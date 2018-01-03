导语：新浪时尚2017产业系列报道，14组数字告诉你2017年时尚界发生了什么。

新浪时尚2017产业盘点：15个品牌宣布中国大使或代言人

2017年爆发了一大批奢侈品牌的中国大使，根据统计这一年至少有15个品牌宣布了20多个大使或者是代言人，这不难看出奢侈品对于中国市场的重视。近日，意大利奢侈品联合会发布市场调研报告称，2017年，全球奢侈品销售额上涨了5%，营业额创下了1.2万亿欧元的新高；欧洲奢侈品销售额上涨了6%，营业额达到了870亿欧元。其中，华人市场销售额在国际奢侈品市场上占据了1/3，而这些大使们顾名思义就是中国市场带货的招牌，于是2017年奢侈品瓜分中国明星就成了产业现场。

而在这场风浪中，赵丽颖被推到了风口浪尖，这位大使遭到了不少质疑，有人说奢侈品终于向流量低头，不过Dior集团首席执行官（CEO）Sidney Toledano在接受采访时表示不认同“代言人不符合品牌调性”的观点，并透露Dior任命品牌形象大使后吸引了更多年轻一代消费者，“虽然Dior不是一个青少年品牌，但我们希望年轻人会对Dior产生渴望。”

中国大使

2017年11月28日，Valentino宣布张艺兴成为中国区品牌大使。

2017年10月12日，Burberry正式宣布中国女演员周冬雨出任最新品牌形象大使。

2017年9月5日，法国著名奢侈品牌Dior迪奥宣布赵丽颖成为中国区品牌大使。

2017年9月22日，意大利奢侈品牌ETRO欣然宣布中国著名内地女演员姚晨正式成为ETRO大中华区品牌大使。

2017年9月20日，意大利罗马奢侈品牌FENDI宣布签约中国当红女演员娜扎成为中国区品牌大使。

2017 年9 月12日，美国著名轻奢品牌MICHAEL KORS正式宣布杨幂成为MICHAEL KORS全球首位品牌代言人。

2017年9月1日，演员余文乐先生将首次作为亚洲地区品牌大使，出任TOMMY HILFIGER中国的男装品牌代言人。

2017年8月28日，TOD’S正式宣布著名演员刘诗诗成为全新品牌大使，双方将携手开启全新意式旅程。

2017年8月18日，HOGAN品牌正式宣布：当红艺人张天爱及蒋劲夫共同担任HOGAN中国区品牌大使。

2017年7月13日，Armani在官方微博宣布李易峰成为阿玛尼旗下ArmaniExchange全新形象代言人。

2017年7月3日，Chanel宣布刘雯成为品牌香水与美容品形象大使。

2017 年6 月29日，中国著名影星唐嫣出任Bally首位亚太区品牌代言人。

2017年5月5日，法国著名奢侈品牌Dior宣布黄轩成为中国区品牌大使。

2017年4月28日，著名女星angelababy正式成为Dior中国区品牌大使。

2017年4月18日，Saint Laurent荣幸地宣布杨洋成为其亚太区眼镜形象大使。

2017年4月14日，刘诗诗成为Chanel中国彩妆形象大使。

2017年3月8日，Chanel在官方微博上宣布了三位中国腕表形象大使，分别是刘雯、白百何和陈伟霆。

2017年1月13日，Giorgio Armani欣然宣布胡歌出任Emporio Armani大中华区及亚太区全新形象代言人。

2017年1月11日，意大利奢侈品牌GUCCI正式宣布倪妮成为其新任亚洲区眼镜形象大使。