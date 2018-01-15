先人一步！一句话点评2018 SIHH的36款新品

导语：第28届日内瓦高级钟表国际沙龙（SIHH），将于瑞士时间1月15日正式开幕！话不多说，即刻奉上36款SIHH 新品点评。（来源：表态网）

近两年，SIHH的参展品牌在持续增加。2016年，SIHH主办方专为独立制表品牌增加了“Carré des Horlogers”展区，2017和2018 SIHH又相继迎来了芝柏、雅典、爱马仕等品牌的加入——2018 SIHH的参展品牌数已达到前所未有的35家！与去年一样，今年SIHH除了传统的邀请函制以外，将把最后一日（1月19日）设为“公众开放日”，门票70瑞郎。

1、A. Lange & Sohne 朗格

朗格1815 “Homage to Walter Lange”纪念瓦尔特·朗格特别版精钢腕表

精钢表壳，直径40.5毫米，黑色珐琅表盘，小三针外加中心跳秒功能。

一句话点评： 朗格竟然真的推出了不锈钢表，但更加买不起了。

朗格1815 “Homage to Walter Lange”纪念瓦尔特·朗格特别版腕表

玫瑰金、黄金或白金表壳，直径40.5毫米，实心银表盘，小三针外加中心跳秒功能。

一句话点评： 让怀表的设计回到手表上。

2、Audemars Piguet 爱彼

爱彼皇家橡树系列霜金腕表限量款

“霜金”处理白金表壳，直径41毫米。蓝色“Grande Tapisserie”大格纹装饰表盘，搭配皇家橡树系列荧光指针。内部搭载Calibre 3120自动上链自产机芯。

一句话点评： 没想到，“霜金”应用于41口径的白金男款上，竟然也很好看！

爱彼皇家橡树离岸型自动上链计时码表

精钢表壳，直径42毫米，蓝色“Petite Tapisserie”小格纹表盘，搭载Calibre 3126/3840自动上链机芯。

一句话点评： 从表径到材质到盘面布局等细节，完全复刻1993年第一枚皇家橡树离岸型自动上链计时码表。

爱彼皇家橡树离岸型陀飞轮计时码表

精钢或红金壳，表冠和按钮则用陶瓷制成，内部搭载Calibre 2947机芯。

一句话点评： 纪念皇家橡树离岸型腕表诞生25周年，第二代皇橡离岸诞生！

爱彼千禧系列女士腕表

白金或红金椭圆形表壳，尺寸为39.5×35.4mm，表盘采用蛋白石或珍珠贝母材质，搭载 Calibre 5201 手动上链机芯。

一句话点评： 霜金款的爱彼千禧也来了！

3、Baume & Mercier 名士

名士克里顿系列Clifton Baumatic腕表

精钢表壳，直径40mm，搭载自产BM12-1975A自动上链机芯，120小时动储，经COSC认证。境外售价2，290欧元，约合人民币1.8万。

一句话点评： 貌似十字线又开始流行。

4、Cartier 卡地亚

卡地亚神秘日夜显示腕表

红金壳，直径40mm，内部搭载Caliber 9982 MC机芯。境外售价约63，000美元，折合人民币约41.9万。

一句话点评： 很多东西揭秘之后，可能就没意思了，光现在这样欣赏：从晨曦到薄暮，一种神秘的力量，让太阳与月亮交替出现，倒真的十分诗意。

卡地亚Rotonde de Cartier镂空双重神秘陀飞轮腕表

铂金表壳，表径45毫米，表冠镶嵌凸圆形蓝宝石，搭载9465 MC型手动上链机芯，约52小时动储。

一句话点评： 卡地亚身体力行，在高级制表领域实践创新精神的又一力证。

5、Girard-Perregaux 芝柏

芝柏Laureato镂空飞行陀飞轮腕表

玫瑰金或白金表壳，直径42毫米。搭载镂空GP 09520大型自动上链机芯。

一句话点评： 继2016年1966系列首次采用镂空设计之后，这款全新的Laureato也加入了镂空队列。

芝柏Laureato黑色陶瓷腕表

黑色陶瓷表壳及表链，直径42mm。

一句话点评： 表款“黑化”似乎也成为许多品牌推新款的方式之一。

芝柏Laureato镂空陶瓷腕表

黑色陶瓷表壳及表链，直径42mm。机芯表面也经过黑色PVD处理。

一句话点评： Laureato以黑陶瓷+镂空的全新形象亮相。

芝柏Laureato 34mm Royalty限量版女装腕表

精钢或磨砂玫瑰金表壳，直径34mm。经典八角形表圈，表圈镶钻。内部搭载高摆频石英机芯Calibre GP013100-0004。

一句话点评： 这两年钟表界刮起蓝色大风，但细看，家家都蓝得很不同。

6、H。 Moser & Cie 亨利慕时

亨利慕时勇创者 Flying Hours腕表

白金壳，直径42mm，电光蓝表盘，配3个小时刻度盘以及中央蓝宝石分钟刻度盘；内搭C806机芯，以HMC 200自动机芯为基础。浅棕色羚羊皮表带；限量60枚。

一句话点评： 慕时终于不再研究色板，打造了全新以刻度盘为基础的新品！研究过各种“色板”，做过史上“最短命的表”，亨利慕时终于推出这款正常的全新作品！

7、Hermes 爱马仕

爱马仕Cape Code腕表

精钢壳，23mm×23mm或29mm×29mm，搭载石英机芯，配单圈、双全佩戴，或米兰带。境外售价从3，000欧-3，450欧。

一句话点评： 爱马仕转战SIHH的第一年，打头阵的新品Cape Code看图片仍是“熟悉的配方和熟悉的味道”，期待后面有惊喜。

8、IWC万国表

万国表“致敬波威柏（Pallweber）”150周年特别版

红金壳，直径45毫米，厚12mm。白色漆盘。搭载自产机芯94200，约60小时动储。全球限量发行250枚，定价在38，000瑞郎左右。

一句话点评： 用新加坡SJX的话说：“毫无疑问，IWC很长一段时间以来，都没出过比这更有趣的表了。”

葡萄牙恒定动力陀飞轮“150周年”特别版

46mm铂金壳，搭载94805手上链机芯，限量15枚。

葡萄牙万年历陀飞轮 “150周年”特别版

45mm红金壳，搭载51950自动上链机芯，限量50枚。

达文西月相自动腕表36“150周年”特别版

36mm红金壳，搭载35800自动上链机芯，限量50枚。

达文西自动腕表“150周年”特别版

40.4mm钢壳，搭载82200自动上链机芯，限量500枚。

一句话点评： 看得出，IWC为了150周年颇费了一番心思，新品很好地保留了大家的“熟悉感”。

9、Jaeger-LeCoultre 积家

积家蓝盘真秒限量版腕表

精钢表壳，39.6mm的表径，蓝盘，内部搭载Cal.770自动上链机芯，。

一句话点评： 总体感觉更加复古，之前想着买真秒的朋友，不如现在直接出手买它了，但动作要快，只有100枚。

积家Reverso Duoface Tribute Casa Fagliano合作款

玫瑰金表壳，尺寸为49.4mmx29.9mmx12.6mm，正反双表盘独立显示时间，内部搭载自产Caliber 854/2手动上链机芯，振频3赫兹，42小时动储。

一句话点评： 从和Christian Louboutin红底鞋合作的Atelier Reverso，到如今与阿根廷著名马靴品牌Casa Fagliano的合作款，积家Reverso越来越擅长在表带上下功夫。

10、Montblanc 万宝龙

万宝龙时光行者系列自制机芯计时码表

直径43毫米的缎面处理精钢壳，配黑色陶瓷固定式表圈。表冠也用了黑色DLC涂层，侧面装饰滚花图案。表背配备烟色水晶玻璃表镜，灵感源自V12引擎的玻璃窗外罩。内部搭载MB 25.10计时机芯，摆陀由镀铑黑钨制成，形似赛车方向盘。

一句话点评： 万宝龙的熊猫盘计时也来了！

万宝龙时光行者系列拉力赛计时码表

表径50毫米，采用二级钛金属精心制成，表面经缎面处理，表壳的中间层采用滚花处理，涂覆DLC黑色涂层。表壳可双向旋转。除配搭棕色晕染小牛皮表带之外，还附带一个皮革包裹的金属盘，用于放置在汽车仪表板上。

一句话点评： 它不止是腕表，还是怀表、桌面座钟和汽车仪表盘时钟。

全新万宝龙明星系列自动计时码表

精钢壳，42毫米口径。银白色表盘，配搭经重新设计的黑色阿拉伯数字时标、经典的蓝色柳叶形指针、精美的阳刻浮雕（filet sauté）玑镂波纹以及独特的铁轨式分钟刻度圈、复古洋葱头表冠，内部搭载MB 25.02自动上链机芯。

一句话点评： 漂亮复古的计时表，定价却亲民。

全新万宝龙明星系列尼古拉斯·凯世计时码表

表壳直径44.8毫米，同样搭载洋葱型表冠并浮雕六角白星。内部搭载万宝龙自制自动上链单按钮计时机芯 MB R200，双发条盒可提供72小时动储。

一句话点评：明星系列新品在2017年更新的基础上，添加更多来自早年美耐华怀表的设计灵感，你看出来了吗？

11、MB&F

MB&F机械动偶Kelys & Chirp

这款动偶玩具的主体是一只取名为Kelys的乌龟，它长24cm，高8cm，重约1.4kg。以缎面抛光的镀铑黄铜打造，双眼镶嵌黑色缟玛瑙，龟甲则由12片牛皮构成。小鸟Chirp由白金材质打造，双眼镶嵌两颗蓝宝石。境外售价49，000瑞郎，折合人民币约32.8万，红黄蓝绿四色，各限量18只。

一句话点评： 无论是机械表，还是这类动偶，归根到底都是大人们的玩具。

12、帕玛强尼 Parmigiani Fleurier

帕玛强尼Bugatti 390概念腕表

玫瑰金和白金两个款式，每款限量10枚。内部搭载飞行陀飞轮的管状式机械机芯Calibre PF390。

一句话点评： 与其说这是带有Bugatti品牌标志的腕表，不如说它更像是以腕表形态焕然新生的超级跑车。再加一句：这些表已经全部被预定完毕。

13、Piaget 伯爵

伯爵Altiplano Ultimate 910P

白金或红金表壳，直径41毫米，机芯和表盘融为一体，后者充当主夹板，黑色PVD涂层的22K黄金摆陀设于机芯边缘。红金版境外售价26，000美元，白金版27，000美元。

一句话点评： 伯爵在“超薄”路上的执着和成就，有目共睹。

14、RICHARD MILLE 里查德米尔

里查德米尔RM 07-01

TZP黑色纳米陶瓷表壳，RM首次将钻石与陶瓷进行组合。

一句话点评： 根据目前收到的图片判断，全新07-01的大方设计，能胜任休闲、商务与晚宴等各种场合。

里查德米尔新款Pablo Mac Donough陀飞轮腕表

目前为止，未有该表的任何图片或参数信息，会否参照早前的合作款RM 053的造型？我们目前不得而知，唯有待SIHH 2018才能揭秘。

一句话点评： 一切等看到实物再说，提醒，它的上一代相当炫酷。

15、Ulysse Nardin 雅典

雅典Classico Manufacture白色珐琅盘小三针腕表

精钢外壳，表径为40mm。内部搭载品牌自产Caliber UN-320自动上链机芯。

一句话点评： 被表友盛赞高颜值的雅典170周年限量珐琅盘小三针，如今推出新品，且不再作限量。

雅典Marine Torpilleur Military

精钢壳，直径44mm，内部搭载Calibre UN-118自动上链机芯，限量300枚，境外售价7，900瑞郎。

一句话点评： 复古的气质和干净的盘面，可惜要求足够大的手腕。

16、Van Cleef & Arpels 梵克雅宝

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium

白金镶钻表壳，直径38毫米，盘面上每颗星体均按照其在自然界中实际围绕太阳公转速度而运行。

一句话点评： 当年迷倒不少人的Midnight Planétarium，时隔四年后终于推出了小巧简化版。

17、Vacheron Constantin 江诗丹顿

江诗丹顿传袭系列全日历限量铂金珍藏款

铂金表壳，直径41毫米，搭载2460 QCL自动上链机械机芯，含有308个零件，配有22K金质摆陀，4赫兹，40小时动储。限量100枚。

一句话点评： 不止名字叫铂金珍藏版，这块表从表壳，到指针、时标、月相盘，连表带的缝线，皆采用铂金打造！

江诗丹顿Overseas Dual Time

表壳直径41mm，六边形表圈的设计灵感源自“马耳他十字（Maltese cross）“，辨识度极高。3个版本，分别为精钢表壳搭配银色表盘、精钢表壳搭配蓝色表盘、玫瑰金表壳搭配银色表盘，防水150米。