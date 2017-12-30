导语：眼看着元旦就来了，那么这次元旦派对的造型你想好穿什么了吗？告诉你，造型必须要够亮眼才行！平日穿腻了灰白黑的单品，那么在年底的圣诞节上就一定要穿的出彩还要有气质。因此在搭配造型时首先要注意的就是单品颜色的选择，所以这些抢镜亮眼的彩色服装就是我们这次装扮节日气氛的不二之选。咳咳，不知道该怎么选择单品的你赶紧跟着看下去吧！（转自：ELLE）

让我们换上缤纷多彩的LOOK欢度节日吧

羽绒服不一定是沉闷的代表，看缤纷多彩的它们多受欢迎

其实在选择羽绒服时大家都会有多方面的考虑，不仅要求保暖百搭，而且还要耐穿好清洗。因此很多时候我们在街头所看到的羽绒服大多也都是以黑灰色为首，但是今天嘉姐想说，这种“固有化”选择方式早该抛弃了，所以时髦有朝气才是正确打开冬季造型的方式，在圣诞前穿上彩色的羽绒服，展现你的年轻与活力吧。

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蔡依林

蔡依林的这件羽绒服简直要潮翻天了，她戴金属杆墨镜和十字架吊坠项链，身穿oversize拼色分割连帽羽绒服，内搭纯色毛衣，下身穿紧身皮裤，脚踩尖头皮靴，肩背Bulgari蛇头五角星链条红色挎包，彰显女王气场。

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李宇春

这类金丝绒面料的羽绒服在今年就很受时尚达人的喜爱，看李宇春现身机场身穿Moncler宝蓝色金丝绒立领羽绒服夹克外套，内搭人像照片印花T恤，肩背双肩包，下穿磨白破洞紧身牛仔裤，脚穿白色系带休闲运动鞋。

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李小璐

李小璐机场街拍，她戴MLB棒球帽，身穿红色Oversize连帽羽绒服，内搭印花毛衣，下身穿黑色休闲裤，脚踩Gucci小白鞋，呆萌米其林款羽绒服让李小璐的少女感又加倍了！

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唐艺昕

唐艺昕机场街拍，她戴灰色灯芯绒渔夫帽，身穿冰淇淋羽绒服，内搭白色卫衣，下身穿紧身破洞铅笔裤，脚踩黑色马丁靴，肩背Chanel链条挎包，造型清新甜美。

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菅韧姿

随着电视剧《猎场》的大火，让剧中的女主角菅韧姿也备受关注，近日现身机场的她面对镜头毫不遮掩，展现甜美笑容，清新又靓丽，她戴字母刺绣毛线帽和棕色墨镜，身穿拼色Oversize羽绒服，内搭白色高领拉链打底，下身穿黑色紧身铅笔裤，肩背YSL链条挎包。

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黄小蕾

黄小蕾机场街拍，她头戴白色字母印花鸭舌帽，身穿LALABOBO橘色印花连帽羽绒服，内搭白色印花帽衫，手拎Balenciaga黑色亮面手袋，下穿黑色印花紧身运动裤，脚踩Balenciaga Triple S拼色老爹鞋。

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关晓彤

关晓彤街拍，她头戴Vetements黑色印花鸭舌帽，戴黑色口罩，身穿The North Face x Supreme拼色羽绒服，腰间系红色格纹衬衫，肩背黑色双肩包，下穿黑色紧身九分铅笔裤，脚踩Yeezy荧光色运动鞋。

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金晨

潮范满满的金晨现身机场，她戴黑色口罩，身穿Balenciaga红色羽绒服，内搭黑色卫衣，手拎Prada黑色机器人双肩包，下穿深蓝色毛边牛仔裤，脚踩Balenciaga黑色搭扣踝靴。

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舒畅

少女感十足的舒畅戴白色鸭舌帽和墨镜，身穿蓝绿色短款羽绒服，内搭白色T恤，下穿镶边牛仔裤，脚踩白色高跟短靴，肩背浅蓝色印花包袋，清新自然。

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林允

林允身穿Supreme X The North Face雪山印花冲锋衣羽绒服，下身穿黑色紧身铅笔裤，脚踩白色运动鞋，保暖时髦。

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陈瑶

陈瑶机场街拍，她戴毛球黑色鸭舌帽，身穿红色长款羽绒服，内搭黑白格纹连衣裙和黑色Legging，脚踩黑白Converse帆布鞋，手提黑色包袋，展现了橙系少女的可爱与甜美。

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纪凌尘

作为一位潮男，纪凌尘的每次机场街拍都是各位少年学习穿衣的典范，看这次他又一次展现了标准男友式的穿搭造型，他身穿自理品牌BLUEWARNING宝蓝色长款羽绒服，内搭黑色纽扣毛衣和黑色T恤衫，Balenciaga棒球帽宽大流苏围巾，下穿同色牛仔裤脚踩黑色Y-3 Super Zip系列运动鞋。

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曾舜晞

变身小黄人的舜晞戴黑色毛线帽和黑色口罩，身穿黄色连帽羽绒服，下穿黑色牛仔裤，脚踩白色鞋带漆皮黑色短靴。

这个圣诞节一定不能缺席的红色单品要这样穿！

说到抢眼那必须是红色，尤其是在圣诞节的气氛之下，没有一点红色来衬托又怎能吸引别人的注意呢。如果你还在怕穿的不好显土气，那么就跟着这些明星学习搭配小技巧，保证让你时髦又亮眼。

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杨幂

格纹元素一直是时尚的代表，而作为时髦精的杨幂就很喜爱这类单品，看她出席活动时身穿红色格子长外套搭配长裤露出脚踝，展露小性感的一面，而飘逸的黑色长发和红唇显得她更加有气质和迷人，看来大幂幂要风度也要温度的造型，时髦又美美哒！

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宋佳

宋佳出席活动时身穿Fendi红色长款收腰毛袖镶边大衣，脚穿Fendi红色尖头高跟过膝靴，这全红色系的造型彰显十足的御姐范儿。

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李宇春

李宇春身着白色外套内搭红色字母印花毛衣和白色长T，下穿牛仔裤现身机场，黑超遮面获众人护驾气场足。

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周笔畅

周笔畅机场街拍，她戴黑色毛呢邮差帽，戴蓝色镜面墨镜，身穿红色民族风印花毛呢西装外套，内搭白色高领打底，下身穿灰色锥子裤，脚踩系带皮鞋，肩背单肩包，手拿外套。

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唐艺昕

唐艺昕机场街拍，她戴皮革邮差帽和珍珠镶嵌墨镜，身穿红黑拼色波纹毛衣外套，内搭Gucci人像logo印花T恤，下身穿毛边紧身铅笔裤，脚踩黑色漆皮圆头踝靴，肩背Gucci金属装饰链条挎包，率性潇洒。

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欧阳妮妮

欧阳妮妮身穿红色BURBERRY格子皮大衣，内搭米白色高领毛衣，手拿白色BURBERRY涂鸦字母Logo印花信封包，脚穿黑色麂皮高跟靴，大玩时髦随性风。

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杨蓉

当然这种休闲随性的造型也可以轻松hold住气场，杨蓉头戴黑色Adidas棒球帽，黑色口罩遮面，身穿黑色夹克外套，内搭金丝绒红色连帽卫衣和卡通印花T恤，下穿金丝绒酒红色阔腿裤，脚穿白色系带休闲运动小白鞋。

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张翰

张翰机场街拍，他戴黑色墨镜，身穿红白拼色格纹毛呢大衣，内搭白色高领毛衣，下身穿水洗牛仔裤，脚踩褐色系带小白鞋，清爽阳光。

冬季玩转甜美粉，不和春天说再见

冬天这么冷，也挡不住各位小哥哥和小姐姐们穿上明亮的粉色展现魅力，而且它还是装嫩减龄的神器哦~想要跟上他们的时尚步伐那就赶紧换色可爱的粉色秀出你的青春与清初吧！

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马思纯

马思纯身穿IENKI IENKI粉色收腰连帽廓形宽松羽绒服，斜挎Chanel米白色拼色流浪包，下穿黑色修身小脚裤，脚穿黑色系带搭扣Jimmy Choo平底机车靴。

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马思纯

软萌的马思纯现身机场，她戴眼镜，身穿粉色连帽卫衣外套，内搭牛仔衬衣和白T恤，下身穿烟灰色紧身破洞裤，脚踩Vans粉色休闲鞋，肩背Chanel粗呢红色链条单肩包，手包毛绒玩具轻松熊。

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欧阳娜娜

清纯甜美的欧阳娜娜身穿浅粉色磨破夹克，内搭卡通印花T恤，手拎粉色包先生xLongchamp特别限量系列饺子包，下穿水洗蓝磨破磨白卷边九分牛仔裤，脚穿白色Prada魔术贴运动鞋，清新又娇嫩的小少女真真的太可爱了。

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刘亦菲

刘亦菲现身深圳为新片《二代妖精》宣传，她头梳丸子头，戴钻石耳环，身穿粉色夹克，内搭同色雪纺长裙，变身粉嘟嘟的小仙女。

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王俊凯

王俊凯出席宣传活动时身穿粉色外套配牛仔裤，安静的小哥哥看上去简直太鲜嫩可爱了吧~

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希拉里?达芙（Hilary Duff）

希拉里·达芙（Hilary Duff）街拍，她身穿粉色呢子大衣，内搭裸色针织开衫，内搭白色绑带T恤，肩背Chanel裸色链条包，下穿深蓝色毛边紧身高腰牛仔裤，脚踩橄榄绿麂皮粗跟短靴。

“斗篷”助攻圣诞夜让你可萝可御做节日里的小女巫

圣诞节想要穿的出彩又靓丽，那么你需要一见斗篷大衣，包裹式的设计修身显身材，洒脱的披风尽显走路生风的气场。斗篷同时也是各路魔幻小魔女的经典装扮。还等什么，穿上斗篷做圣诞夜里的小女巫！

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章子怡

章子怡戴钻饰耳坠，身穿黑白印花斗篷式连衣裙，脚踩银色亮片鱼嘴高跟鞋，手拿金银树叶钻饰黑色手包，女王范儿十足。

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徐璐

走英伦摩登风的徐璐头戴驼色报童帽，黑色太阳镜遮面，身穿墨绿色双排扣斗篷大衣外套，内搭黑色高领针织衫，手拎红色Chanel单肩包，下穿黑色紧身牛仔裤，脚穿黑色麂皮高跟靴。

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何穗

穿上斗篷大衣的何穗立刻变身霸气御姐范儿，她头戴黑色墨镜，身穿橄榄绿双排扣斗篷呢子大衣，手拎Henri Delmas奶茶色手袋，下穿黑色紧身铅笔裤，脚踩黑色粗跟袜靴，优雅又凸显高贵的气质。

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张雪迎

张雪迎黑色太阳镜遮面，身穿Burberry菱格印花驼色披肩外套，内搭灰色连帽卫衣，手拎裸色流苏Burberry手拎包，下穿水洗蓝磨白浅蓝色卷边九分牛仔裤，脚穿白色系带休闲鞋内搭针织袜。

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闫妮

闫妮现身机场造型帅酷有型，身穿牛角扣斗篷装变“蝙蝠侠”，口罩+黑超遮面时髦到爆。

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奥利维亚?巴勒莫（Olivia Palermo）

奥利维亚·巴勒莫（Olivia Palermo）身穿军绿色斗篷披肩，内搭灰色针织衫，手拎白色盒子包，下穿深蓝色磨白休闲卷边牛仔裤，脚穿黑色系带平底皮鞋，时髦典雅。

让我们换上缤纷多彩的LOOK欢度节日吧

这个圣诞节让我们一起甩开俗套的造型，换上缤纷的“彩装”LOOK美美的参加节日part吧！