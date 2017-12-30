在遍地金黄的初冬 我们为你推荐几款金色腕表

导语：金色腕表有两种，一种是镀金的款式，这样的表款很容易随着佩戴磨损而褪色，并不是很好的选择，而高端腕表的金色都是实金的。表壳是金色的确实很漂亮也很贵气，而为了凸显金色，除了传统的黄金，各家纷纷在炼金术上下功夫，在黄金中融合不同的金属，制造出永恒玫瑰金（劳力士，颜色鲜艳不褪）、王金（宇舶，熔有铂金）、Sedna金（欧米茄，加入钯金）、蜂蜜金（朗格，加有硅，坚硬）。相比全金腕表高昂的价格，间金Two Tones腕表则是另一种金色的选择。首先价格上会便宜不少，其次不锈钢的银色和金色的搭配很漂亮，所以间金表款在市场上也是很大的门类。（来源：GQ男士网）

CHOPARD 萧邦

L.U.C XPS 1860腕表

￥154，000

用以向L.U.C系列的开山之作致敬。18K玫瑰金表壳，表盘饰以手工扭索纹饰，配置纤薄表壳，充满现代感的太子妃指针及优雅的时标，是在以现代手法重新演绎经典。65小时动力储存，更是罕见的配备日期显示的超薄腕表之一，并经瑞士官方天文台精密时计认证。

AUDEMARS PIGUET 爱彼

皇家橡树系列计时码表

￥424，000

双色表盘设计凸显其奢华运动气质，3点和9点位置计时副表盘尺寸相应增大更具实用性，时标长度略微减小而宽度增加让视觉美感加剧，荧光涂层提高了读数清晰度。计时按钮不再采用之前的旋入式设计，大大提高了计时功能的操作便捷性。棕色大格纹装饰表盘搭配玫瑰金色副表盘配以18K玫瑰金链带，让其更显价值与风范。

JAQUET DROZ 雅克德罗

陨石金环镶嵌大秒针腕表

￥267，500

以充满神秘感，历经无限时间生长成的陨石为灵感，18K红金材质表壳，表缘做了镶钻装饰，陨石表盘配以白色珍珠贝母针盘更显梦幻质感，自动上链机械机芯，动力储存约68小时。蓝钢指针配18K红金针扣艺术范儿十足，直径43毫米，更显不凡的气场。

BREGUET 宝玑

航海系列Marine 5857腕表

￥283，300

以18K金材质来呈现这款特别的两地时间款式腕表，对频繁各地旅行的你来说，这个通过两个中央指针操控的时区，是其最具价值的功能。6点钟方位的偏心小时刻度圈为标准时区 ，而标准时区的日期视窗让它更具实用性。直径42毫米的表壳、焊接式表耳、橡胶表带与表冠防护装置等，散发着军表特有的刚毅强韧与敏捷行动力。动力储存为72小时。

ROLEX 劳力士

日志型 41 黄金钢腕表

价格店洽

经典腕表的典范，也是识别度最高的金表之一，将精钢与 18 ct 黄金完美组合，特别的蚝式表壳、18ct金三角坑纹外圈、日历窗上的小窗凸透镜，以及五格链节纪念型表带都让它成为你购买金色腕表的绝佳之选。另外其拥有14项专利的3235型机芯，在精准、动力储备、防震、防磁、佩戴舒适和可靠性各方面都很出色。

CARTIER 卡地亚

Clé de Cartier系列腕表

￥255，000

18K玫瑰金表壳和表链，搭配镶嵌一颗蓝宝石的18K玫瑰金钥匙形表冠，这款腕表就是这么自带焦点的存在。表盘上的镀银雕纹，带太阳纹放射效果，优雅又极好地传承了品牌精髓，罗马数字时标和剑形蓝钢指针让你轻松读时。

除以上“金表”之外，这三款特殊的腕表也值得引起你的注意！

AUDEMARS PIGUET 爱彼

皇家橡树系列霜金腕表限量款

价格店洽

前面介绍了那么多金表，“霜金”这个词还是头一回提到。腕表采用精湛的佛罗伦萨工艺在贵金属表面形成独特的纹理装饰，营造出“凝霜”的效果。同时，爱彼采用顶端带有金刚石的工具击打黄金，使其表面产生极其细微的凹点，表面的“霜”变得更加晶莹剔透、耀眼夺目。直径41毫米的腕表采用18K白金表壳和表带，防眩光处理蓝宝石水晶玻璃底盖，蓝色“Grande Tapisserie”大格纹装饰表盘，以及皇家橡树系列荧光指针。如果前面介绍的玫瑰金、红金、蜂蜜金都不适合你的话，那就选择这款霜金腕表吧！

CHOPARD 萧邦

L.U.C Full Strike三问表

价格店洽

这是一款以敲击透明水晶音簧来报出小时、刻钟和分钟的时计。长管状盘卷水晶音簧与腕表的镜面连结为一，使整体成为一个完美的扩音装置，传递出由音锤敲打蓝宝石水晶所产生的鸣响声。而在外观上，直径42.5毫米、厚度11.55毫米的表壳以经“公平采矿”认证的18K玫瑰金打造。表壳中层润饰了垂直缎纹磨砂处理，与饰有抛光处理的表圈及表底形成美妙对比。而表盘的大面积镂空装饰足以让你观察到08.01-L机芯的精密运作。

VACHERON CONSTANTIN 江诗丹顿

Les Cabinotiers阁楼工匠Celestia Astronomical天体超卓复杂3600腕表

价格店洽

天文学与制表艺术的完美结合跃然呈现于这款白金杰作之上。时计正反两面的表盘上汇聚23项天文复杂功能，具备三种不同的时间读取模式—— 标准时、太阳时和恒星时—— 每种模式对应独立的轮系。514个零件经过精密调校，装饰精美，厚度却仅为8.7毫米！这款独特的机械结构还搭载了一个拥有超大摆轮陀飞轮，进一步提升了整体精准度和规律性，所有这些都被巧妙地安置于直径45毫米的优雅白金表壳之内。