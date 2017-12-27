唐嫣何穗刘雯都在用二八分发型增加好人缘

导语：你造吗？普遍异性认为8：2发型分线的女生最具吸引力，觉得这样的女生看起来好亲切，并且相当有魅力！So，你会发现留着长发的明星、超模们发型变来变去都逃不开8：2的分线定律啊！（来源：瑞丽网）

她们看起来好亲切！唐嫣、何穗、大表姐都在用8：2的分线增加好人缘！

就比如唐嫣啊！印象中的她除了几次齐刘海的造型外，就一直都是8：2的刘海分线，不仅能够修饰宽大的额头，还能让她看起来更加亲切！

行走在国际T台的超模何穗，每次大片都是各种酷酷的感觉，然而日常生活中却是如此温柔似水，侧分的刘海搭配蜜糖棕的发色，让她变得十分甜美！

大表姐刘雯的好人缘也是超级高，hold住任何大场面，平面拍片都是各种满满的自信，就比如这组少女编发啊，一般人梳了都会有种乡村感，然而大表姐这8：2的发型分线搭配略显零乱的慵懒编发，居然这般美好！

刚拿了“花木兰”角色的刘亦菲，也是好人缘极佳，8：2的发型分线增添了她的亲和力，无论什么角度看，都是如此顺眼！

所以啊！如果你想让自己在异性的眼光中更显柔弱、顺眼，不如就用8：2的头发分线增加你的好感度吧！当然，对于头发的长度也是有要求的，一般都是中长发或LOB头，另外不能是齐刘海啊（因为没法侧分）。

8：2分线的造型重点

首先，发丝要健康，并且能自带光泽感。在划分线时头发一定要干净啊，不能是油腻、扁塌的状态啊！一般明星们都会在头发上带点卷度，用来修饰脸型，还能打造出轻柔感觉，不过对于手残党们还是别乱捯饬了，咱们就把单侧刘海扎到耳后就行啊（这样女人味也很足）！

8：2侧分发后的胎毛发如何利用呢？

很多女生都会有较多的胎毛发，毛茸茸的又不听话，侧分发后如果能够加以利用，它还能帮助我们修饰脸型哦！

Step1 8：2分线后要有45度上扬角

想让头发的分线更加自然，我们可以用手把头发拨松后侧分，并向上约45度的位置向另外一侧划开，让发根能够翘起，增添你的慵懒感。

Step2 胎毛的长度至眉毛的位置，最能修饰脸型

要利用胎毛发修饰脸型，它的最佳长度是要到眉毛的位置，我们可以利用直板夹将胎毛发夹出造型感。

Step3 用平板夹夹出波浪

将抬毛发梳好，用手抓住发尾，将直板夹从中间的部分夹住胎毛发等待3秒钟，由发根至发尾慢慢呈半弧度拉开。

让胎毛发与侧分刘海融为一体，更加自然的S型弧度增加小女人的妩媚感。在另一侧分的头发上可以使用直板夹夹出S型弧度，为你增添温暖的亲切感。