悬空的伊甸园：逃离城市地表 拥抱宁静天空

导语：随着全球一半以上的人口进驻城市，大自然也悄然渗进了各大都市。城市区域里的各类公园和花园早已深得人心，而另一个现象也获得了巨大的成功，即楼顶的绿化。如今，从伦敦到新加坡，哪怕只是方寸之地，都已变得寸土寸金。于是，占领高空就成了必然之选，以寻找一片新的乐土，摆脱城市地表的喧嚣，去拥抱蓝天的威严与宁静。“第五面墙”越来越受到重视，不断增加的绿色楼顶装扮了楼房，调节了气候，既有着无可置疑的美观价值，又具有环保价值。从绿化天台到种着多种植物的楼顶花园，这些悬空的伊甸园营造出了别致的景观，同时又吸引了各类动物，促进了生物的多样性。现在，我们将带你去欣赏其中一些蔚为壮观的项目。（来源：IDEAT理想家）

新加坡

由 WOHA 建筑师事务所主持设计的 Parkroyal on Pickering 酒店是新加坡第一家“花园酒店”（367 间客房），坐落于市中心，已成为一座创新性的标志性建筑。瀑布般的绿植覆盖着整栋建筑，成为最引人注目之处。酒店设有诸多“花园”，面积达 1.5万平方米，种植着各类树木、花草、多叶灌木和攀缘植物等。作为节能的典范，酒店远远望去像是安放在一个 5 层的托盘上，托盘外观呈波浪形，使人不禁联想到层层叠叠的梯田。酒店的塔楼像是一颗海蓝色的马赛克宝石，其设计灵感来源于附近的新加坡河。景观设计分布在建筑的各个角落，一条铺设着绿植的户外天桥，如果要去客房的话则必须经过它。（撰文 v.c。）

芽庄

在越南，由 Vo Trong Nghia 与 Masaaki Iwamoto 两位建筑师设计的“Hoan 之家”颇有名气。它位于芽庄（Nha Trang），那别具一格、打破常规的屋顶显得独特出众。根据城市化法规，它的屋顶呈倾斜状，由绿植和灰瓦交替构成。沿着屋子里的梯子，走到屋顶上，便可放眼眺望四周的群山。附近的邻居每天都能欣赏到这座“悬空花园”的绿色美景。

纽约

造访布鲁克林植物园的游客们从此有了一个舒适的接待处。这座建筑物矗立在市区与植物园这片城市绿洲的交界处，由 Weiss / Manfredi 公司设计，沿着绵延起伏的地形而建，与周围的景物巧妙相融。整体格局依照公园道路走势蜿蜒伸展。该建筑秉持可持续发展理念，绿植的屋顶和诸多环保设施融为一体。

伦敦

自 2015 年起，伦敦著名商业区“金丝雀码头”又有了一个自豪的理由——由诺曼·福斯特（Norman Foster）设计的火车站成了这里的又一个标志性建筑，长达 310 米！在未来的铁路网中，这个火车站将成为枢纽。它坐落在泰晤士河上，距河面 24 米，顶部是一个花园，一部分种着各种植物，另一部分是一座木质结构的建筑物，其屋顶由透明的气垫构成，所以屋内产生的温室效应使各种奇花异草得以蓬勃生长。

马恩河谷（法国 77 省）

在距巴黎约 25 公里的马恩河谷，有一片面积一公顷的绿色波浪沿着一栋 200 米长的大楼徐徐展开。它们出自建筑师 Jean-Philippe Pargade 之手，名为“Espace Bienvenüe”（迎客空间），是一个多功能的生态区，著名研究机构法国交通、规划与网络科技学院（l’IFSTTAR）就设在这里。凭着独特的外形，特别是植被繁茂、可供散步的屋顶，这里早已成为校园的首要标志，为研究人员提供了一片自由的聚会空间。

悉尼

在 One Central Park 项目框架下，Jean Nouvel 设计了两栋住宅塔楼，位于悉尼市中心，悉尼的天际线从此打上了他的烙印。在设计的过程中，这位法国建筑大师请来了艺术家兼植物学家 Patrick Blanc，两人把这两座建筑物变成了一处真正的“垂直景观”、一首献给大自然的颂歌。外立面近一半被绿植覆盖，最高的那栋楼（35 层）向一侧延伸出去，悬在空中，让人看得头晕目眩。

韦尔肯丹

在荷兰小城韦尔肯丹（Werkendam），坐落在公园中央的 Biesbosch 博物馆刚刚完成翻修。按照 Marco Vermeulen 事务所的设计，它新增了一个像翅膀似的新建筑，里面设有餐厅、临时展厅等。这个新建筑丝毫不显突兀，而是借助几个覆盖着草皮的五边形金字塔，巧妙地融入到了整体景观之中。塔顶既美观又环保，使整个建筑更具生态气息。游客们可以通过连廊登上屋顶，在那里闲情漫步。

撰文→Maryse Quinton / 编辑→Crystal