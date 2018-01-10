17年震撼全球10样东西：人类竟造出个上帝？

导语：随着各种倒计时，2018 年正式开始啦！祝各位老爷们，在新的一年里都有花不完的票票和聊不完的妹子。（来源：极果网）

最近呢，也是蹭了一波 17 年最后的热度！晒出了自己 18 岁的照片！

是不是被震撼到了？而 2017 年的重磅产品也是一波未平一波又起啊！今天就跟大家列举下，在刚刚过去的 17 年，都有哪些创意吊炸天的酷玩尖货、又有哪些设计美翻，让人瞬间心动的好物，甚至能够影响未来人类命运的牛逼玩意儿！

特斯拉电动卡车—Tesla Semi

卡车搞的跟布加迪跑车一样

每次特斯拉只要一开发布会，那肯定就是科技圈的一轮高潮！而这次的卡车，虽然来来回回夭折了 4次，但是在年关将至的时候终于是来了！卡车一出场，就相当令人惊艳。

虽然大的离谱，但是却性能却一点不弱！流线外形，搞的风阻比布加迪还低！

而且 1000 匹的马力，比一般的卡车要高 4 倍！所以就有了怪兽一样的速度，最大负重下百公里加速是 20s！而空车情况下只有 5s！

没有续航，这些都是虾扯蛋。所以，人家在最大负重和高速行驶状态下的续航是 804 公里！而且为了长时间安全运行， 4 个后轮都配备了独立电机！保证 160 万公里不出故障！还有基本上永远不会坏的玻璃和刹车片等配件。

说起特斯拉怎么能不说自动驾驶呢？没错，这辆卡车也能实现自动驾驶！卡车内置有联网功能，能够接入车队的管理系统。而且特斯拉的这辆卡车已经可以实现编队驾驶，由一名司机驾驶头车+其余 2—4 辆卡车自动跟车！简直牛的一批，估计擎天柱看了都会眼红~

史上最复杂腕表——江诗丹顿 Les Cabinotiers

阁楼工匠 Celestia Astronomical

天体超卓复杂 3600 腕表 9720C/000G-B281

有多牛？足足有 23 种功能！虽然说不算多，但是放在机械腕表里可以说是最复杂啦！当然，这也是今年的日内瓦钟表展上，江诗丹顿压箱底的腕表之一。

23种功能都有哪些呢？日历月相，什么基本日期就不提了！万年历、昼夜、月相就连月龄都能给显示出来！

太阳时也不在话下！什么昼长、夜长都是小 case！时间等式、日出日落、潮汐指示、甚至连太阳—地球—月球位置关系都能显示！

而作为高端腕表，最酷的就是这星空图！银河、黄道、恒星时小时以及分钟！还有陀飞轮、3周的动力储存和动力储存显示，都拿手！

独特的双面表盘，在正面融入了 15 种复杂功能，总的来说就是日历与月相、太阳时和潮汐显示，而背面的第二表盘则设有星空图以及其他功能！

总的来说，在 8.7 毫米的机芯上配备这么多功能，简直就是奇迹了！至于价格嘛，应该和上面的特斯拉卡车有一拼了···

索菲亚机器人

要毁灭人类，还获得了公民身份？

去年，哎···不对，是前年！也就是 16 年， 3 月份，和人类最像的机器人索菲亚自曝愿望，想要上学，还想有个家！最后还要想毁灭人类试一下！！那个微笑的表情真的是细思极恐！

所以，霍金、马斯克都纷纷制止人工智能的崛起。索菲亚还完美的回怼了马斯克，说：电影看多了吧，老头儿~人不犯我、我不犯人！你就当我是个操作系统就行啦！

就是这样一个高度智能化的机器人，在今年获得了沙特阿拉伯的公民身份。而且当时还表了态，要帮助人类过上更美好的生活，还说你们对我好，我也会对你们好的，放心吧！

在看索菲亚视频的时候，真的是被其高度智能化和有思想的对话所震撼！不过，这对人类是好还是坏呢？还得再看看今年的发展啊~

AlphaGo Zero

把 Alpha GO 碾压 100 遍的 AI

还记得 16 年，李在石跟第一代 Alpha GO 大战，最终落败！当时掀起了轩然大波，而中国棋王柯洁也放话：这货，我能赢！

可是今年，在对战进化后的 Alpha Go ，柯洁也是惨败！虽然有两局占尽优势，但是仍然被抓住了失误，打了脸···

不过，还不到半年的时间！升级版又来了！直接以 100 ：0 碾压了 Alpha GO。而这无需任何棋谱、人工特征甚至优化，只要自己学习几个小时，就能打败迄今最好的算法，甚至让人类棋手想赢的愿望，可能更加无望！

怎么说呢？看到这已经有思想的索菲亚和超强学习能力的 AlphaGO Zero ，心里是喜忧掺半的！喜的是，人类对于人工智能的研究已经要进入一个全新的领域，无论如何都是人类的技术进步的发展！忧嘛~就是以后失控了，真的出现了电影里的场景，该咋整？

Magic Leap

MR 的最强产物！电脑的未来形态

虽然让大家失望了快两年、虽然曾经被舆论推到风口浪尖、虽然刚出来觉得丑爆了···

但是！这些都掩盖不了人家厉害的事实！一个传感器超多的眼镜，加上性能超屌的小型电脑、再加上长相邪恶的手柄，组成了未来感十足的电脑！

有多科幻，看几张动图~

而且不光是炫技，人家还把未来使用场景都规划好了！玩游戏、上网，走到哪都能实现！而且那些国外权威媒体记者，玩过了都说好！

只不过···现在还没价格，官网也没说开卖消息···

光量子计算机

世界首台货真价实的中国造！

2017年5月3日，世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机诞生！量子计算机理论上具有超快并行计算和模拟能力的计算机！

如果，咱们现在一般计算机是自行车的话，那光量子计算机就像是灰机~再打个比方，“天河二号”超级计算机知道吧。如果用它求解一个亿亿亿变量的方程组，要用100年。

但是，使用一台万亿次的光量子计算机的话，只要 0.01 秒！而且处理速度可能超过目前最快的“神威·太湖之光”超级计算机！

光量子计算机原型（图片来源：中青报）

LG 壁纸电视

世界最薄，没有之一！

一台这个量词，在 LG 这款壁纸电视面前可能要换成一张了！真的是跟一面玻璃一样薄！当时在 CES 展上看到，简直就惊呆了。这太特莫薄了！

电视面板只有 2.57mm，再加上及宅边框！颜值不是一般的高啊！

别看薄，但是技术可是一点都不少！基于 OLED 无需背光源的技术特性，可以实现相当高的对比度，让图像更自然、更生动逼真、色彩更绚丽！尤其是呈现黑色的时候，简直美得一批！

再加上下面分体式音响的加持，杜比全景声，让你在家也能像现场一样！

嗯，这台电视大概也就 7 万块钱吧！不过在一个装潢完美的家面前，这点有算啥呢？反正极果君也没有···

iPhone X

这才是这正的全面屏

虽然被吐槽刘海逼死强迫症！虽然贵的有点令人发指！但是，在全面屏手机横飞的 2017 年，谁敢称自己是真正的全面屏！只不过是把屏幕做到了 18：9 比例，然后缩小了刘海和下巴而已！

但是 iPhone X 是真的屏幕完完全全的覆盖在了正面！而且堪称无敌的人脸识别，不花个大几万根本破解不了！（除了双胞胎）而且玩法也是瞬间风靡全球！

虽然，不是一个实打实的果粉。虽然粪叉刚出的时候，让大家有了不少的失望！但是，不吹不黑，iPhone X 确实是 2017 年最牛逼的全面屏、最牛逼的手机！

上海安缦酒店

旅游的最高境界

驴友们应该都清楚！旅行的最高境界，就是“满世界住安缦”！连他的粉丝都有了专属称号，叫 AmanJunkie（安缦痴）！

这个酒店不像一般酒店，人家从来不急于做到多大！格式更想做一个隐秘而又迷人的世外桃源！而且更牛的是，安缦的每一家酒店都处于世界上最美丽，最具世界特色的地方！

17 年年初，最大的一家安缦酒店，就在上海的马桥镇旗忠村落成！他们家改造了 32 栋明清徽派古寨，在秋天的时候已经正式营业了！

而这位于上海的养云安缦可以说是安缦的一笔心血了！花费了十年时间，建筑师们将江西明清时期徽派建筑拆了运过来，重新搭建！精雕细琢出一片徽派古镇！

酒店中共有 32 栋明清徽派古宅院，数千棵国家二级稀有古树被移植至此，4000 年文化、1000 年古树、300 年古宅在此完美结合。嗯···安缦，是真的会玩！

维密最贵 Bra！

这是用来养眼的···

奚梦瑶的一跪，把维密走秀推向了一个全新的热潮！而除了我们的大瑶瑶，最酷的应该就是今年的 Fantasy bra：“璀璨香槟之夜”了。18克拉纯金支撑，上面镶了 6000 颗钻石和托帕石！大概 1300 多万人民币吧！

这种有点小小的密集恐惧症的没看出美在哪？不过，穿它的巴西超模 Lais Ribeiro 极果君还是非常喜欢的~毕竟是维密的最美凶器。而且你能看出来，人家孩子已经 10 岁了吗？

2018 也正式向我们开启了大门

不管怎么样

再次祝各位小伙伴

能够心想事成

钞票数不完~