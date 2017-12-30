导语：当当当，party queen们，各种狂欢派对接踵而至的岁末年底，是不是每天都得打扮得格外美美的才觉得够味儿？这时一抹亮闪闪的金色怎么能缺席？半裙、外套、包包，有了金丝银线就成了特效发射机。融合恰到好处的时髦感和未来感，还自带高光一键衬肤色，不试试吗？（转自：ELLE）

金色半裙/连衣裙，裙装中的贵族

年底派对那么多，没有点金色怎么行

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金色的半裙一直以来都是时髦人士的心头大爱。百褶的款式拥有质地独特的金属feel，而缎面款则放大了流线感，显得尤其贵气和精致。搭配米色或白色上衣，从此撞衫是路人。

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而搭配跨年专属的红橙色系上衣就能体现出金色半裙超强的可塑性。当金光闪闪的百褶裙遇上暖色系毛衣，“暖金”组合出场百分百提气质衬肤色，热烈又不明艳过头，完全是为年底量身定制。

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另一种大获追捧的金色半裙要属于丝绒款。街头达人选择的金色半裙带点柠檬黄，搭配宝蓝色条纹毛衣，彻底释放所有的元气和活力。

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至于金色连衣裙或套装裙的nobility更是与生俱来的。当然，由于底色过于高贵，所以各种繁复的刺绣或是嬉皮的印花都可以上，反而凸显设计感。搭配深色内搭或是大衣，足够你“藐”杀四方。

金色外套，自带光环的王者风范

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外套在冬季穿搭中占了大头，一旦镀上了一层金就更显得霸气有范儿。Kendall Jenner和朋友出街扫货时就穿了一件Acne Studios金色机车夹克，黑色翻毛领削减了亮面的单一感，搭配浅蓝色毛边牛仔裤和白色透明粗跟踝靴，与众不同。

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乍一看Vanessa Hudgens的这件金色夹克，半镜面半塑料科幻风浓烈，但上身街拍却时髦得飞起。只需要套一件常见的黑色连帽卫衣和哈伦裤，层次感和质感就都有了。

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如果说贵妇级别的人造皮草出场率不算最高，那 “半套”外衣一定合你心意。年末秀街拍，半穿金色外套，像模特那样以小面积金色突出内搭的冷静和沉稳，目测十分好用。

金色包包，忍不住要多看一眼

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金颜色的包包，除了能陪衬能点睛，还能在全身衣着太过清冷肃静时发挥效果。而且大多数金色包包的卖相和设计都比较标新立异，在人群中能自动开启“一眼识别”。

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扫了扫前方时尚街拍，发现大波时尚大咖都用金色包包搭配黑白灰，毕竟在深色裤装的天然背景板上，金色的珠光宝气更加不折不扣。

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而对于白色或是灰色的衣着，金色包包就像一支调色笔，整体看上去立马上了三个档次。而且光线充足时，金色包包bling bling的光泽度充满了正能量，心情都能随之大好。

金色的单品属于一穿上就会被自己美到系列，康忙这回辞旧迎新就从金光闪闪的衣品开始~