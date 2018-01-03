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新浪时尚2017产业盘点：11个经典时装品牌更换新设计总监

2018年01月03日 17:59 新浪时尚
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　　导语：新浪时尚2017产业系列报道，14组数字告诉你2017年时尚界发生了什么。

新浪时尚2017产业盘点：11个经典时装品牌更换新设计总监新浪时尚2017产业盘点：11个经典时装品牌更换新设计总监

　　2017年有11个品牌更换了设计师

　　英国设计师Paul Surridge于5月份离开Jill Sander加入意大利品牌Roberto Cavalli。

　　Jil Sander则聘请了设计师Lucie和Luke Meier。

　　美国高级成衣品牌Helmut Lang任命Hood By Air主理人Shayne Oliver为设计总监。

　　Chloe在年初便聘请了时任LV设计总监助理的Natacha Ramsay-Levi。

　　为Chloe设计了爆款“小猪包”的Clare Waight Keller则跳槽至纪梵希。

　　Lanvin聘请了法国设计师 Olivier Lapidus。

　　Mugler聘请了Casey Cadwallader。

　　Francesco Risso则在意大利女装品牌Marni的创始人之一兼设计总监Consuelo Castiglioni离职后成为该品牌的新设计总监。

　　专注做了20年鞋子的Paul Andrew被任命为意大利鞋履品牌Salvatore Ferragamo的设计师。

　　Raf Simons 加入了Calvin Klein。

　　CARVEN宣布任命SERGE RUFFIEUX为新任创意总监。

标签: 时装品牌设计师

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