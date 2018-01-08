第75届金球奖 原来是一部红毯黑色着装教科书

导语：第75届金球奖颁奖礼在北京时间 1 月 8 日上午正式拉开序幕，这场集合了艾玛-斯通、安吉丽娜-朱莉、娜塔莉-波特曼、妮可基德曼等大咖的红毯可谓是星光熠熠！

第 75 届金球奖

本以为今天的红毯又该是群星争奇斗艳，各色礼服花枝招展，看的让我们大呼过瘾。然而却发现，明星们竟然都集体穿上了黑色礼服亮相红毯。

原来，这是大家为了响应WhyWeWearBlack以及TimesUp活动，对好莱坞性侵事件说“不”，所以在这届金球奖红毯上才呈现出了这样一场前所未有的“全黑”红毯造型。而这件事则指的是几个月前被爆出的好莱坞金牌制作人哈维-韦恩斯坦性骚扰事件，时间之久，范围之广令人咋舌。如今，明星集体站出来抵制性骚扰行为，相信无论多少年过去后，大家都会记得这届金球奖的特别意义和这壮观的“红毯黑衣”秀。

哈维-韦恩斯坦

但穿黑色并不代表不好看，反而黑色是红毯着装中最不容易出错的一个颜色。今年，少了一份作妖，多了一份气场。接下来，就让我们一起看看谁才是这届金球奖的黑色穿搭教科书。

不老女神妮可基德曼以一身黑色镂空蕾丝连衣裙亮相红毯，并且凭借电影《大小谎言》，拿下限定剧、电视电影最佳女演员，恭喜！

妮可-基德曼

而前不久刚刚在《了不起的麦瑟尔夫人》中饰演精致女孩的蕾切尔-布罗斯纳罕以一身Vionnet的黑色斜肩礼服亮相，并且一举拿下音乐或喜剧类剧集最佳女主角。

蕾切尔-布罗斯纳罕

为其颁奖的是85岁高龄的好莱坞女明星卡洛尔-伯纳特和《老友记》中的时尚icon珍妮弗-安妮斯顿。值得一提的是，珍妮弗-安妮斯和昔日情敌安吉丽娜朱莉同时亮相金球奖，也算是今年看点之一。

洛尔-伯纳特和珍妮弗-安妮斯顿颁奖

同时亮相的安吉丽娜朱莉则以一身黑色透视装亮相红毯，袖口处的羽毛装饰多了一份性感和华丽。可见，想要在黑色着装中玩出花样，透视和镂空少不了。

安吉丽娜-朱莉

老牌女神凯瑟琳-泽塔-琼斯更是选择了一件Zuhair Murad 2017秋冬高定的深V刺绣透视礼服，性感大气。

凯瑟琳-泽塔-琼斯

石头姐艾玛-斯通身穿Louis Vuitton的刺绣镂空礼服亮相，好皮肤白到发光。

艾玛-斯通

除了透视镂空，想在黑色礼服上玩花样，不妨试试亮片和刺绣元素。你看《逃出绝命镇》女主角艾莉森-威廉姆斯这件Armani Prive 2017春夏高定，橘色配黑色，加上镶钻的点缀，在一水黑色礼服中脱颖而出。

艾莉森-威廉姆斯

小丑女Margot Robbie身穿Roger Vivier的深V垫肩刺绣亮片裙，也是性感时髦。

小丑女Margot Robbie

而Jessica Chastain这一身Armani Prive的修身连衣裙，侧面的亮片细节配上劳模姐标配的烈焰红唇，性感无方。

劳模姐Jessica Chastain

同样穿起亮片装的还有达妹Dakota Johnson的这件Gucci 2018早秋系列，而亮点全在后背了。

Dakota Johnson

后背是亮点

有性感的镂空，华丽的亮片，而清新又少女的荷叶边与轻纱也是历届红毯中必不可少的元素。今年也不例外。Emma Watson这一身荷叶边连衣裙，就主打起少女范儿。

Emma Watson

同样少女的还有灰姑娘Lily James，虽然相比以前略有些发福，但一身Valentino的荷叶边连衣裙也不妨碍她的小清新。

Lily James

肯豆以一身Giambattista Valli 2017秋冬高定的前短后长连衣裙亮相，长长的后摆，气场十足。

肯豆

除此之外，简单利落的剪裁也是黑色着装的关键，不用过多装饰，也能让人在红毯上显得气场十足。比如梅丽尔-斯特里普这一身极简的一字领黑色礼服，优雅大气。

梅丽尔-斯特里普

影后娜塔莉波特曼身穿Dior 2017秋冬高订的丝绒连衣裙，贵气优雅。

娜塔莉波特曼

“龙母”艾米莉亚-克拉克一袭黑色深V低胸礼服，更是冷艳十足。

艾米莉亚·克拉克

“神奇女侠”盖尔-加朵这一身Tom Ford西服配侧开叉裙装，英气中不乏利落。

“神奇女侠”盖尔-加朵

而贾老板Justin Timberlake则携妻子Jessica Biel一同亮相金球奖红毯，Jessica身穿的这件Dior 2017春夏高订系列长裙，也是性感优雅。

Jessica Biel

除了一众穿上黑色礼服的女明星，这届金球奖的男明星也均是以黑色正装亮相。

James Franco与Dave Franco

锤哥Chris Hemsworth

蒂莫西-柴勒梅德和艾米-汉莫

卡特-哈灵顿

看了今年的金球奖红毯着装盘点，哪位明星是你们心中的黑色礼服穿搭教科书呢？