移动客户端

冬季外套里面得这样穿才是真时髦

2018年01月10日 00:10 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：会玩叠穿的人永远都能站在时髦的金字塔顶端，比如外套叠加外套的穿法，在冬天其实特别实用而且简单易学！（转自：ELLE）

　　迪丽热巴亲身示范秋装叠加也能Hold住低气温！Moncler驼色大衣叠穿MO&Co。皮夹克保暖又有型。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　大衣叠加皮衣的套路其实很常见，优雅和帅气的结合，气场满分。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　谭维维将大衣换成更中性一些的冲锋衣，造型更加硬朗。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　不过最初接触叠穿法的姑娘可以先从简单的来，内搭记得成套穿，能够减轻叠穿功力不足所造成的凌乱感。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　最简单也是最时髦的要数西装Suit了，显然，大衣+西装是各路明星潮人力捧的招数。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　当大衣与西装依然同色时，高级感更甚。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　西装Suit混搭帅气的飞行员棉服，依然够撩。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　提到Suit可不光只有西装入列，别忘了因Athlesuire热而Chic指数飙升的运动suit，内搭运动套装，休闲随意感更强。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　还有一些匪夷所思的穿法，比如把棉衣穿在牛仔夹克或者风衣里。不过如果不是纸片人身材，实际操作难度有点高。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　不如还是老老实实把牛仔夹克穿在里面吧。

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　另外，时髦人眼中的外套不仅局限于大衣皮衣这种有一定厚度的，把衬衫当外套穿在这个冬天已经流行了一阵子啦。这种“夹心饼干”穿法最大的好处就是不容易臃肿！

冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦
冬季外套里面得这样穿才是真时髦冬季外套里面得这样穿才是真时髦

　　外套+外套给无聊的冬日造型多一点花样！

标签: 穿法大衣外套时髦

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

小姐姐去割了双眼皮吸了脂，为什么去整容的都是长好看的 ​

小姐姐去割了双眼皮吸了脂，为什么去整容的都是长好看的 ​[详细]
2017年12月18日 17:20
整容 双眼皮 小姐姐 好看

中国最古老的美容工艺 1根线秒杀整容刀 开脸大妈闲鱼上0元求传人

[详细]
2017年12月26日 15:53
秒杀 工艺 传人 大妈 整容

美女图像: 一缕缕温暖渗入灵魂深处

美女图像: 一缕缕温暖渗入灵魂深处[详细]
2018年01月03日 16:03
气质 时尚 休闲 款式 连衣裙

美女给老公化妆，竟然比自己还要美

[详细]
2018年01月03日 19:30
竟然 美女 老公 化妆

农村小媳妇，穿着绿色短裙子，广场上跳起来，一步一踩，真好看

[详细]
2018年01月03日 11:21
裙子 穿着 农村 绿色 好看