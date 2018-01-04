节后胖三斤 这份清淡简餐从今晚吃起来

导语：元旦刚过，上称一量果然又胖了…不知道你是否也跟我一样呢？之前的减肥几乎白费，不过先不要急于瘦身减肥，先将疲惫的胃来个小放松，吃点清淡的简餐调理一下吧！（来源：YOKA时尚网）

（原标题：《上称量果然节后胖三斤 这份清淡简餐从今晚吃起来》）

丰盛大餐 图片来源自。pinterest

元旦的丰盛大餐吃的如何？相信大部分人都是几乎顿顿不能没有肉的节奏。然而，随着这样的幸福来临，肥胖的脂肪也就悄然而来。

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不经意的上称一量，果然又胖了不少…。然而，此时千万不要急于减肥，这样很容易就会生病的。不妨先清理下一直略感疲惫的胃，吃点清淡食物。

不妨试试这款鲜虾蔬菜卷如何！

鲜虾蔬菜卷 图片来源自。recipetineats

包包的米皮搭配鲜虾和菠菜叶，吃上去清新爽口，再蘸着酱汁吃味道非常美味哦！

那么这就来教你制作它。

鲜虾蔬菜卷 图片来源自。recipetineats

先要准备一些食材，生菜、菠菜、豆芽菜、粉丝、鲜虾仁、米皮、泰式辣酱（可以换成豆瓣酱）。

鲜虾蔬菜卷 图片来源自。recipetineats

先去来生菜，将粉丝和豆芽菜卷在生菜当中，在取来米皮，将卷好的生菜以及鲜虾仁和菠菜叶放在其中，从左右两侧向中间折叠，再从上向下对着，从底部向上卷起。

鲜虾蔬菜卷 图片来源自。recipetineats

卷好后就可以食用了，再在泰式辣酱中加入些花生碎味道更佳。

除了鲜虾蔬菜卷之外，晚餐再搭配一碗热汤，让你的胃在这个冬季可以得到温暖。

豆腐味增汤 图片来源自pinterest

这碗香浓的味增汤轻松的温暖你的胃，喝上一碗整个人都舒畅了许多。当然，制作方法也是很简单的。

豆腐味增汤 图片来源自pinterest

事先你可以在平常去超市的时候买一些这种味增汤包。取来一袋，放入锅内加入水煮开。

豆腐味增汤 图片来源自pinterest

将豆腐切成小块，再将葱切成葱花状。

豆腐味增汤 图片来源自pinterest

依次加入豆腐块和葱花，用勺子轻轻搅拌一下。

豆腐味增汤 图片来源自pinterest

煮沸之后就可以出锅了！

好了，不跟你说了，这就去吃美味可口的清淡简餐去咯！