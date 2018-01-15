先人一步！一句话点评2018 SIHH的36款新品

导语：第28届日内瓦高级钟表国际沙龙（SIHH），将于瑞士时间1月15日正式开幕！话不多说，即刻奉上36款SIHH 新品点评。（来源：表态网）
近两年，SIHH的参展品牌在持续增加。2016年，SIHH主办方专为独立制表品牌增加了“Carré des Horlogers”展区，2017和2018 SIHH又相继迎来了芝柏、雅典、爱马仕等品牌的加入——2018 SIHH的参展品牌数已达到前所未有的35家！与去年一样，今年SIHH除了传统的邀请函制以外，将把最后一日（1月19日）设为“公众开放日”，门票70瑞郎。
1、A. Lange & Sohne 朗格
精钢表壳，直径40.5毫米，黑色珐琅表盘，小三针外加中心跳秒功能。
一句话点评：
朗格竟然真的推出了不锈钢表，但更加买不起了。
玫瑰金、黄金或白金表壳，直径40.5毫米，实心银表盘，小三针外加中心跳秒功能。
一句话点评：
让怀表的设计回到手表上。
2、Audemars Piguet 爱彼
“霜金”处理白金表壳，直径41毫米。蓝色“Grande Tapisserie”大格纹装饰表盘，搭配皇家橡树系列荧光指针。内部搭载Calibre 3120自动上链自产机芯。
一句话点评：
没想到，“霜金”应用于41口径的白金男款上，竟然也很好看！
精钢表壳，直径42毫米，蓝色“Petite Tapisserie”小格纹表盘，搭载Calibre 3126/3840自动上链机芯。
一句话点评：
从表径到材质到盘面布局等细节，完全复刻1993年第一枚皇家橡树离岸型自动上链计时码表。
精钢或红金壳，表冠和按钮则用陶瓷制成，内部搭载Calibre 2947机芯。
一句话点评：
纪念皇家橡树离岸型腕表诞生25周年，第二代皇橡离岸诞生！
白金或红金椭圆形表壳，尺寸为39.5×35.4mm，表盘采用蛋白石或珍珠贝母材质，搭载 Calibre 5201 手动上链机芯。
一句话点评：
霜金款的爱彼千禧也来了！
3、Baume & Mercier 名士
精钢表壳，直径40mm，搭载自产BM12-1975A自动上链机芯，120小时动储，经COSC认证。境外售价2，290欧元，约合人民币1.8万。
一句话点评：
貌似十字线又开始流行。
4、Cartier 卡地亚
红金壳，直径40mm，内部搭载Caliber 9982 MC机芯。境外售价约63，000美元，折合人民币约41.9万。
一句话点评：
很多东西揭秘之后，可能就没意思了，光现在这样欣赏：从晨曦到薄暮，一种神秘的力量，让太阳与月亮交替出现，倒真的十分诗意。
铂金表壳，表径45毫米，表冠镶嵌凸圆形蓝宝石，搭载9465 MC型手动上链机芯，约52小时动储。
一句话点评：
卡地亚身体力行，在高级制表领域实践创新精神的又一力证。
5、Girard-Perregaux 芝柏
玫瑰金或白金表壳，直径42毫米。搭载镂空GP 09520大型自动上链机芯。
一句话点评：
继2016年1966系列首次采用镂空设计之后，这款全新的Laureato也加入了镂空队列。
黑色陶瓷表壳及表链，直径42mm。
一句话点评：
表款“黑化”似乎也成为许多品牌推新款的方式之一。
黑色陶瓷表壳及表链，直径42mm。机芯表面也经过黑色PVD处理。
一句话点评：
Laureato以黑陶瓷+镂空的全新形象亮相。
精钢或磨砂玫瑰金表壳，直径34mm。经典八角形表圈，表圈镶钻。内部搭载高摆频石英机芯Calibre GP013100-0004。
一句话点评：
这两年钟表界刮起蓝色大风，但细看，家家都蓝得很不同。
6、H。 Moser & Cie 亨利慕时
白金壳，直径42mm，电光蓝表盘，配3个小时刻度盘以及中央蓝宝石分钟刻度盘；内搭C806机芯，以HMC 200自动机芯为基础。浅棕色羚羊皮表带；限量60枚。
一句话点评：
慕时终于不再研究色板，打造了全新以刻度盘为基础的新品！研究过各种“色板”，做过史上“最短命的表”，亨利慕时终于推出这款正常的全新作品！
7、Hermes 爱马仕
精钢壳，23mm×23mm或29mm×29mm，搭载石英机芯，配单圈、双全佩戴，或米兰带。境外售价从3，000欧-3，450欧。
一句话点评：
爱马仕转战SIHH的第一年，打头阵的新品Cape Code看图片仍是“熟悉的配方和熟悉的味道”，期待后面有惊喜。
8、IWC万国表
红金壳，直径45毫米，厚12mm。白色漆盘。搭载自产机芯94200，约60小时动储。全球限量发行250枚，定价在38，000瑞郎左右。
一句话点评：
用新加坡SJX的话说：“毫无疑问，IWC很长一段时间以来，都没出过比这更有趣的表了。”
46mm铂金壳，搭载94805手上链机芯，限量15枚。
45mm红金壳，搭载51950自动上链机芯，限量50枚。
36mm红金壳，搭载35800自动上链机芯，限量50枚。
40.4mm钢壳，搭载82200自动上链机芯，限量500枚。
一句话点评：
看得出，IWC为了150周年颇费了一番心思，新品很好地保留了大家的“熟悉感”。
9、Jaeger-LeCoultre 积家
精钢表壳，39.6mm的表径，蓝盘，内部搭载Cal.770自动上链机芯，。
一句话点评：
总体感觉更加复古，之前想着买真秒的朋友，不如现在直接出手买它了，但动作要快，只有100枚。
玫瑰金表壳，尺寸为49.4mmx29.9mmx12.6mm，正反双表盘独立显示时间，内部搭载自产Caliber 854/2手动上链机芯，振频3赫兹，42小时动储。
一句话点评：
从和Christian Louboutin红底鞋合作的Atelier Reverso，到如今与阿根廷著名马靴品牌Casa Fagliano的合作款，积家Reverso越来越擅长在表带上下功夫。
10、Montblanc 万宝龙
直径43毫米的缎面处理精钢壳，配黑色陶瓷固定式表圈。表冠也用了黑色DLC涂层，侧面装饰滚花图案。表背配备烟色水晶玻璃表镜，灵感源自V12引擎的玻璃窗外罩。内部搭载MB 25.10计时机芯，摆陀由镀铑黑钨制成，形似赛车方向盘。
一句话点评：
万宝龙的熊猫盘计时也来了！
表径50毫米，采用二级钛金属精心制成，表面经缎面处理，表壳的中间层采用滚花处理，涂覆DLC黑色涂层。表壳可双向旋转。除配搭棕色晕染小牛皮表带之外，还附带一个皮革包裹的金属盘，用于放置在汽车仪表板上。
一句话点评：
它不止是腕表，还是怀表、桌面座钟和汽车仪表盘时钟。
精钢壳，42毫米口径。银白色表盘，配搭经重新设计的黑色阿拉伯数字时标、经典的蓝色柳叶形指针、精美的阳刻浮雕（filet sauté）玑镂波纹以及独特的铁轨式分钟刻度圈、复古洋葱头表冠，内部搭载MB 25.02自动上链机芯。
一句话点评：
漂亮复古的计时表，定价却亲民。
全新万宝龙明星系列尼古拉斯·凯世计时码表
表壳直径44.8毫米，同样搭载洋葱型表冠并浮雕六角白星。内部搭载万宝龙自制自动上链单按钮计时机芯 MB R200，双发条盒可提供72小时动储。
一句话点评：明星系列新品在2017年更新的基础上，添加更多来自早年美耐华怀表的设计灵感，你看出来了吗？
11、MB&F
这款动偶玩具的主体是一只取名为Kelys的乌龟，它长24cm，高8cm，重约1.4kg。以缎面抛光的镀铑黄铜打造，双眼镶嵌黑色缟玛瑙，龟甲则由12片牛皮构成。小鸟Chirp由白金材质打造，双眼镶嵌两颗蓝宝石。境外售价49，000瑞郎，折合人民币约32.8万，红黄蓝绿四色，各限量18只。
一句话点评：
无论是机械表，还是这类动偶，归根到底都是大人们的玩具。
12、帕玛强尼 Parmigiani Fleurier
玫瑰金和白金两个款式，每款限量10枚。内部搭载飞行陀飞轮的管状式机械机芯Calibre PF390。
一句话点评：
与其说这是带有Bugatti品牌标志的腕表，不如说它更像是以腕表形态焕然新生的超级跑车。再加一句：这些表已经全部被预定完毕。
13、Piaget 伯爵
白金或红金表壳，直径41毫米，机芯和表盘融为一体，后者充当主夹板，黑色PVD涂层的22K黄金摆陀设于机芯边缘。红金版境外售价26，000美元，白金版27，000美元。
一句话点评：
伯爵在“超薄”路上的执着和成就，有目共睹。
14、RICHARD MILLE 里查德米尔
TZP黑色纳米陶瓷表壳，RM首次将钻石与陶瓷进行组合。
一句话点评：
根据目前收到的图片判断，全新07-01的大方设计，能胜任休闲、商务与晚宴等各种场合。
里查德米尔新款Pablo Mac Donough陀飞轮腕表
目前为止，未有该表的任何图片或参数信息，会否参照早前的合作款RM 053的造型？我们目前不得而知，唯有待SIHH 2018才能揭秘。
一句话点评：
一切等看到实物再说，提醒，它的上一代相当炫酷。
15、Ulysse Nardin 雅典
精钢外壳，表径为40mm。内部搭载品牌自产Caliber UN-320自动上链机芯。
一句话点评：
被表友盛赞高颜值的雅典170周年限量珐琅盘小三针，如今推出新品，且不再作限量。
精钢壳，直径44mm，内部搭载Calibre UN-118自动上链机芯，限量300枚，境外售价7，900瑞郎。
一句话点评：
复古的气质和干净的盘面，可惜要求足够大的手腕。
16、Van Cleef & Arpels 梵克雅宝
白金镶钻表壳，直径38毫米，盘面上每颗星体均按照其在自然界中实际围绕太阳公转速度而运行。
一句话点评：
当年迷倒不少人的Midnight Planétarium，时隔四年后终于推出了小巧简化版。
17、Vacheron Constantin 江诗丹顿
铂金表壳，直径41毫米，搭载2460 QCL自动上链机械机芯，含有308个零件，配有22K金质摆陀，4赫兹，40小时动储。限量100枚。
一句话点评：
不止名字叫铂金珍藏版，这块表从表壳，到指针、时标、月相盘，连表带的缝线，皆采用铂金打造！
表壳直径41mm，六边形表圈的设计灵感源自“马耳他十字（Maltese cross）“，辨识度极高。3个版本，分别为精钢表壳搭配银色表盘、精钢表壳搭配蓝色表盘、玫瑰金表壳搭配银色表盘，防水150米。