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18年流行点啥？我猜一定有POLO衫

2018年01月10日 00:11 新浪时尚
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　　导语：虽然时尚界的脚步一直捉摸不定，但轮流转和翻花样的本领也是从未被超越。秀场上春夏款的提前出炉，又给“全体都有”的Polo衫下了个翻转式的新定义。从前一想到这种棉布领子衫，脑海中就蹦出挥汗如雨的运动场，现在它彻底释放了本领，裙装裤装各种通吃百搭。而且重点是，好学极了！（转自：ELLE）

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　　Marni 2018 Spring/Summer Milan Fashion Week Runway

　　Polo这个词原来指的是一种高级贵族的马球运动，而Polo shirt因为舒服，被人们逐渐穿去了其他运动和休闲场所。

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　　Y Project 2018 Spring/Summer Paris Fashion Week Runway

　　虽说样貌十分大众，但这次Polo衫在争奇斗艳的春夏T台上丝毫不显怯场，靠着简单朴实撑起了一片天。宽松的男友版 Polo或是细巧的Polo连衣裙又养眼又平易近人，这下可以大胆地把秀场同款搬回家了！

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　　Lacoste 2018 Spring/Summer Paris Fashion Week Runway

　　“瓷娃娃”贺聪在外套中叠穿白色Polo衫，干净又乖巧。一直和时髦不搭边的棉纹质地和领子，现在成了一把时尚利器。看完这个我表示，这个流行趋势跟得上！

　　最帅裤装

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　　Polo衫不必搭配过于修身的裤装，主要是在视觉上营造宽松帅气的感觉。相反，鞋子可以挑几双利落些的，松紧搭配，时髦不累。

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　　背带裤一直是减龄人士的头号选择，Polo作为内搭不温不火，反而容易衬出帅帅的活泼感。周冬雨参加《火星情报局》时就穿了一件Burberry精灵怪兽系列刺绣Polo衫，扎哪吒头俏皮又时髦。

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　　想要给Polo来点层次感也是小事一桩，周冬雨前些时候出行，Alexander Wang镶边Polo衫叠穿Burberry蓝白条纹开叉衬衫，搭配男友版 Lee蓝色毛边牛仔裤，一件简单的黑色Polo 就把可能存在的凌乱感收拾得十分讨巧。

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　　当然Polo衫可不止有纯色款的。条纹的，拼色的，或者领口开衩款的都在设计层面上了一个等级。今年流行的灯芯绒、阔腿裤可以轮番上阵。

　　最简裙装

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　　Polo衫一旦和裙子搭边，简约干净的感觉就能立即迎面而来。王子文一身蓝白拼色Polo连衣裙出席活动，不用任何复杂的配饰，清新而又自然。

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　　哪怕外套和妆容个性满满，Polo衫也是最沉得住气的打底。纯棉的质地降低了连衣裙的娇贵，裙摆沿袭T恤的小开叉更添小心机，脏了随时一洗就焕然一新。

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　　至于半裙，是时候发挥一下你的色彩想象力了！毕竟Polo主打简约风，再是满屏的中性色就略显平庸。博主们尝试了黄绿和粉黑，一个贴近大自然，一个柔中带刚，有没有多些灵感？

　　最酷套装

 

　　说到Polo衫套装的辨识度，就需要一些设计元素的帮衬，例如时尚博主的这件Ganni套装，裤缝和上衣的镶边白条纹一上一下，一横一竖，几何呼应。

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　　而西服套装也是Polo衫的忠实搭档之一。不论是高调养眼的Gucci西服还是大气耐看的Tibi套装，内搭一件Polo衫就不显任何拘谨，拎一只撞色的包包，走到哪儿都不会输。

　　18年的流行趋势，我猜就有Polo衫！休闲时髦两不误，先去镜子前试试搭配啦！

标签: Polo衫套装

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