SIHH 2018即将开始 外媒都如何评价新品

导语：2018年的SIHH将在1月15号开始，离现在不过10天时间，在过去的一两个月时间里，今年参加SIHH的34个品牌中，已经有好几个品牌预览了一些新品，不仅如此，一些品牌的新款已经有外媒抢先体验到，我们也提前体验到了部分新品，不过这次我们先看看外媒对于新款体验之后都有怎样的评价，之后我们将亲赴日内瓦为大家现场解读2018 SIHH的各品牌新品。（图/文 整理 吴一冰）

万宝龙明星经典系列自动计时码表——MONOCHROME

万宝龙明星经典系列自动计时码表

2018年是万宝龙明星经典系列20周年，为此致敬，万宝龙目前预览了少数几款明星经典系列腕表，其中这款自动上链计时码表拥有更精细的做工和更吸引人的设计，它源自上世纪美耐华怀表的经典设计，圆形表壳，平衡的3/6/9点位副盘设计，6点钟位置中间装饰万宝龙六角白星LOGO。有意思的是，它设计了轨道式分钟刻度，但是刻度中间不是传统的线段以封闭轨道，而是圆点，多了一些现代感。腕表尺寸42毫米*14.23毫米，机芯是万宝龙Calibre MB 25.02，以Valjoux 7753（ETA 7753）为基础，做了一些装饰打磨，这是一款极具性价比的自动上链机芯，MONOCHROME的编辑坦言“你真的不能再要求更多”。

MONOCHROME：这款表在设计及细节方面都很出色，很有看点，比如柳叶形蓝钢指针，对称的表盘，个性设计的轨道式分钟刻度等等。也拥有不错的性价比，售价为3990欧元。但是个人认为表盘上的日期窗口有些妨碍盘面的干净和完整性，取消可能会更好。

雅典表航海系列领航者Military腕表——Hodinkee

雅典表航海系列领航者Military腕表

雅典表航海系列首次推出于1996年，它以品牌历史上最具代表性的航海天文钟为根源，而领航者（Torpilleur）是其中的一个分支，它拥有航海系列Chronometer一致的外观，但为了更适合都市人群佩戴，而有意将表壳做薄。2018年SIHH，雅典表将带来领航者Military腕表，这枚腕表不再是航海天文钟的盘面设计，没有动力储存显示，刻度也成为大型阿拉伯数字，但是有了更浓的军表风格。腕表直径44毫米，盘面拥有白色和黑色两种选择，各限量300枚，并于6点钟位置的大型秒盘内以红色字标显示，底盖上雕刻了鱼雷艇图案，Torpilleur的本意便是鱼雷艇，鱼雷艇是灵活轻便的小型作战快艇，雅典以此表达新款腕表的轻薄特征。

Hodinkee：尽管雅典表航海系列领航者Military腕表拥有44毫米的大型尺寸，但是佩戴之后却意外的舒适，蛋白色的表盘以及荧光印刷的阿拉伯数字等等，为这款表增加了一些旧式的军事风格，同时表盘的可读性非常好。表壳表面用喷砂效果代替了常规的缎面或抛光处理，很特别。机芯是雅典UN-118自动上链机芯，使用硅材质锚式擒纵系统，拥有COSC和雅典表天文台认证双重认证，售价7900美元。

万宝龙时光行者拉力赛计时器——Watchlounge

万宝龙时光行者拉力赛计时器

2017年，万宝龙曾推出一只大型的手表，时光行者拉力赛计时器限量款，这款表是一只4合1的表，串上表带，它是一只腕表，卸掉之后可以变秒表，同时还可以做台钟及挂链表等使用，表款直径50毫米。2018年，万宝龙增加了新的设计配色——熊猫盘，搭载手动上链计时机芯MB M16.29，也就是推出于上世纪30年代的美耐华17.29机芯，拥有非常经典的导柱轮计时系统，“V”形夹板，经过现代工艺精密修饰，融合古典味道与现代美感，与去年表款一样，限量100枚。

Watchlounge：这是一只又大又奇怪的表，佩戴在手腕上很怪异，但是它可以变成多种形态使用，甚至可以放在车里当时间仪表盘。它独特的使用方式，仿佛让我们回到了赛车运动的光辉岁月。内部搭载的机芯拥有近百年的历史，它的设计让人叹为观止，大型的尺寸和那个年代标志性的美学设计代表了它的附加价值，并且，这是一只单按键计时表。反转熊猫盘和棕色Sfumato皮表带展现出它特有的复古感。表款公价3.7万欧元。

IWC万国表葡萄牙万年历陀飞轮 150周年纪念款——Watchlounge

IWC万国表葡萄牙万年历陀飞轮 150周年纪念款

2018年对于万国来说无疑是非常重要的一年，150周年意味着一个品牌跨越了一个半世纪，这是真正的历史瑰宝，无可否认，没有多少公司，能够维持上百年而依旧保持活力，并且，万国品牌没有中断过。为此，万国将在2018年发布一些重磅产品，以庆祝这个非同寻常的“生日”。万国葡萄牙系列万年历陀飞轮150周年纪念款是其中一只，我们知道万国其实在万年历、陀飞轮和计时这三个复杂功能上有很深的造诣，这款表集合了其中两项，再加上它标志性的七日动力，是一枚高复杂腕表，红金款限量50枚。

Watchlounge：这相当于是将葡萄牙万年历IW503302和葡萄牙陀飞轮IW504601腕表组合在一起，说起来简单但是做起来当然不容易。虽然这枚全新的腕表，是万国将现有的功能和模块重新组合，但对于我个人而言，它让我惊讶，因为万国从没在葡萄牙系列中将陀飞轮和万年历组合在一起过。当然作为纪念款区别于常规腕表，它的表盘是万国新研制的漆面表盘，由多层半透明漆制成，经过平面抛光、清理和多次印刷，以让时标和轨道分钟刻度获得3D的立体效果，它有点珐琅盘的味道，表面光滑却又有层次感，这项工艺将用在周年系列的所有表款中。佩戴在手腕上，它45毫米的表壳又大又重，但这就是葡萄牙系列，18K红金款公价为11万欧元。

江诗丹顿纵横四海双时区腕表——SJX

江诗丹顿纵横四海双时区腕表

2016年江诗丹顿纵横四海系列重新设计了之后，的确比之前要火了不少，这里有两点和之前有了明显不同，首先是外观上增加了更多的圆融的元素，比如表圈的半马耳他十字形数量减少为6个，幅度更大，其次是机芯使用自产机芯。这两项改变，让纵横四海系列有了新的开始。2018年江诗丹顿将在SIHH中增加新的纵横四海系列腕表，其中包括几只不同材质和盘面颜色的双时区腕表，在此之前，纵横四海系列拥有世界时，但相对于大多数旅行者（尤其是江诗丹顿将纵横四海定位为适合旅行的腕表）而言，世界时有些复杂，价格较高，双时区会是更轻松的选择。

SJX：江诗丹顿纵横四海系列双时区腕表在迪拜钟表周亮相，双时区相比之前的世界时简单直接，通过两根中心小时指针指示两个时区的时间。虽然是全新发布的表款，它有着第一代搭载积家920机芯双时区腕表的缩影，当然几年前已经停产，那款表盘面比较复杂，而新款则简化了很多。它操作很简单，表冠调校当地时间和同步调校双时区，4点位表冠调整当地时间日期。机芯是以5100为基础的5110 DT，双发条盒提供60小时动储，装饰依旧很漂亮，22K金玫瑰罗盘自动摆陀，日内瓦条纹装饰等等，腕表可快速换装表带表链。钢款公价4.1万新元，玫瑰金款公价6.67万新元。

Piaget伯爵910P——Fr.Xavier

Piaget伯爵910P

前段时间，伯爵预览了全新的旷世之作910P，以厚度仅为4.3毫米刷新世界最薄自动腕表的记录，它是对900P腕表的一次创新之作，使用了外缘式环形自动摆陀，以及在原900P右上方空余的空间装载自动上链轮系，完成了它突破性的结构创想。它在厚度上相对于之前的最薄腕表记录保持者宝格丽，薄了0.85毫米，比伯爵1208P腕表薄了0.95毫米，而如此巨大的厚度缩减，得益于伯爵在结构上的进一步创新，而非单纯的在零部件的厚度上压缩空间。

Fr.Xavier（Watchprosite）：作为钟表行业的观察者，我很高兴看到两位顶尖“选手”之间的竞争，因为它们使用了不同的解决方案，这就是其中的妙趣所在。因为910P增加了自动上链系统，直径相比900P增加到了41毫米，厚度增加0.65毫米，但是在3HZ的振频下动力依然达到了50小时，整体表现并没有被忽略。它能实现世界最薄，基于巧妙的机芯结构，以及微机械加工的强大技术。手表使用了高品质的工艺处理，它显然代表了大胆的技术创制和审美创造力。当然，41毫米对于Dress Watch（正装腕表）来说有些显大，因为它很薄，更会突出这种大来；表盘上两个螺丝有些不太对齐，如果对齐可能会更好。

SIHH作为年度钟表行业盛典，今年必然也会有很多惊喜，让我们拭目以待吧。