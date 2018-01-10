风靡肥胖界的7种瘦身法 做到了就能瘦

导语：下文中小编为大家介绍了七种风靡肥胖界的瘦身减肥方法，大家只要坚持按照这七种瘦身减肥方法减肥，就绝对能瘦出超完美性感身材！（来源：海报时尚网）

训练完美身材

随着时代的发展，减肥几乎成为了每个人都会经历的一件事，但是即便如此，还是有很多人始终无法瘦身成功。那么，采用哪些瘦身减肥方法才能让自己尽快恢复苗条身材呢？下文中小编为大家介绍了七种风靡肥胖界的瘦身减肥方法，大家只要坚持按照这七种瘦身减肥方法减肥，就绝对能瘦出超完美性感身材！

你是真的饿了么

瘦身减肥方法一、想想你是不是真的饿了

无论什么时候你有进食的欲望，都要问问自己：真的饿了吗？饥饿感是你的身体向你发出信号，说它需要添加能量了，所以如果你的进食欲望不是来自于饥饿，吃东西就永远不会有满足感。不饿的时候尽量不要吃东西，可以尝试找一些事情做来转移你的注意力，那你就不会还想吃东西了。另外，少食多餐可以帮助你抑制过度饮食的恶习。

瘦身减肥方法二、摄入足够的蛋白质

此种瘦身减肥方法是大家必须要引起重视的，因为蛋白质比脂肪和淀粉更容易让人产生饱腹感，所以蛋白质是减肥的最新秘密武器。摄入足够的蛋白质，不但对你的身体肌肉有利，还能加速脂肪燃烧，同时增加饱腹感。如果调节你的饮食结构，使你每天摄取的食物富含蛋白质，同时含有一定纤维素，再加上适量的运动，那么你不想瘦下去都难。

瘦身减肥方法三、控制情绪饮食

要学会控制自己的情绪，消极的情绪容易导致暴饮暴食。在你觉得自己有可能想吃点东西来安慰自己的情绪时，有意识地提醒自己，做些其他事情分散对食物的注意力。或者尝试其他措施来防止自己心慌意乱。例如，听听音乐、与朋友交谈、阅读、运动或散步等等。

适量运动

瘦身减肥方法四、适量运动

运动减肥要有正确的方式，循序渐进，不能不顾体能状况、一味急攻猛进。要根据自己当时的体力，顺序调节，或增加或减少运动量，使自己轻轻松松地燃去脂肪。强度过大的运动不利于减肥，因为强度越大，产生饥饿感的可能就越大，就更加容易导致进食过多。

瘦身减肥方法五、保持足够的睡眠

想要成功减肥，睡眠就一定要充足。研究发现，那些每天睡眠不足五个小时的女性，体重比那些每天保证八个小时睡眠时间的人要重。这是为什么呢？首先，睡眠不足会影响一个人的基本代谢率（一个人在休息的时间所消耗的能量）。其次，睡眠不足会发生热效应，让你更懒得动，于是消耗的卡路里也比较少。所以，懒得动却又急于减肥的MM，不妨尝试此种瘦身减肥方法。

瑜伽

瘦身减肥方法六、瑜伽

瑜伽也是一种极其有效的瘦身减肥方法，长期坐在电脑前，关节压力过大容易老化，瑜伽能够拉伸身体，舒缓神经，缓解关节酸疼的状况。压力大时通常都会心烦气躁，练习瑜伽可以让你的心情平和，情绪稳定。而且练习瑜伽能够让你锻炼身体柔软性，燃烧脂肪，保持身材苗条。

瘦身减肥方法七、做家务减肥

做家务活是个绝好的消耗脂肪的机会，擦玻璃可以充分锻炼你的上半身并且重塑手臂线条（每半小时消耗132卡路里热量），弯腰清洗浴缸可以锻炼你下半身的肌肉（每半小时消耗135卡路里热量），甚至连叠衣服的时候也在燃脂哦（每半小时消耗136卡路里热量）。

以上就是今天小编为大家介绍的七种瘦身减肥方法，这七种瘦身减肥方法虽然看似简单，但是长期坚持下去减脂瘦身的效果非常显著哦。不过，小编提醒大家，健康有效的瘦身减肥方法固然重要，但是坚持到底的决心也必不可少。所以，一旦大家决定减肥，就一定要坚持到底，这样瘦身成功才指日可待！