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SIHH 2018即将开始 外媒都如何评价新品

2018年01月10日 00:08 新浪时尚
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　　导语：2018年的SIHH将在1月15号开始，离现在不过10天时间，在过去的一两个月时间里，今年参加SIHH的34个品牌中，已经有好几个品牌预览了一些新品，不仅如此，一些品牌的新款已经有外媒抢先体验到，我们也提前体验到了部分新品，不过这次我们先看看外媒对于新款体验之后都有怎样的评价，之后我们将亲赴日内瓦为大家现场解读2018 SIHH的各品牌新品。（图/文 整理 吴一冰）

　　万宝龙明星经典系列自动计时码表——MONOCHROME

万宝龙明星经典系列自动计时码表万宝龙明星经典系列自动计时码表

　　2018年是万宝龙明星经典系列20周年，为此致敬，万宝龙目前预览了少数几款明星经典系列腕表，其中这款自动上链计时码表拥有更精细的做工和更吸引人的设计，它源自上世纪美耐华怀表的经典设计，圆形表壳，平衡的3/6/9点位副盘设计，6点钟位置中间装饰万宝龙六角白星LOGO。有意思的是，它设计了轨道式分钟刻度，但是刻度中间不是传统的线段以封闭轨道，而是圆点，多了一些现代感。腕表尺寸42毫米*14.23毫米，机芯是万宝龙Calibre MB 25.02，以Valjoux 7753（ETA 7753）为基础，做了一些装饰打磨，这是一款极具性价比的自动上链机芯，MONOCHROME的编辑坦言“你真的不能再要求更多”。

　　MONOCHROME：这款表在设计及细节方面都很出色，很有看点，比如柳叶形蓝钢指针，对称的表盘，个性设计的轨道式分钟刻度等等。也拥有不错的性价比，售价为3990欧元。但是个人认为表盘上的日期窗口有些妨碍盘面的干净和完整性，取消可能会更好。

　　雅典表航海系列领航者Military腕表——Hodinkee

雅典表航海系列领航者Military腕表雅典表航海系列领航者Military腕表

　　雅典表航海系列首次推出于1996年，它以品牌历史上最具代表性的航海天文钟为根源，而领航者（Torpilleur）是其中的一个分支，它拥有航海系列Chronometer一致的外观，但为了更适合都市人群佩戴，而有意将表壳做薄。2018年SIHH，雅典表将带来领航者Military腕表，这枚腕表不再是航海天文钟的盘面设计，没有动力储存显示，刻度也成为大型阿拉伯数字，但是有了更浓的军表风格。腕表直径44毫米，盘面拥有白色和黑色两种选择，各限量300枚，并于6点钟位置的大型秒盘内以红色字标显示，底盖上雕刻了鱼雷艇图案，Torpilleur的本意便是鱼雷艇，鱼雷艇是灵活轻便的小型作战快艇，雅典以此表达新款腕表的轻薄特征。

　　Hodinkee：尽管雅典表航海系列领航者Military腕表拥有44毫米的大型尺寸，但是佩戴之后却意外的舒适，蛋白色的表盘以及荧光印刷的阿拉伯数字等等，为这款表增加了一些旧式的军事风格，同时表盘的可读性非常好。表壳表面用喷砂效果代替了常规的缎面或抛光处理，很特别。机芯是雅典UN-118自动上链机芯，使用硅材质锚式擒纵系统，拥有COSC和雅典表天文台认证双重认证，售价7900美元。

　　万宝龙时光行者拉力赛计时器——Watchlounge

万宝龙时光行者拉力赛计时器万宝龙时光行者拉力赛计时器

　　2017年，万宝龙曾推出一只大型的手表，时光行者拉力赛计时器限量款，这款表是一只4合1的表，串上表带，它是一只腕表，卸掉之后可以变秒表，同时还可以做台钟及挂链表等使用，表款直径50毫米。2018年，万宝龙增加了新的设计配色——熊猫盘，搭载手动上链计时机芯MB M16.29，也就是推出于上世纪30年代的美耐华17.29机芯，拥有非常经典的导柱轮计时系统，“V”形夹板，经过现代工艺精密修饰，融合古典味道与现代美感，与去年表款一样，限量100枚。

　　Watchlounge：这是一只又大又奇怪的表，佩戴在手腕上很怪异，但是它可以变成多种形态使用，甚至可以放在车里当时间仪表盘。它独特的使用方式，仿佛让我们回到了赛车运动的光辉岁月。内部搭载的机芯拥有近百年的历史，它的设计让人叹为观止，大型的尺寸和那个年代标志性的美学设计代表了它的附加价值，并且，这是一只单按键计时表。反转熊猫盘和棕色Sfumato皮表带展现出它特有的复古感。表款公价3.7万欧元。

　　IWC万国表葡萄牙万年历陀飞轮 150周年纪念款——Watchlounge

IWC万国表葡萄牙万年历陀飞轮 150周年纪念款IWC万国表葡萄牙万年历陀飞轮 150周年纪念款

　　2018年对于万国来说无疑是非常重要的一年，150周年意味着一个品牌跨越了一个半世纪，这是真正的历史瑰宝，无可否认，没有多少公司，能够维持上百年而依旧保持活力，并且，万国品牌没有中断过。为此，万国将在2018年发布一些重磅产品，以庆祝这个非同寻常的“生日”。万国葡萄牙系列万年历陀飞轮150周年纪念款是其中一只，我们知道万国其实在万年历、陀飞轮和计时这三个复杂功能上有很深的造诣，这款表集合了其中两项，再加上它标志性的七日动力，是一枚高复杂腕表，红金款限量50枚。

　　Watchlounge：这相当于是将葡萄牙万年历IW503302和葡萄牙陀飞轮IW504601腕表组合在一起，说起来简单但是做起来当然不容易。虽然这枚全新的腕表，是万国将现有的功能和模块重新组合，但对于我个人而言，它让我惊讶，因为万国从没在葡萄牙系列中将陀飞轮和万年历组合在一起过。当然作为纪念款区别于常规腕表，它的表盘是万国新研制的漆面表盘，由多层半透明漆制成，经过平面抛光、清理和多次印刷，以让时标和轨道分钟刻度获得3D的立体效果，它有点珐琅盘的味道，表面光滑却又有层次感，这项工艺将用在周年系列的所有表款中。佩戴在手腕上，它45毫米的表壳又大又重，但这就是葡萄牙系列，18K红金款公价为11万欧元。

　　江诗丹顿纵横四海双时区腕表——SJX

江诗丹顿纵横四海双时区腕表江诗丹顿纵横四海双时区腕表

　　2016年江诗丹顿纵横四海系列重新设计了之后，的确比之前要火了不少，这里有两点和之前有了明显不同，首先是外观上增加了更多的圆融的元素，比如表圈的半马耳他十字形数量减少为6个，幅度更大，其次是机芯使用自产机芯。这两项改变，让纵横四海系列有了新的开始。2018年江诗丹顿将在SIHH中增加新的纵横四海系列腕表，其中包括几只不同材质和盘面颜色的双时区腕表，在此之前，纵横四海系列拥有世界时，但相对于大多数旅行者（尤其是江诗丹顿将纵横四海定位为适合旅行的腕表）而言，世界时有些复杂，价格较高，双时区会是更轻松的选择。

　　SJX：江诗丹顿纵横四海系列双时区腕表在迪拜钟表周亮相，双时区相比之前的世界时简单直接，通过两根中心小时指针指示两个时区的时间。虽然是全新发布的表款，它有着第一代搭载积家920机芯双时区腕表的缩影，当然几年前已经停产，那款表盘面比较复杂，而新款则简化了很多。它操作很简单，表冠调校当地时间和同步调校双时区，4点位表冠调整当地时间日期。机芯是以5100为基础的5110 DT，双发条盒提供60小时动储，装饰依旧很漂亮，22K金玫瑰罗盘自动摆陀，日内瓦条纹装饰等等，腕表可快速换装表带表链。钢款公价4.1万新元，玫瑰金款公价6.67万新元。

　　Piaget伯爵910P——Fr.Xavier

Piaget伯爵910PPiaget伯爵910P

　　前段时间，伯爵预览了全新的旷世之作910P，以厚度仅为4.3毫米刷新世界最薄自动腕表的记录，它是对900P腕表的一次创新之作，使用了外缘式环形自动摆陀，以及在原900P右上方空余的空间装载自动上链轮系，完成了它突破性的结构创想。它在厚度上相对于之前的最薄腕表记录保持者宝格丽，薄了0.85毫米，比伯爵1208P腕表薄了0.95毫米，而如此巨大的厚度缩减，得益于伯爵在结构上的进一步创新，而非单纯的在零部件的厚度上压缩空间。

　　Fr.Xavier（Watchprosite）：作为钟表行业的观察者，我很高兴看到两位顶尖“选手”之间的竞争，因为它们使用了不同的解决方案，这就是其中的妙趣所在。因为910P增加了自动上链系统，直径相比900P增加到了41毫米，厚度增加0.65毫米，但是在3HZ的振频下动力依然达到了50小时，整体表现并没有被忽略。它能实现世界最薄，基于巧妙的机芯结构，以及微机械加工的强大技术。手表使用了高品质的工艺处理，它显然代表了大胆的技术创制和审美创造力。当然，41毫米对于Dress Watch（正装腕表）来说有些显大，因为它很薄，更会突出这种大来；表盘上两个螺丝有些不太对齐，如果对齐可能会更好。

　　SIHH作为年度钟表行业盛典，今年必然也会有很多惊喜，让我们拭目以待吧。

标签: 腕表陀飞轮江诗丹顿日内瓦表展

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