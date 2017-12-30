导语：营养师推荐，一日三餐热量可按照4：4：2或者3：4：3的比例分配。如果有减重需要的话，控制总热量摄入的基础上，晚餐的热量还可以再少一点。那晚餐吃什么才能减肥？（来源：39健康网）

冬季晚餐怎么吃瘦得快

那些不吃晚饭减肥的或者晚餐只吃水果减肥的，要么瘦得病蔫蔫，要么瘦了马上弹弹弹回来。健康减肥一日三餐都不能少，当然也不能吃多。营养师推荐，一日三餐热量可按照4：4：2或者3：4：3的比例分配。如果有减重需要的话，控制总热量摄入的基础上，晚餐的热量还可以再少一点。那晚餐吃什么才能减肥？

1、低GI主食

GI值即血糖生成指数，反映的是食物中碳水化合物对血糖浓度的影响程度。进食后，食物中的碳水化合物经过消化会转化成葡萄糖进入血液，血糖就升高。低GI值的食物不易被消化，转化为葡萄糖的速度较慢，对血糖的影响相比高GI值食物较小。饱腹感强，能够减少进食量，进而控制摄入热量。

当血糖生成指数低于55则这种食物为低GI食物。主食中的黑米饭、黑米粥和全麦面条都是低GI食物。除了低GI主食，GI值在55~70的中等GI食物，如土豆、糙米、荞麦馒头等也可以作为晚餐主食。

2、优质蛋白质+蔬菜

蛋白质并不容易转化为脂肪，而且蛋白质是肌肉生长不可或缺的营养，补充充足的蛋白质有助提高身体代谢能力。优质蛋白丰富的食物主要包括蛋奶类和豆类。

另外，蔬菜热量低、营养丰富，是减肥的一把好手，当然是晚餐食谱的必选食物。

3、低糖水果

水果的热量主要来自糖分，糖分高的水果，热量相对较高。减肥要选择低糖的水果，如柚子、猕猴桃、柠檬等。人们习惯把水果放在饭后吃，其实这是一种不太健康的吃法。建议水果在饭前的一个小时左右。