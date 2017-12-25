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喝酒也可以很特别 一份无梗酒杯攻略请查收

2017年12月25日 10:48 新浪时尚
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　　导语：本文主要讲述无梗酒杯的优缺点，并简述使用无梗酒杯时，如何取长补短。（来源：红酒世界网　作者：Iris） 

　　2004年，世界上最专业同时也最富盛名的酒杯和醒酒器制造商之一——醴铎（Riedel）——设计了醴铎O系列（Riedel O）酒杯。该系列酒杯最引人注目的特征就是无梗（Stemless），这一设计可谓是打破了几个世纪以来葡萄酒饮用的传统。

图片来源：Maggie‘s Wine图片来源：Maggie‘s Wine

　　无梗酒杯底部平坦，没有杯梗和杯垫。然而，杯梗是人们用来握住酒杯以避免体温影响到酒温的重要部位，因此，在使用无梗酒杯时，葡萄酒的口感容易受到体温的影响，这也是许多数葡萄酒爱好者对其存在争议的主要原因之一。

　　事实上，无梗酒杯的设计也并不无道理。在以下几个方面，无梗酒杯可是要比有梗酒杯更胜一筹。

　　1 无梗酒杯设计新颖，符合当下休闲娱乐的风格，适合用于现代酒吧和时尚餐厅

　　2 无梗酒杯的设计让其打包起来更省事，存放起来更方便、更节省空间，还可使用洗碗机进行清洗，方便快捷

　　3 比起传统酒杯，无梗酒杯更加坚固耐用，免去了杯梗易碎的烦恼

　　4 无梗酒杯的持杯方式相对简单，在一定程度上减轻了人们对选择持握有梗酒杯姿势的焦虑

　　5 无梗酒杯的价格相对便宜一些

　　但话说回来，除了前文提到的对葡萄酒口感的影响，无梗酒杯确实还存在一些不足之处。

　　1 酒杯没有了杯梗，拿杯时就只能握住杯肚，这样容易在杯壁上留下指纹，同时也不利于人们辨别葡萄酒的颜色

　　2 无梗酒杯不适合用于正式场合

　　3 在餐桌上，无梗酒杯乍一眼可能会被误认为水杯

　　4 无梗酒杯的外形不如传统酒杯雅致，且使用无梗酒杯时的摇杯动作也欠缺几分优雅

　　那么，对于喜欢使用无梗酒杯的朋友，我们该如何扬长避短呢？以下是分享给大家的一些小技巧。

　　1 使用无梗酒杯时，尽量减少手掌和酒杯的接触面积，可用拇指、食指和中指握住酒杯，将无名指和小拇指悬在空中或蜷于杯底

图片来源：Chowhound图片来源：Chowhound

　　2 在不饮酒的间隙，可将酒杯放下，以尽量减少握杯的时间

　　3 尽量避免用无梗酒杯盛适饮温度低的白葡萄酒

标签: 葡萄酒酒杯酒温

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