贵妇面霜 你究竟买不买

导语：“贵妇面霜”、“富裕阶层保养线”，用这样的词汇形容一款美容品，会激发起你的好奇心和购买欲吗？听说95后用的美容品都单价都好几千了，所以，真到了该不惜血本为自己面子投资的时刻了吗？今天，我们仔细说说，高端奢华保养品，含金量到底在哪里。（来源：瑞丽网）

贵妇保养品，用的都是最好的东西，效果也是最强的？

“好料”“好技术”没错，“效果”未必上天。

为什么花好几万买个用料最上乘、做工最考究的包包？是为了“装东西最多”或者“最牢固耐用”吗？并非如此吧。高端线的美容品道理也差不多，它们确实会用到一个集团能够找到的最优质原料、当时能采用的最尖端技术，但效果不会超出“美容品”的范围。

为什么会出现“高端线”的产品？对于业界，它有着类似“标杆”的作用，就像高手过招，大家拿出最厉害的本事，显示自己品牌和集团的雄厚实力。

对于没有预算限制的购买者来说，“贵妇线”在“好用靠谱”基础上，多了一个和自己生活方式和价值观更契合的选择。

经常见到有贵妇面霜和平价品拼效果的民间测评，这事应该怎么看？

看你自己到底追求什么。

如果一定要比拼单一效果，某些优质的平价品的确有擅长之处，就像如果你为了找一个“特别能装又实用”的包包，几十块钱就能搞定，不一定非要花几千几万。

从综合效果和长期效果来看，好用的平价品不是没有，但在高价品中，你的选择余地相对更大。

如果你追求的是比“实用”层面更进一步的东西，比如使用时的愉悦感、享受度，那就别看什么民间测评的比拼了，挑你最喜欢的东西安心用吧，没错的。

贵妇线中各种奢华成分，“传奇”色彩多，还是确有其效？

好效果永远是最重要的。

金贵稀罕的原料固然能吸引眼球、形成自己的特色，但专业研发人员更关心的点，永远在如何有效利用、制作高效配方。对于普通消费者来说，“传奇成分”是最直观最容易记住的，但背后看不见的配方技术和制作工艺，才是高端产品真正含金量所在。

不同价格、定位的产品，都可能有自己的特色传奇成分，而定位高端的产品，在“奢华成分”方面，选择的有效浓度、活性物浓度以及与之搭配的物料，肯定有更多的优势。

Estee Lauder 全新奢宠白金蕴能黑钻奢华面霜

Estee Lauder早在1956年，就推出了一款当时市面上最贵的面霜（价格115美元，当时面霜普遍价格在几美元到十几美元），在社交界造出十足的话题。

白金系列是雅诗兰黛的高端线，又根据皮肤需求分成美白线，维稳、修护敏感肌的花菁萃，紧实、预防松弛的紧颜等系列，黑钻则是专门针对细胞能量设计的配方。

黑钻中最引人瞩目的就是用到了特级黑钻松露，经过9步独家专利萃取工艺，10000小时（一年多）的精密提纯，萃取出高浓度活性物。

以黑钻松露为主的活性配方，可以帮助延长皮肤细胞的寿命、增加细胞活力和能量，就是说，让趋于老化的细胞恢复年轻状态，让年轻新生的细胞尽量长久维持活力。

在持续使用后72小时，它能让皮肤内胶原蛋白的新生速度增加215%，明显增加皮肤饱满度、水润感和弹性度。

全新升级配方，加入了胶态24K纯金，可以被皮肤吸收利用，发挥抗刺激、镇定舒缓皮肤的效用，对于因能量流失造成的细胞免疫力下降，容易受外界不良刺激，有着针对性的修护。

我想尝试高端产品但预算有限，如果只能投资一款，我该买什么？

面霜，面霜，面霜！（别光买个水或者洁面）

一个系列中有效活性物浓度最高、技术含金量最足的产品，通常是面霜或精华。

从愉悦享受角度来看，面霜的质地需要更多的平衡考虑，既能给人即刻舒适、“好吸收”的感觉，又要有足够的长效性，既有持续舒服的存在感，又不能厚重油腻。

对于很多预算有限的人来说，往往喜欢买一瓶高端线的洁面或者水，尽管价格相对低一些，“含金量”反倒没有精华或面霜来得高，试不出太多的效果。

也有人喜欢购买昂贵的精华搭配平价的面霜，实际上，精华最好搭配同系列的面霜，才能获得最佳效果。

如果实在预算有限必须二选一，宁可投资面霜。高端线的面霜，已经有了“精华”级别的活性物浓度和效果，即便只用它而不再另外搭配精华，也能起到很好的保养效果。

既然买了，就按照使用指示好好足量坚持用，不要自己发明各种不靠谱的花式“节省”用法，比如减半用量、降低使用频率、或者跟平价产品掺和在一起等，反倒影响效果。

贵妇线的东西会不会营养过于丰富，对皮肤有负担？

“营养丰富”和“有负担”都是相对的概念。

二十岁出头、皮肤各项指标非常活跃、本身状态也不很稳定、尤其皮脂腺分泌过于旺盛的情况下，确实不建议使用“贵妇线”的产品。高端线的保养品配方，通常都走综合性抗老路线，对高度活跃、处于鼎盛时期的皮肤，并不是特别适合。当然，你如果喜欢那种使用感，用着又感觉舒服喜欢，它们也不至于“增加皮肤负担”。

过了25岁后，皮肤逐渐步入老化状态，就需要针对不同老化程度设计的抗老配方。比如“细胞能量”的配方设计，就是根据“25岁后细胞能量逐渐流失，30岁开始需将补充细胞能量纳入日常抗老保养”的研究而来。通过有效的能量补充，提高皮肤细胞自身机能，抵御、延缓老化。

奢华保养品那么多，哪种效果最好？

实际功效不会差别太大，主要还是根据自己对使用感的偏好来选。

已经到了顶级奢华保养线的段位，讲真，每家大集团都会拿出看家的本领，无论在配方设计还是效果监测方面，力求做到最好。不同品牌的产品，不至于在效果上有太明显的差距。

对于普通消费者来说，最简单省事的挑选方法就是，从靠谱大集团大品牌中选择。喜欢哪家的明星成分，对哪个牌子更有好感，更青睐哪种质地和使用感，就选择那款产品。

试用时不光用在手上，最好能够有条件上脸，仔细地体会产品的质感以及皮肤的感受。真实的试用，凭自己的使用感选择，比你在网上凭空做各种“功课”，靠谱得多。

奢华面膜那么贵，我该每周按一定频率用，还是只在需要时候用，更有效？

最好按照推荐的使用频率坚持用。

面膜的活性物质也会渗入皮肤，作为密集护理，它可以和日常保养形成有效的互补。所以，最理想的使用方式，还是依照官方推荐频率，如果觉得推荐次数太多，可以酌情减少，但不要次数相差太多。

奢华面膜最“浪费”的用法，就是相隔很久，想到时偶尔用一下。虽然即刻效果也会很好，但完全失去了活性物质在皮肤内累积、持续改善提升肤质的长期效果，而长期持续效果才是一款高端护肤品真正的价值所在。

皮肤会不会也有“审美疲劳”，要经常给它尝试不同的产品才能保持好的效果？

再好的配方，也需要一个累积见效的过程。

大部分奢华保养品都采用高效配方，能在很短时间能大幅度提升皮肤的各项活性指标，但效果再好，也需要坚持使用，才能在皮肤完成一个自身更新的周期后，获得更好的状态。

通常好的配方能在连续用一个月后，感受到皮肤有进步，坚持三个月左右，看到比较明显的改善。如果想要换产品，最好在持续用半年，再根据自己的需求更换，以保证现有的保养品发挥最好效果。

太频繁换的更换，并不利于有效成分发挥，反倒成了浪费。

“贵妇霜”是不是“油皮”的禁区？

高端线的确更注重滋润度，但现在也有越来越多的高清爽感设计。

如果又油又长痘，确实很难在顶级奢华保养品中寻找保养品，因为你需要更为专业的祛痘控油类护理，而绝大部分奢华保养品是抗老化配方。

“贵妇面霜”的质地曾经一度都走丰润的路线，因为考虑到当时选择这些产品的人，年纪普遍偏大，皮肤缺少油分，需要更多的滋润。不过随着人们消费观念和需求的改变，越来越多更的年轻人开始选择奢华产品，所以近两年也有越来越多相对应的清爽、抗初老类产品推出。虽然贵妇线中仍旧没有专门的控油类设计，但油皮还是能够找到使用感不油腻的产品。