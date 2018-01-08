家居设计界的心机婊 买回家后让你哭出猪叫

设计和人一样，总有那么几个设计外表光鲜亮丽，买回家后让你满满一脸的黑人问号，分分钟打脸告诉你“你的钱就是这么没了的！”设计界里的心机婊也是数不盛数，其婊炸天的本性让象君不得不找出来几个，让大家提防一下！

不锈钢多面镜

这是韩国设计工作室 STUDIO LEE SANGHYEOK 推出的一款创意家居作品，由两片弯曲的不锈钢钢板组合而成，可以转换出五种不同形式的镜子。

用不锈钢做的镜子很难照清楚东西吧。更何况镜子都不是竖直的，完全就是哈哈镜嘛。2000多块大洋的价格，也是让人瑟瑟发抖。

混凝土水果托盘

这是荷兰设计工作室 New Duivendrecht 创作的Arch托盘。由厚实的混凝土制成的水果托盘，呈现微微的拱形结构，创造了一个承装的空间。色调的搭配也甚是唯美。可是用混凝土做成的水果托盘，谁能托的动？也未免太重了点，实用性并不高。

有144个抽屉的圆柱柜

来自斯洛文尼亚的设计师 Nika Zunpanc设计了这款圆柱柜，她说这是一个迷人的记忆箱，装着我们心底世界的精华部分，是过去岁月的见证。

虽然创意十足且颜值颇高，有密集恐惧症的宝宝可要遭殃了。况且当真想找某样东西的时候，可能不记得在哪个抽屉了，上方的抽屉更是够不到啊。

奇形花瓶

德国青年设计师 Fabio Vogel 设计了一套名为 105 ltr formen 的新款系列花瓶，该花瓶为玻璃所制，利用防火布料对最终的形状进行塑造与影响。

然而这么狭窄的瓶口是为了追求一枝独秀嘛？无法插进一大束花。单单作为装饰品还是蛮美的。

极简一笔画椅子

之所以称Bold Chair为一笔画椅子，因其极简的特质。这款椅子被纽约现代艺术博物馆MOMA永久收藏了。

只是好奇，这椅子坐起来真的会舒服嘛？靠起来也是很没安全感的，颜值再高也还是收买不了我的心。

数学不好，可能读不出时间

这款钟表名为“Albert Clock”，需要一些少量的计算才能读出时间。这样设计的目的是为了缓解课堂上的无聊，将其变为一种有趣的计算。象君只想说what？？！！

哦对了，如果你觉得太简单，还可以选择其他6种不同的难度模式。简单点，表达时间的方式简单点可好？看个时间还要做两道算术题，实在太麻烦。

据说可以让人长寿的椅子

据说每天拥抱20秒可以让人长寿，拥抱时大脑会释放荷尔蒙、多巴胺等物质让你感到快乐，降低心率释放压抑。因此，这款椅子诞生了。

DougFertig设计的这款椅子名为HuggieDougie。椅子左右两侧有两个充气枕头，可遥控给两个枕头充气，让自己产生被拥抱的感觉。

可看到垂直90度的椅背象君就醉了，这样直勾勾地被“拥抱”真的会释放你那神奇的多巴胺？释放单身狗的孤单寂寞冷还差不多呢。

枕边有光更助眠？

Sunrise智能枕头本身是一款舒适乳胶枕，在枕头两侧加入了LED灯，用来替代传统的睡眠灯。还可以通过APP调节灯光和播放音乐。

橙红色的灯光可以促进睡眠激素的生成，白色灯光据说有助于阅读，蓝色灯光会伴随各种声音让你缓慢苏醒。

枕边有灯光，如此晃眼睛，根本无法让人安然入睡呀。并且在枕头里面设置LED灯，这样的设计总让人觉得不是十分安全。