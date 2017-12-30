时尚黑洞徐濠萦靠灯芯绒翻身 刘涛穿上却大减分

导语：这两年时尚圈谈论最多的材质就是丝绒了，丝绒给人一种很高级的温暖感。与之相反，同样能给人很暖和的感觉，但显然要平民许多的就是灯芯绒了。灯芯绒今年秋冬格外火爆，秀场上屡见不鲜，但在日常穿着中却是比较受争议的材质。那么灯芯绒究竟要怎么穿呢？ （内容来源：时尚COSMO）

明星示范

今年秀场上，灯芯绒运用得最广泛的就是在翻领外套上了，就连一贯高贵的Prada都在今年抛弃了丝绒，选择灯芯绒外套作为今年秋冬季的主打单品。

Prada 2017秋冬系列

Marc Jacobs 2017秋冬系列

Sportmax 2017年秋冬系列

秀场上不少灯芯绒外套都有一个特点，就是略带宽松的爸爸款。本CO回家翻了翻爸爸的衣橱，还真翻出了这样的一件夹克。不过老爸表示，这是他十几年前买的，现在不流行，所以COCO顺势借来穿了（如果告诉他今年重新回潮，我岂不是没机会借了）……

你和省钱只差了一个时髦的老爹

翻看今年的明星的街拍照，灯芯绒单品的出镜率还真是不低呢！就连被称为“时尚黑洞”的徐濠萦在灯芯绒的映衬下也变得时髦了不少。

徐濠萦

苗苗

卡米尔-罗梅

灯芯绒也有雷区？

不过灯芯绒也并非万无一失的保守牌，向来走霸道总攻路线的刘涛，穿上灯芯绒西服就远不如其他西服套装干练利落。

刘涛

而00后张子枫虽然选择了比较活泼跳跃的绿色灯芯绒单品，但仍然显老很多。

张子枫

可见灯芯绒单品其实也是有很多雷区的，那么哪些“规则”是我们在挑选灯芯绒单品时需要注意的呢？

首先我们需要普及的知识就是灯芯绒是一种有粗细之分的面料。

灯芯绒是表面形成纵向条状的起绒织物，这种条状是割纬起绒，在光线下会有明暗变化。正如针织毛衣的纹路一样，灯芯绒的纹路也会有一定的膨胀感，再加上绒面的反光性质，相比较一般的棉质，灯芯绒材质会更有膨胀感。

而膨胀感的多少根据纹路的粗细也有所不同。纹路越细，膨胀感越小，所以想要灯芯绒显瘦，就得选细纹路的款式。

有对比的感受会更为直观……

细纹路可以把款式做得相对修身一些

同样是喇叭款，但粗纹路需要更松垮的版型才好看

也正是因为纹路粗细会影响视觉体验，所以细纹路通常会被用在紧身设计中，而粗纹路多用于时装感比较强的廓形设计。所以，粗细灯芯绒穿在身上会给人截然不同的体会。

如果是微胖星人，显然款式比较肥大的细纹路裤装会更为合适；而身材适中的姑娘则可以根据自己的身材任性选择款式；身材高挑的选手还可以大胆尝试全身灯芯绒的搭配。

Doina Ciobanu

选对颜色成功一半

了解灯芯绒面料的小秘密，接下来就是比较重要的颜色了。灯芯绒粗细决定胖瘦，颜色锁定风格。咱们从浅到深来看看，灯芯绒面料的流行色。

白色：清新

很多人在冬天对白色多半是拒绝的，但事实是，白色灯芯绒还真是冬季里的好拍档，看Bella Hadid的白色套装就知道了。

Bella Hadid身穿Ermanno Scervino 2017秋冬系列

当然，日常装扮中，像超模这么打扮略有几分夸张，马思纯的白色直筒裤借鉴性就更强了。保准能在街拍场上赢得注意又显得毫不刻意。

马思纯