥先忌口 吃一口胖10斤的食物别再吃了

导语：不少MM有这样的疑惑：为什么我吃的东西不多，体重却还是减不下去呢？这可能是因为您在无意中摄取了多余的卡路里，那些每天因为习惯而吃下的东西，才是坏身材的致命杀手。下面PCLADY编辑就为您盘点这些吃一口胖十斤的“杀手”，千万要远离它们哦！（来源：PCLADY）

想减肥先忌口 吃一口胖10斤的食物别再吃了

1、巧克力饼干

每到下午茶时间，你是不是就觉得饥肠辘辘，就来片巧克力饼干吧。虽然减肥的书上都说应该用芹菜和胡萝卜条来取代零食，可是这些蔬菜水果虽然健康却没什么味道，还是拿几片最爱的巧克力饼干来充饥吧。不过你知道巧克力饼干里头到底有哪些东西呢？答案就是：大量的糖和很多的油脂。如果您每天下午，都用巧克力饼干来满足嘴馋的渴望，只需要半年的时间，就会胖7公斤，如果这样持续一年，就会有14公斤的肉跟着您一起移动。美味的背后却是高热量的陷阱在等您，而且高油和高糖的食物还会让人快速老化。

罐装果汁

2、罐装果汁

明明知道蔬菜水果含有许多丰富的维生素和矿物质，但就是懒得吃水果。既然没吃水果，就用果汁来代替吧。可是用果汁来代替水果并不能摄取足够的矿物质和维生素，这是因为水果在做成果汁的过程中，许多矿物质和维生素都已经流失。而仅剩的维生素C，也会因为光照的因素而减少。如果仔细看罐装果汁上的标示，就可以发现，大部分的果汁都是浓缩还原，而且也加了许多的糖。所以，如果你认为喝果汁比较营养而天天来上一罐，果汁里的高糖分会让你在一年之后增加12公斤的体重。

普通可乐

3、普通可乐

可乐是大家最常喝的饮料，吃汉堡薯条的时候当然要配可乐；而大家共聚一堂分享披萨美味的时候，也是用可乐来搭配披萨的滋味。不过，就算不和食物搭配，许多人也养成了一天喝一杯可乐的习惯。这是因为可乐里的咖啡因和特殊配方，容易让人上瘾。虽然现在市面上已经有低卡可乐，不过还是有许多人不能适应代糖的特殊味道。如果你已经不能一天没有可乐，那么最好多做一点运动来消耗多余的热量。因为一天一罐，就可以让你在一年后发胖8公斤。更可怕的是，喝下的可乐不但不会让你有饱足感，可乐的重口味还会让你吃下更多食物。不只是可乐，其它的汽水、沙士等等也是少喝为妙。

啤酒

4、啤酒

朋友一起聚餐或是在唱歌的时候，啤酒更是免不了的助兴角色。不过，一天只喝一罐啤酒，一年之后却会换来7公斤的体重。这也就是为什么啤酒会有液体面包的称呼，而且常喝啤酒的人也会换来一个沉甸甸的啤酒肚。啤酒里面除了热量之外，几乎不含任何的营养素，所以除了让你发胖之外，对健康没有任何帮助。如果您想要品尝啤酒的麦香，最好还是浅尝即止，不要养成每天喝啤酒的习惯，也不要在睡前喝啤酒，因为啤酒有利尿的作用，睡前喝就会造成大量的水份聚积在体内，也会造成夜晚频尿的现象。

炸土豆片和薯条

5、炸土豆片和薯条

一项研究数据表明，这两个相当受欢迎的小零食已经荣登长肉排行榜冠亚军。炸土豆片如果坚持摄入4年，能够增重3.4磅；而薯条会让人增重1.7磅。

6、咖啡奶精

咖啡奶精也算是一款“小而丰富”的佐食，每次只需几滴，所以你觉得无所谓，但是如果你喝的咖啡多，那加起来的量也不小了。建议你尝试一些更健康的咖啡伴侣，如杏仁奶，低脂或脱脂鲜奶。

番茄酱

7、番茄酱

番茄酱酸酸甜甜，非常可口，很多人吃东西都喜欢沾沾番茄酱。但是，番茄酱的含糖量实在惊人。当然，它还含有番茄元素（少许的量），但玉米糖浆是主要的成分，所以一勺番茄酱含4克的糖分。摄入过多的糖，容易产生热量，令人发胖。

8、人造黄油

人造黄油就是反式脂肪的代名词，堆积在体内而不能被身体快速代谢，是最不健康的食物之一。反式脂肪将引起胆固醇指标的升高，危害心脏健康，所以应该尽量拒绝所有含有反式脂肪的食物。

冰淇淋

9、冰淇淋

这些致命的诱惑含有的热量极高，不经意就会让你摄入太多的热量。不管你多么想吃，还是要尽量忍住，冰冻的酸奶或果汁冰糕也是不错的选择。冰箱里放些热量不高，但是对你同样有吸引力的小吃，不要对冰淇淋念念不忘。

10、热狗

热乎乎的热狗上洒了奶酪、浇着香喷喷的沾蘸，流口水了吧。记住：每次中惒一条热狗，而且不要太贪心，能少蘸些酱就少蘸些。热狗含有的脂肪和盐份都很高，吃多了对身体健康无益。

沙拉

11、沙拉酱

吃沙拉时不要加太多沙拉酱，加些新鲜的香菜、芥茉等健康有营养的调味。吃得清淡点总是好的。

12、烧烤食物

架起烤炉，牛排热狗里脊肉，香喷喷的真诱人。其实很多人都是享受烧烤过程中的乐趣，兴趣并不主要在吃，下次烧烤时挑些健康的食物吧，鱼排、玉米、瘦肉等，让你又享受乐趣也饱口福。（图片来源：视觉中国）