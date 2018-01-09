如何称霸朋友圈 这里有份最全的手机拍照技巧

导语：今天我们来讲讲用iPhone拍照有哪些小技巧是我们可以用到的。（来源：KLOOK旅行灵感指南）

每逢佳节倍晒图，如何低调而华丽的展示朋友圈，向来提倡便捷高效出行的KLOOK这次邀请到摄影师@张匡龙，钦点打包史上最实用的IPhone拍照技巧，请，收，下！

目前市面上的手机系统分为安卓和IOS两大阵营，使用IOS的手机只有iPhone，其他的手机绝大多数都是安卓的。

今天我们来讲讲用iPhone拍照有哪些小技巧是我们可以用到的。

iPhone的拍摄功能和界面是目前世界上这么多款手机来说，它是做的最简洁，方便，而且能够快速找到的。

基本上把所有你有用到的功能都做在了一个界面上，不用你花精力去找。

现在我们买手机越来越多得功能，而且还有很多手机都主打拍照，各种花样给你玩，为什么苹果一直坚持做的这么简单呢？

个人认为iPhone无论在外观设计还是在自身软件的设计理念上，都一直秉承着用户体验第一的原则，很多的功能都做得非常的简洁，不用你花太多的脑子去想，对于拍照来说，同样的，只要能够快速定格一个瞬间就够了，没必要开发那么多大家都不会用的一些功能。而且，苹果APP store你能够找到非常多的专业软件，能够完全弥补自身拍照软件方面带来的缺憾，在App store里面你几乎能找到任何需要的的摄影软件，在方便不过。

所以，你看到苹果做原生的软件做的非常的简单。

即使苹果做的很简单，它也有一些功能是我们必须了解的。下面我们来逐个介绍他们的软禁单项功能的用途。（写的通俗易懂，不会很专业，小白也能看得懂）

01 延时摄影

什么是延时摄影？说简单点，大家小时候应该看过各种卡通的漫画书，也看过这样的一个场景，一本空白的书每一页画一个人不同的动作，当你快速翻看的时候，那个人好像会动起来一样。

其实延时摄影的概念是一样的，你用手机去拍摄延时的时候，就相当于你的手机在一段时间内给你拍了很多张照片，最后经过快速的放出来，给你呈现的是一个动态的视频。

在拍摄延时摄影的时候，手机一定要固定在某个支架上（我建议喜欢手机摄影的各位可以买一个手机三脚架，这样外出拍摄的用处非常的广泛，有便宜的也有贵的，根据自身的消费能力和喜好自己去买就好！）

你想录多久都随你，可以录一个小时或者三十分钟，最后它自动帮你做好了一个非常简短的视频，可能录了很久，最终呈现出来的视频只有几十秒钟。

02 慢动作

所谓的慢动作其实就是把一个很慢的动作放慢！比如可以用来拍瀑布、拍飞鸟、拍车流等等。现在朋友圈可以发自创的十秒小视频了，用慢动作拍摄的一些场景也可以发，现在给大家看看我在印度拍摄的小视频。

03 视频

这个就不讲了，想用手机拍好一个原创的、有故事性、有技术含量的视频是非常的困难的，比手机摄影难多了，这里不讲。

04 全景

所谓的全景，就是在你手机本身有缺陷的情况下用的，也就是说你有时候拍摄觉得不够宽，那就可以利用手机的全景功能把周围的景物拍的更宽一点。并不是必须把周围拍成180°才叫全景。

其实拍照来说，你只要拍得好看，至于怎么用的那无所谓了！你只用全景拍某些物体的局部，那也叫全景！

还有就是全景除了横着扫，还可以竖着拍。下面这张照片就是在迪拜的时候，利用手机的全景竖着拍的。这样拍摄把空间进行了折叠，造成了盗梦空间的感觉。

05 HDR功能

HDR这个说起来呢！它叫高光动态范围摄影，这个HDR跟相机的那个不一样，说简单点儿，你开启HDR拍照，能让你的照片获得更好的层次感，记录到亮暗部的细节，iPhone的算法是三张合成为一张的，记录的信息肯定比你不开启HDR要多的多。

在什么情况下用HDR？答案是，在大光比的环境下用！

这张获得全球iPhone摄影大赛年度摄影师第三名的照片就是用HDR拍摄的，外部相对于内部来说显得非常的亮，这种情况下我们可以开启HDR拍摄。

下面这张图同样是用HDR拍摄的。（没有经过任何后期处理）

但是，HDR它不适合用来拍摄运动中的物体，因为iPhone的算法是三张合成，如果一个快速运动的物体，极有可能造成重影，拍摄的主题可能就会不清晰。看下图！这只鸟其实就造成了前面有一个鸟的轮廓出现。

06 live

这个功能比较有趣味性，当你开启这个功能拍摄完成后，用手指按住图片，会发现出现一个动态的小视频。

这个小视频它是还原你当时拍摄的一个场景，在你拍摄一张照片的同时，会自动帮你生成一个小视频，这样你就能看了，这个小视频占的内存其实不大，可以说它有用，但也没有用。

07 定时功能

定时就是多少秒以后拍一张或者多场照片，iPhone手机只有两种时间选择，3秒或者10秒，其他的一些安卓手机可能有2秒和5秒的选择。

无论怎么选择，定时拍照能够运用的场景还是有限的。毕竟最长也就是10秒。十秒能用来干嘛？用的最多的就是自拍。

这张照片是我在西藏拍摄的，当时把手机固定在三脚架上面，然后在十秒之内跑过去，摆好自己的姿势，等待拍摄，因为iPhone的定时拍摄时连续拍10张的，最后选一张感觉最好的就可以了。

08 连拍

用手指一直按住快门键就可以实现快速的连拍，在连拍的速度上面，目前没有一款手机能够比得上iPhone的速度，这也是我们在抓拍一个物体的时候很需要的一个功能。

（第十届IPPA 旅行组荣誉奖）

这张照片就是利用手机的连拍功能实现的，在等待这些鸽子快要飞过来的时候，利用手机连续拍摄，最终选择一张最好的照片。

（第十届IPPA 儿童组荣誉奖）

这张照片也是经过等待，小孩子跑过来的过程中通过手机连拍实现的。