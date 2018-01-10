导语：会玩叠穿的人永远都能站在时髦的金字塔顶端，比如外套叠加外套的穿法，在冬天其实特别实用而且简单易学！（转自：ELLE）

迪丽热巴亲身示范秋装叠加也能Hold住低气温！Moncler驼色大衣叠穿MO&Co。皮夹克保暖又有型。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦

大衣叠加皮衣的套路其实很常见，优雅和帅气的结合，气场满分。

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谭维维将大衣换成更中性一些的冲锋衣，造型更加硬朗。

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不过最初接触叠穿法的姑娘可以先从简单的来，内搭记得成套穿，能够减轻叠穿功力不足所造成的凌乱感。

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最简单也是最时髦的要数西装Suit了，显然，大衣+西装是各路明星潮人力捧的招数。

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当大衣与西装依然同色时，高级感更甚。

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西装Suit混搭帅气的飞行员棉服，依然够撩。

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提到Suit可不光只有西装入列，别忘了因Athlesuire热而Chic指数飙升的运动suit，内搭运动套装，休闲随意感更强。

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还有一些匪夷所思的穿法，比如把棉衣穿在牛仔夹克或者风衣里。不过如果不是纸片人身材，实际操作难度有点高。

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不如还是老老实实把牛仔夹克穿在里面吧。

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另外，时髦人眼中的外套不仅局限于大衣皮衣这种有一定厚度的，把衬衫当外套穿在这个冬天已经流行了一阵子啦。这种“夹心饼干”穿法最大的好处就是不容易臃肿！

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外套+外套给无聊的冬日造型多一点花样！