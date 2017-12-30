导语：格纹衬衫还真是一件经久不衰的单品，春夏秋穿完还不够，冬天也被翻出来凹造型用了。

老爸！你的格纹衬衫借我凹下造型可好

明星示范

向来在街拍场上很低调的周迅最近连穿了两次格纹衬衫。经典的黑红格子，一次外穿一次内搭，都让女神多了一股不羁范儿。

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周迅

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周迅

酷爱格子衬衫的林允喜欢把衬衫直接当做外套穿，打造混搭范儿。

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林允

还有就是把衬衫绑在腰间的穿法了，适合高妹参考哦。比如有身高优势的关晓彤即便穿着超“膨胀”的羽绒服都要用格纹衬衫凹下造型嘞！

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关晓彤

格纹衬衫冬天怎么穿？

其实前面咱们已经提到过很多格纹衬衫在冬天的穿法了，还有什么新参考么？

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刘雯

直接做外套

今年不少品牌推出了格纹衬衫样式的外套，虽然看上去是衬衫，但实际上内里夹棉了，而且通通都是比较肥大的款式，当做外套穿妥妥的。

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奚梦瑶

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Hailey Baldwin

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李宇春

最火的就是Chloe这件了，不仅街拍场上被人抢着穿，就连女星都来了个撞衫连连看呢！

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唐嫣

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杨子姗

当内搭

想要让外套有一种中性风，一件格纹衬衫就能做到。不管是什么造型，在里面搭配一件格纹衬衫，让格纹领口和衣边在外套里若隐若现，冬季的Tom Boy Style就瞬间完成了。

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博主Lisa Hahnbueck

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马思纯

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陈意涵

绑在腰间

刚刚说过，绑在腰间这种穿法只适合高妹，另一个要点就是切记穿搭不要太过拖沓，比如戚薇这套造型就显得Too Much了……

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戚薇

其实下半身用黑色直筒裤配同色系短靴就能很出彩了哦！

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欧阳娜娜

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江疏影

衬衫套衬衫

前面提到现在有不少格纹衬衫版型的外套，而在这种外套里面再穿一件格纹衬衫也成为现在不少女明星的新时尚。但不得不说，这种挑战气质的穿法还是蛮挑人的。

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林允

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戚薇

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