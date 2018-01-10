这样坐着就能消灭萝卜腿 还不快试试

导语：坐姿对了就能瘦小腿！大家可别小看“坐”这件小事情，学会以下这些瘦腿坐姿，瘦小腿就变得简单多了。当然，还有一些导致小腿变粗的生活习惯，大家也要改改哦。（来源：爱美网）

巧用坐姿消灭萝卜腿

巧用坐姿消灭萝卜腿

怎么瘦小腿最简单？对于上班族来说，真的没有时间专门去锻炼，难道就任由萝卜腿破坏好身材？其实，你知道吗？坐姿对瘦小腿也是有帮助的哦，在家看电视的时候可以采取这类瘦腿坐姿，你会发现小腿慢慢地就变细了。下面，我们就来看看哪些坐姿能让小腿变细吧！

盘腿坐

瘦小腿坐姿：盘腿坐

挺直腰背，盘腿坐20分钟，然后放松换成其它姿势休息10分钟。再盘腿坐，反复循环多次。这个动作可以帮助燃烧大腿和小腿两侧的脂肪，减少腿部脂肪的堆积。在家里看电视或者看杂志的时候可以采用这个姿势。

日式坐法

瘦小腿坐姿：日式坐法

挺直上半身，跪在凳子上或者床上，臀部轻轻提着双腿，将上半身的重量压在大腿上。保持20分钟，每天重复练习1-3次。这个动作适合久坐的白领，减少大腿和小腿堆积的脂肪，避免双腿看起来更加粗壮。

直角坐

瘦小腿坐姿：直角坐

膝盖弯曲成直角，双手轻轻按着足尖保持身体平衡。坚持这个动作2分钟，然后换成日式坐法，保持1分钟。再换成直角坐姿2分钟。两种坐法反复循环10次，每天练习1-3次。这个动作可以减去小腿的脂肪。

久坐不起

瘦腿的同时还要警惕那些会让腿变粗的坏习惯哦！

让腿变粗的五大坏习惯

1、久坐不起

在椅子上一坐就是一整天……下半身不变胖都很难。坐着的时候鼠蹊部（双脚的起点）受到压迫，血流、淋巴循环因此滞留。

血流、淋巴循环恶化不光容易水肿，老废物质无法分解，脂肪、水分堆积形成橘皮组织。 1个小时最少起身1次，做一些伸展操是很重要的，借此帮助刺机鼠蹊部的血液和淋巴循环。

午餐每天都在办公桌前解决

2、午餐每天都在办公桌前解决

午餐时间是内勤工作的人唯一可走出户外的机会。如果每天都自己带便当，或是买便利商店的面包回来吃，又更拉长了坐在位子上的时间。

反而选走路可以带动腿部肌肉，让血流、淋巴循环顺畅。带便当时，不要忘了留点时间，在饱餐饭后稍微散个步喔。

很少去洗手间

3、很少去洗手间

为了爱漂亮，遵守多喝水的准则，但如果坐一整天下来，随着基础代谢变低，去洗手间的次数也会变少。如果水喝得多，却很少上洗手间会造成下半身水肿，慢慢就会转变成脂肪。

多喝水、多跑洗手间让水分代谢，定时做下半身的伸展操、多走路都是有效提高基础代谢的好方法。

忍受低温

4、忍受低温

天气冷。原以为有暖气不用愁，结果温暖的空气不断往上层移动，双脚还是一样冰冷冷。如果漠视不管，下半身血液循环就越变越差。

只要一觉得冷，马上用围巾、毛毯保暖，脚边放个小暖炉也很适合。

为了避免蓦然回首，下半身胖了一大圈的窘境发生，时时提高警觉、养成日常生活的好习惯才是最聪明的喔。

经常跷二郎腿

5、经常跷二郎腿

无论在家还是在办公室，很多人都情不自禁就翘着二郎腿。如果你跷着腿坐一整天，会阻碍腿部血液和淋巴循环，导致下半身浮肿。再不好好做浮肿护理，比如按摩，下肢静脉会渐渐突出，严重影响下身循环，导致脂肪增厚，连肌肉都会僵硬。