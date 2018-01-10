减肥不挨饿 这10种杂粮让你越吃越瘦

导语：越吃越瘦的10种杂粮，这些杂粮都是我们生活中常见的食物，大家在平时做饭的时候可以多做一些杂粮食物，这样吃起来既有营养又不用担心会长胖，对于不想节食减肥的小伙伴们来说可是大大的福利。（来源：39健康网）

吃杂粮吃出完美身材

吃杂粮吃出完美身材

对于每一位女性朋友来说，拥有一个窈窕的身段是人生一大美事，而现在较为科学的各种减肥方法当中，其主要的核心就是围绕着合理安排饮食和坚持体育运动来说的。今天我们主要来说说这个饮食方面，减肥者在饮食上多吃一些杂粮对身体健康是大有益处的，关键是它还可以减肥，下面我们来介绍下越吃越瘦的10种杂粮。

玉米

越吃越瘦的10种杂粮

1、玉米

玉米是粗纤维食物，食用之后会很容易让人产生饱腹感，而且它的营养丰富，热量很低，这对减肥来说大有帮助。

2、黑米

黑米含有丰富的维生素、碳水化合物以及多种微量元素，热量很低，营养健康，是减肥者必吃的一种食物。

燕麦片

3、燕麦

燕麦含有丰富的可溶性纤维，可以使人体吸收食物养分的时间变长，这样就很容易达到并维持饱腹感，另外还可以加快胃肠蠕动和新陈低谢，减肥效果很好。

4、赤小豆

含有丰富的蛋白质、维生素B1、钙、铁等营养成分，具有消肿利水的功能，减肥的效果很好。

薏仁

5、薏仁

薏仁是一种高纤维食物，这纤维是减肥必备的，另外薏仁还是一种低脂肪低热量的食物，可以减肥瘦身维持身材。

6、黑豆

黑豆含有纤维素、皂甙、花青素、大豆蛋白质等成分，其中的皂甙可以阻止脂肪酸化，防止发胖。

花生

7、花生

花生是低钠食物，含有丰富的不饱和脂肪酸，增加热量的消耗，它还含有多种纤维素，可以清除肠道内的废物，阻止脂肪堆积。

8、豌豆

豌豆含有丰富的膳食纤维，可以加快肠道蠕动，改善便秘，还含有止杈酸、赤霉素和植物凝素，这些都可以增强新陈代谢，加快脂肪燃烧。

绿豆

9、荞麦

荞麦含有丰富的蛋白质、碳水化合物、大量的纤维素、维生素等，可以消化脂肪，防止肥胖，还可以清理肠胃。

10、绿豆

绿豆是排毒圣品，它可以促进脂质代谢，使皮下脂肪难以囤积。

上面就是我们为大家介绍的越吃越瘦的10种杂粮，这些杂粮都是我们生活中常见的食物，大家在平时做饭的时候可以多做一些杂粮食物，这样吃起来既有营养又不用担心会长胖，对于不想节食减肥的小伙伴们来说可是大大的福利。