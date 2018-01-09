如何用手机拍出一张假装2000万人在围观的时尚大片？

导语：身材好不如穿得好穿得好不如拍得好。（来源：时尚先生网）

时尚博主会穿是众所周知的事情，但你以为他们仅凭颜好身材好就可以任性地随随便便吸引上万人的follow吗？Too young Too navie！

之所以他们的blog可以被大众喜欢，甚至每张照片都能被保存设置成桌面，其中最大的一个原因就是他们的照片很有感觉。

Mike Quyen

每一张看似可以媲美时尚大片的照片背后，除了花费心思的时尚穿搭，也离不开拍摄者的用心良苦。虽然这些博主的时尚大片有的是由专业摄影师和专业器材拍摄的，但大多数还是朋友拿着手机在各种高难度姿势下拍摄而成。毕竟不是谁都能有专业团队伺候，更何况现在的手机功能也很强大。

所以，今天《100个会穿衣的人》就找到一位很会拍照的博主，从他的ins中总结一些干货给大家。

做一个行走的画报

很多人拍照只会用自己习惯性的动作，比如比V啊，或者双手插兜。但是，这样统一且僵硬的动作真的不会让一张照片看起来很高级。那什么才是高级的照片呢？就是要让自己像行走的画报一般，有动感和有冲击力。

关键词1：# 动感 #

既然是行走的画报，就一定要有“动”的感觉存在。尤其是在旅游的时候，一定要尽情的“放飞自我”，忘记那些剪刀手等标准的游客照姿势，多利用景点里的道具让自己“动起来”。除了腾空一跃，还有很多值得学习的动作。

到海边，别只会往海里一站，一动不动的很尴尬。像Mike一样，跑进海里踢出浪花，摄像机在水花飞溅的那一刻按下快门，一张既有动感又显得很随性的大片就有了。

在车水马龙的街道中间，穿着一身正装西服、拎着行李箱，做出忙碌到飞起的姿势，不需要任何文字的刻意说明就能感受到生活在都市里的烟火气息。

“到此一游”的标志性游客照，早就过时了。与其挤破脑袋和别人同框，倒不如等人潮散去，在磅礴大气的古罗马建筑旁留下帅气的moment，腾空一跃，让照片充满生机。

关键词2： # 行走 #

如果觉得跳跃这个动作略微尴尬，那么随性的走起来总不难吧。乡间小路的闲庭信步、都市都市的街头散步、荒野沙漠中的勇往直前，意境有了还怕照片不够fashion吗？

谁说只有在旅行途中才能拍出有feel的照片？每天我们生活在节奏飞快的大都市，工作、回家两点一线，总是忽略身边可以成为风景的“小存在”。其实像斑马线、高楼大厦旁、有特色的汽车前，都是可以拍出惊艳你朋友圈的照片。

下了雨的街道，地上还有未干的积水，穿一身All black的装扮，然后手里再举着一杯咖啡，不经意间抓拍的瞬间才会让照片看起来更生活化。

身与心总要有一个在路上。如果你厌烦了都市生活里的嘈杂，不如背上书包来一场公路之旅。说到公路，可是出片的绝佳景点。不需要做什么特意的造型，只要在空无一人的公路中间摆出行走的pose，拍摄的时间最好是落日时分，那样感觉更棒。

海边、沙滩也是不错的拍摄景点。牛仔裤配小白鞋，大跨步的走在沙滩上，手里拿着的道具，提升了照片的真实度，也不会让空落落的双手无处可放。再加上良好充足的自然光线，图片不修也是可以的。

人小景大有气场

有些人误以为照片当然是以人为主，强调和突出人的比例才是关键，实际真的如此吗？通过观察Mike的instagram后发现，他的很多照片都是让自己成为配角，尽可能融入到所拍摄的景色中，不抢背景的色彩，这样才会显得照片自带气场。

走进红河山谷，看到如此壮丽辉煌的自然景观，除了只想让自己成为其中一部分，还有什么好做的呢？只要不怕高，选择一块你可以爬得上去的石头，然后故作沉思，这样有气魄的照片谁能不点赞。

带有神秘色彩的异域地中海风情，淡蓝与天蓝相间的古堡一角，坐在台阶上遥望前方，让自己置于一片蓝色海洋中，沉静而执着。同样的场景，也很适合给女朋友拍哦。

漫步在土耳其弯曲狭窄的坡路上，身旁极具希腊风格的白色房屋、蓝色雕花和地上被磨得光滑的古老青石板路好像都历经了岁月的洗礼，在这样有历史意义的建筑旁留下自己的身影，既有纪念价值还凸显人物气质。

海子曾说过一句话：“面朝大海，春暖花开。” 站在波澜壮阔的大海旁，面朝大海，背对镜头，就好似自己也置身于汪洋大海中一般浪漫有情怀。

1：1构图是关键

1：1黄金构图法则，讲究的是人在图片的正中间位置，营造出的对称感可以让整张图片看起来很立体。许多玩ins的时尚博主，都对这样的拍摄手法爱不释手，你还等什么呢？

金秋麦浪，在看似荒芜的草丛中跳起来，抓拍的瞬间让整个人置于图片的正中间，会让本来看似无趣的背景多了些趣味和视觉感。

如果你不经意间走过一面像图片中一样的墙，不要错过，因为正是出片的好场景。将手机调整至正方形模式，然后人像呈现在图框中间，简洁素净的背景反而能凸显出图片的高级感。

1：1构图法之所以受到博主们的喜欢，最主要的还是因为它既能突出人物又可以完整记录美景，还能让画面感均衡且平衡。实在不知道如何摆pose的时候，就找一个简洁的背景然后让自己1：1均匀的放在画面中好了。

拍照角度很重要

说完了拍摄的手法和构图，再来看看拍照的角度，因为想拍出一张和时尚博主一样够时髦的照片，角度的拿捏很重要。

如何判断一张照片是好照片？除了拍摄手法的高超和后期修图的技巧之外，通过好的摄影角度将图片的故事性准确表达也是很关键的一步。后座视角的拍摄手法既不显得很刻意，还能让图片带有叙事性。这种拍摄手法，也经常被使用在微电影/视频的拍摄过程中。

仰视拍摄，通常指得是通过摄影师蹲或爬在地上仰视拍摄，以求能突出人物的整体性。这种拍摄角度多用于拍摄高大景物的全景，可以突出拍摄对象的高耸特性，增加压迫感。

善于利用身边的道具，比如像Mike一样依靠在带有复古感觉得车旁边，采用斜视拍照的角度取景，效果就要比正靠着车身等角度要有意思的多。斜视拍摄，虽没有俯拍或仰拍能将景色和人物全部框住，但就是这样对角线的拍摄手法反而让图看起来不死板。

最后，平视拍摄的手法比较适合人物静思或坐在某个位置看书时抓拍的静态感觉。整张图片看来静谧而美好，有种说不出来的意境。

颜色光线别忽略

光线，永远都是让照片看起来更有格调的杀手锏。在这里，我个人比较推荐自然光线，因为可以让整张图片看起来更自然，更能让人物看起来更真实。

在落日晚霞十分，和自己心爱的她手拉手遥看风景，不需要任何光线的调试和刻意的修图，整张照片看起来除了舒服就是舒服。

不喜欢阴天昏暗的光线？看看人家，站在浮出海面的礁石上，头顶一片阴暗的天空，但通过整张照片传递出来的大气与气势也不是盖的吧。

如果你的取景地刚好属于明亮的自然光线，那就不要再过度调整啦，曝光过度未必是件好事。自然景色加自然光线，才能照出一张自然的大片。

穿得有型更加分

为什么时尚博主的照片看起来总是很高级？因为他们总是能很聪明地根据拍摄景点挑选合适的衣服，然后让整张图片看起来很和谐。

异域风情的沙漠里，比较适合穿深色系的衣服。墨绿色衬衫搭配黑色T恤和破洞牛仔裤，最后再来一双沙漠靴，有质感的复古大片你也可以有。

与景色色调一致的沙漠色鹿皮夹克搭配同色系的高领毛衫和棕色休闲裤，饱和度瞬间被提升，还能让景色与人物融为一体，和谐搭配。

修图软件来帮忙

最后，说完了拍摄方面的干货，再推荐给大家一些用得比较好的修图软件。毕竟，照片好不好，修图是关键啊。

1 Snapseed

这款软件我个人也是经常会使用的，修图效果一级赞。作为手机端口上比较高端的拍照应用，赢得了不少摄影爱好者的喜欢。这款app在处理风景图片上的功能比较强大，可以对照片从氛围、色调、饱和度和清晰度等多个方面进行调整。最重要的是，它自带多种滤镜，可以随意转换。

2 VSCO Cam

这款app其实也是以滤镜取胜，但个人认为它比上一款在滤镜的处理上会更真实和多元化。使用者可根据拍摄景物、环境、光线的不同选择滤镜。同样，也是比较擅长风景的修饰。

3 Big Lens

如果你需要一款在修片效果上可以接近单反水准的app，这款应用刚刚好。不尽有多种滤镜和合成光圈的效果，还有HDR+和景深的选择。喜欢拍摄人物照片的朋友们，可以尝试下。

如果下次拍照不知道摆什么pose，或者女友要求你给她拍出像时尚大片一样的照片时，翻翻这篇推送或许就有灵感了。