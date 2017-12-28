学杨幂泡脚养生 做精致的“猪猪女孩”

导语：近日杨幂在接受采访时自曝自己是个精致的“猪猪女孩”，每晚必须要泡脚，还要精致的卸妆、洗澡、敷面膜。爱吃爱笑爱宅的“猪猪女孩”成了现在的网络流行词，也符合现在很多女生的性格，作为一个“猪猪女孩”如何活得像大幂幂一样精致？

杨幂自拍

近日，杨幂在接受采访时自曝自己是个非常精致的“猪猪女孩”，每天收工后会非常细致的卸妆、洗澡、吹头发，然后泡脚和敷面膜，还强调“我是会泡脚的人”。看看大幂幂每晚上的安排，这简直就是精致女孩的日常啊！

精致的“猪猪女孩”

最近流行“猪猪女孩”这一词，一开始是用于那些自嘲自己比较懒散，或者是比较爱吃又很胖，或者是笨笨呆呆的女孩。慢慢演变到更加普遍，泛指那些傻乎乎非常爱笑，很爱吃把美食放在第一位，又比较宅，懒洋洋的萌萌哒的妹纸。你身边是不是也有这样的女孩子？是不是感觉自己也有点像“猪猪女孩”？

杨幂

但只做开心的“猪猪女孩”是不够的，我们还要美啊，这就有了像大幂幂一样懂得保养自己的精致“猪猪女孩”。对于懒懒的“猪猪女孩”来说，天天去健身房是不存在的，天天吃沙拉牛油果更不切实际，这就需要她们有一套自己的保养方法，该吃吃、该玩玩，宅在家也能瘦又美。

杨幂秀美腿

就像大幂幂在采访时说的：“以前绝对不会做，但现在基本上每天都会做的事情就是泡脚，开始到了一个觉得要好好活着的年纪了。”现在就是个00后可以折腾，90后开始了佛系生活，80后开始养生的时代了。

所以作为懒女孩的你，赶紧看看有哪些简单又实用的保养法适合自己吧，一起做个精致的“猪猪女孩”。

泡脚

泡脚是最简单方便的养生法，很适合女生。温水泡脚可以解乏，有利于睡眠，所以晚上是泡脚的最佳时间；泡脚还可以改善局部血液循环，促进代谢，改善水肿，所以也有减肥的功效呢；泡脚还能刺进足部穴位，达到养生的目的；如果你平时容易手脚冰凉，爱吃冷饮冰棍，那就更需要泡脚了，因为温水泡脚有助于体内排寒，对姨妈期缓解疼痛都很有帮助。所以泡脚不仅养生，还能让我们更瘦更美，精致的女纸怎么放过？泡脚的同时你还可以追剧、看书、敷面膜，什么都不耽误。

一般来说，泡脚水的温度在38~43度为宜，感到水微微发烫即可，最好不要超过45度。水温太高容易破坏足部皮肤表面的皮脂膜，让脚部肌肤更加干燥。每次泡脚15~20分钟就可以了，不要超过30分钟。因为泡脚时人体血液循环和心率会加快，时间太长容易增加心脏的负担。泡脚时还可以加入中药或精油，达到更好的效果。

早晨喝一杯柠檬水

柠檬含有丰富的维生素C，具有抗菌、提高免疫力、协助骨胶原生成等多种功效。经常喝柠檬水，可以补充维生素C。

起床后不要立刻进食或忙着洗脸化妆，此时你最需要的是加了一片新鲜柠檬片（如果没有新鲜的，干柠檬片也可以）的温开水，它可以促进肾脏的循环，激发一天的新陈代谢的开始。柠檬水还可以排除体内有害物质、美白、排毒、清肠，又可以解渴且冲淡想吃东西的欲望。

洗澡后按摩身体

洗完澡之后身体的温度会有明显上升，血液循环加强，新陈代谢的效率提高。这时因肌肉正处于非常放松的状态，按摩减肥的效果会很好。如果你小腹赘肉比较多，那就尝试用手掌在肚脐周围打圈按摩，顺时针、逆时针各20圈，重复按摩十分钟；如果想瘦小腿或排水肿，可以从上往下按压小腿，既可以缓解疲劳，还能促进血液循环，达到瘦腿的效果。可以在涂抹完身体乳之后按摩，或者加入护肤油、按摩膏，效果会更好。

睡前梳头

头部穴位较多，通过梳理，可起到按摩、刺激的作用。晚上睡觉前用双手指或有按摩功效的梳子轻轻梳理头发，按摩头皮，梳到头皮微微发红、发热，可疏通头部血流，提高大脑思维和记忆能力，促进发根营养，保护头发，减少脱发，消除大脑疲劳，也有助眠的功效。

牛奶

晚上喝一杯蜂蜜水或牛奶

医学专家研究，牛奶中含有促进睡眠的l-色氨酸。睡前1小时喝杯牛奶，可助眠。蜂蜜则有助于整夜保持血糖平衡，从而避免早醒。蜂蜜中的葡萄糖、维生素、镁、磷、钙可以调节神经系统功能，缓解神经紧张，促进睡眠。也可以在牛奶中加入蜂蜜。但也不要喝得太晚，睡前一小时起就不要饮水了。

晚餐8点前吃完 不吃夜宵

“猪猪女孩”对美食的爱是无限的，但也一定要管住自己的嘴，拒绝吃夜宵。晚餐吃得太晚或者加夜宵，会增加肠胃的负担，还会影响睡眠、阻碍排毒、囤积热量，让你越来越胖。

垫上运动锻炼全身

精致的“猪猪女孩”虽懒得去健身房，但也不会放松对自己的身材管理。宅在家里也可以瘦身，每天在瑜伽垫上做些有针对性的动作，可以锻炼到全身，达到燃脂塑形的目的。为你推荐一套全面虐腰、腹、臀、腿的动作，每个动作15-25次一组，每天做3~5组，坚持天天练习，就会发现你的身体变紧致了。