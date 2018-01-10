2018年最值得期待的美食事件

导语：盘点2018年最值得期待的美食事件，作为吃货要做到心里有数。（来源：Festa 作者：梅宁博）

2018年即将来到上海的法国顶级餐厅是。。。。。。

2017年法国名厨Pierre Gagnaire在上海建业里嘉佩乐酒店的Comptoirde Pierre Gagnaire开张，在法国拥有两家米其林三星餐厅的的Yannick Alléno新餐厅Terroir Parisien开在了上海长宁来福士。所有人都在议论下一个来上海开餐厅的米其林三星大厨会是谁？现在答案已经有了，正是将要在上海最高建筑--上海中心开业的勃艮第著名三星餐厅Maison Lameloise分号。位于勃艮第小镇Chagny的Maison Lameloise距离著名的葡萄酒中心Beaune有半个小时的车程。这是一间拥有近百年历史的传统法餐厅，目前餐厅主厨Eric Pras，他曾得到已故传奇厨师Bernard Loiseau的真传，虽为人低调，但却具有超高的技艺。从上海国资发布的公告上看到，Lameloise在2015年就已经和上海中心签订了租赁意向，但由于上海中心并没有完全投入使用，所以餐厅的开业时间也迟迟不能确定。最新的消息是餐厅在2017年十月底发出的招聘启事，这是否意味着离餐厅开张指日可待了？我们拭目以待。

广州第一家米其林三星花落谁家？

米其林指南近日宣布将于2018年第二季度发布首版广州米其林指南，广州也将成为继上海之后，米其林指南在中国大陆的第二个评鉴城市。虽然存在一些争议，但米其林指南对上海餐饮界的影响是巨大的。这次进驻有“食在广州”之名的美食之都广州，看点更多。广州并不像上海和香港有很多大牌西餐厅，密探们绝大多数时候要面对本地粤菜，他们会如何给本地菜排座次？广州人偏爱的“地气美食”又有哪些可以杀出重围？广州米其林指南的发布将会成为2018年的一场年度大戏。

宝格丽酒店中餐厅亮相/唐阁能否卫冕三星？

上海宝格丽酒店的开幕一直是城中争相谈论的热点，大陆第一家米其林三星餐厅唐阁前主厨谭仕业加入酒店中餐厅宝丽轩担任主厨更是让上海宝格丽酒店的开幕备受关注。根据宝格丽酒店官网的消息：宝格丽酒店中餐厅并不位于酒店主体建筑之内，而是位于紧邻酒店大楼的上海总商会旧址第三层，该建筑装修保留了来自1916年的装饰风格，原木木板、雕刻百叶窗以及旧时的壁炉。宝丽轩菜肴以高级粤菜为主，搭配特色本帮菜。酒店预计今年三月开幕。这也给今年的上海米其林指南设下了两个悬念：谭仕业主厨离开唐阁后餐厅是否会维持目前的三星，以及宝丽轩能否在今秋发布的新版米其林指南中摘星？

亚洲五十佳餐厅头名悬念

亚洲五十佳餐厅是World’s 50 Best Restaurants在亚洲的分榜单。该榜单已经连续两年选择在泰国曼谷颁布，而曼谷著名餐厅Gaggan已经连续三年蝉联榜单之首。来自澳门的两家餐厅誉珑轩和Tasting Room在2017年的榜单中分列32位和39位，来自香港的Amber和8? Otto e Mezzo占据着第三和第四的位置，上海的紫外线餐厅（Ultraviolet by Paul Pairet）位列第八。亚洲五十佳餐厅在澳门的发布是否意味着中国的餐厅将获得更好的位次，以及有更多的中国餐厅加入榜单？

100多位世界名厨会在广州做什么？

博古斯世界厨艺大赛亚太区选拔赛将于今年5月在广州举行，届时将有来自十二个国家、经过层层选拔的优秀厨师参赛，最后将决出五名厨师参加明年在法国里昂举行的全球总决赛。赛事举行期间举行的名厨晚宴会有100名大厨和总数超过200颗星的米其林餐厅名厨出席盛宴。有厨师界奥林匹克之称的博古斯世界厨艺大赛于1987年由法国美食教父保罗·博古斯创办，每两年举行一届，总决赛在法国里昂举行，旨在推选世界范围内最优秀的厨界人才， 法国名厨Yannick Alléno、Regis Maron、丹麦米其林三星餐厅Geranium主厨Rasmus Kofoed皆成名于博古斯厨艺大赛。

Noma 2.0强势归来

位于丹麦首都哥本哈根的Noma餐厅因连续三年被“世界五十佳餐厅”评为全球第一而名声大噪，功成名就后餐厅主厨René Redzepi在2016年宣布关闭餐厅，到世界各地旅行寻找灵感。于是包括日本东京和澳大利亚墨尔本在内的各大城市都出现了临时版的Noma。2017年末，René Redzepi在发布的一段视频中宣布，他将于2018年和新餐厅Noma2.0一起回归哥本哈根。餐厅依旧主打北欧菜，菜单按照时令分成三种：海鲜季、蔬菜季和打猎季。Noma 2.0在2017年11月已经悄悄开放预订，最早的订位是2018年2月中，目前的可订座位已经排到了4月30号。重新开张的Noma 2.0能否结束Eleven Madison Park和Osteria Francescana轮流坐庄的局面，重返明年的世界五十佳榜首？非常值得期待。