想要完美体态 今天起开始练习深蹲吧

导语：不要以为深蹲运动只是个普通的动作，它的优点可是非常多的，每天只需练习花你平时拿来看电视的5到15分钟，就能让你的血液循环顺畅，使全身处于良好状态。（来源：爱丽时尚网）

想拥有完美体态，却没有多余的时间可以运动吗？那看电视的时间总会有吧！不要以为深蹲运动只是个普通的动作，它的优点可是非常多的，每天只需练习花你平时拿来看电视的5到15分钟，就能让你的血液循环顺畅，使全身处于良好状态。只要你下定决心每个礼拜做个2-3次就可以获得许多好处！来看看这么简单的动作，有哪6个好处可以帮助你身体更加健康。

锻炼你身体的肌肉

别小看像深蹲这种看似简单的动作，下蹲的时候，你的屁股和腿部是主要工作的范围，可以帮你锻鍊肌肉，还可以提高你上半身和下半身的力量。

增长肌肉的同时，还能帮你削减脂肪

深蹲能够消耗很多热量，也可以减掉你身上多余的脂肪，最主要是因为它可以燃烧卡路里，这样对增长肌肉的效率会比较高，肌肉越多，锻鍊和休息时所消耗的热量也就越多，如果想变瘦，做深蹲就对了。

帮助消化

由于挤压腹部的关系，它会促进腹腔周围的脂肪燃烧分解，并提高流动，减少脂肪累积的同时，也是促进你胃肠消化的好方法。

不需要任何器具，想运动随时都能完成

要说深蹲最大的好处，应该就是它可以随时训练吧！不像有些热们运动需要靠器具练习，或是教练的帮忙才能完成，随时想做就能做，还有什么好嫌弃的呢！

可以帮助你改善姿势

有时候我们坐着太久会感到不舒服，特别是坐办公室的人，深蹲可以加强背部的肌肉，同时也会帮你在坐着，站立和行走上改善姿势，有助于避免因坐在椅子上太久的背部疼痛。

多练习可以帮助你保持平衡

在训练时开发肌肉，这意味着它混和了举重和下半身的基础动作，帮助你提高平衡性。深蹲也可以强化大脑和肌肉之间的通信，提高腿部的平衡，减少跌倒和骨折的问题。

如果你是一个初学者，可以以15次为单位来完成，每周至少2-3次。记住，毅力才是最重要！