超有效的懒人减肥法 不知不觉瘦下去

导语：减肥，需要长期的努力，少吃和多动是最基本的原则。要减肥，也要健康，是我们的目标。（来源：PCLADY）

超有效懒人减肥法

懒人减肥方法一、沐浴减肥法

每天都洗澡确从来不清楚洗澡会减肥！其实只需注意以下两点就会达到瘦身目的哦！

1、 冲澡时，用冷热水交替冲刷身体可以刺激淋巴，达到减肥功效。

2、 洗暖水澡时，不防将水温控制在40度左右，让身体通过热量达到蒸发脂肪减肥。

3、 在使用沐浴产品时，不防做个瘦身操，从头到脚可幅度大些，让全身跟着动起来，既清洁了身体又做了组运动，可谓一举两得。

沐浴减肥法

懒人减肥方法二、睡眠减肥法

睡觉能减肥？没听过！其实睡眠减肥是不需要付出任何高强度体力就能悄悄减肥的，只要保证以下两点就会成功：

1、 睡前三小时，不要进食，保证23点至2：00处于深度睡眠中；

2、 睡前不要做过于激烈的运动，可以躺在床上适当做个伸展操，每天15分钟，不仅能让你很快进入睡眠，还能起到减肥美体的功效！

懒人减肥方法三、不吃正餐减肥法

不吃正餐减肥法就是每天减少正餐的次数，将豆浆作为三餐的重要部分，最好喝无糖豆浆。这是因为豆浆含有大量的大豆异黄酮、大豆配醣体，能够抑制体内吸收脂质以及糖分，从而达到燃脂减肥的目的。

不吃正餐减肥法

懒人减肥方法四、黄瓜鸡蛋法

黄瓜含有的丙醇二酸成分，能够有效地抑制糖类物质转换为脂肪，同时黄瓜还能够促进机体的新陈代谢，同时具有清热利尿、防止便秘的功效。因此不妨坚持七天，每餐只吃黄瓜和鸡蛋，七天之后即可见到显著的减肥效果。

懒人减肥方法五、喝水减肥法

水在人体的新陈代谢过程中起着非常重要的辅助作用，人体新陈代谢过程中的化学反应都需要水的参与，在平时的时候，饮用白开水，能够促进血液以及淋巴畅通，带走体内多余的水分，同时有助于人体排出体内毒素以及废物，能够有效地预防以及缓解便秘情况，同时在餐前喝杯水，更容易让人产生饱腹感，有助于控制人的食欲，从而达到减肥的目的。

喝水减肥法

懒人减肥方法六、泡脚减肥法

这种方法适用于睡前或者早上起床用。人体还处于饥饿状态时，血糖会下降。泡脚减肥是利用热水温度来提高人体小半身水温，促进血液循环、较快人体脂肪燃烧的。而低血糖情况下，再加快体内能量消化，容易加重手脚乏力、引起头晕甚至晕倒的情况。所以，泡脚的时候一定要注意自己的身体状况，以避免出现状况。

懒人减肥方法七、手脚并用沙发减肥操

臀部坐在沙发前的地板上，左脚屈膝，右手关节顶在沙发上，左手向上伸展的同时，右脚也往前伸直。尽量将重心放在右手关节和左脚上，左右互换各做10次。由于这个动作需要手脚并用，难度比较高，但是正可以让身体左右平衡一下。

手脚并用沙发减肥操

懒人减肥方法八、巧克力蛋糕当早餐

英国每日电讯报报道，最近一项研究表明，将巧克力蛋糕等甜食作为早餐有利于人体在新陈代谢最旺盛时有效分解糖分，并在接下来的时间里充分消耗热量，减少热量摄入需求。实验显示连续32周以巧克力蛋糕作早餐的人平均减掉21公斤体重。

懒人减肥方法九、过午不食法

超过下午三点不吃任何东西，当然能吃的时候也不能猛吃啊，这样一周可以瘦几公斤。

原理：夜间休息，人体消耗的能量较少，摄入的过多能量用以变成脂肪囤积起来。此法的注意事项是早餐和午餐必须吃饱吃好，补充一天所必须的营养物质。

健康提示：如果实在饿得慌，可以多喝水，或者吃一个苹果。

过午不食法

懒人减肥方法十、苹果减肥法

吃2天苹果然后正常节制的饮食3天，这样几个周期循环，效果不错。

原理：肥胖者几乎都是因过食而使胃部扩张，无法控制食欲。苹果减肥法能使胃部收缩，减肥后食欲变得容易控制，而且味觉变正常，不会喜欢刺激性食物或油腻食物。

苹果减肥可以促进血液内白血球的生成，提高人体的抵抗力和免疫力，同时促进神经和内分泌功能，有助美容养颜。吃苹果减肥的好处是不必挨饿，肚子饿就吃苹果。因为它是低热量食物，无论吃多少，都不会比日常生活所摄取的热量还多，所以体重自然减轻。同时也能改善皮肤干燥，过敏性皮肤炎、便秘等症状。

懒人减肥方法十一、荷叶减肥法

把荷叶，决明子，甘草，柠檬片，熬成汤，数量酌情，。坚持2周见效，每天会进出厕所比较多哦。

原理：中国自古以来就把荷叶奉为瘦身的良药。因为荷花的根，（藕）和叶有单纯利尿、通便的作用。

懒人减肥方法十二、苦瓜减肥法

这招就是绝的拉，随你吃多少，即使吃夜宵都没关系，只要你每天保证吃3根苦瓜，1周还能瘦最少4斤呢，就是洗了生吃，虽然有点难，但是也有很好排毒的东东呢，吃得苦中苦，才能达到目的啊！

原理：苦瓜中含有一种极具生物活性的高能清脂素，这种物质只作用于人体吸收脂肪的重要部位小肠，通过改变肠细胞孔网，阻止脂肪、多糖等热量大分子物质的吸收，但并不影响维生素、矿物质等营养素的吸收。

这种被誉为“脂肪杀手”的特效成分能使摄取的脂肪和多糖减少40%—60%。