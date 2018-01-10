陈坤许魏洲领跑米兰男装周 小鲜肉pk老戏骨你看谁

导语：送走了抓马的伦敦男装周，米兰已经在赶来的路上了。1月12日-15日，大咖云集的米兰男装周正式登陆。毋庸置疑，无论是小鲜肉还是老戏骨，这又将是一场颜值和人气的厮杀！让我们先来看看，这次去米兰看秀的男明星都有谁！

老戏骨组：陈坤，雷佳音，陈柏霖

陈坤：Prada

去年，在2018春夏米兰男装周时，我们就在秀场头排看到了前来看秀的陈坤。今年，在2018秋冬男装周上，陈坤也将亮相，再次化身“穿prada的男魔头”！让我们先来回顾下陈坤去年的看秀以及出发造型。

陈坤

陈坤出发造型

在这季Prada的秀场上，盛世美颜又会以什么造型出场呢，我们拭目以待！

拭目以待

雷佳音：Ermenegildo Zegna

头一次亮相男装周的雷佳音，终于把时尚魔抓伸向了国际。这次他将会助阵Ermenegildo Zegna 2018秋冬系列。演的了逗比，也扮的了酷，一言不合就搞笑的TF老boy前夫哥，这次将会以什么造型实现自己的时装周首秀呢？一起等他出场！

雷佳音

陈柏霖：Ralph Lauren

自带文艺王子范儿的陈柏霖，此番将会助阵Ralph Lauren！一想到在米兰的街头，一个转身也许就能遇见大仁哥，想想就浪漫。而这次，陈柏霖又会以什么样的造型亮相米兰呢，请关注我们接下来的前方报道。

陈柏霖

陈柏霖

鲜肉组：许魏洲，宁泽涛，纪凌尘，宋威龙，张彬彬

许魏洲：Fendi

作为时装周的常客，在这季2018秋冬男装周上，许魏洲将会亮相Fendi秀场。对时装周早已轻车熟路的许魏洲之前还以啥样的造型征战时装周呢，我们一起来看看！

Givenchy 2018春夏系列：

许魏洲亮相Givenchy 2018春夏秀场

Coach 2018春夏系列：

许魏洲亮相Coach秀场

Louis Vuitton 2018春夏系列：

许魏洲亮相LV 2018春夏秀场

Louis Vuitton 2017秋冬系列：

许魏洲亮相LV 2017秋冬大秀

Moncler 2017秋冬系列：

许魏洲亮相Moncler 2017秋冬系列

Givenchy 2017秋冬男装系列：

许魏洲亮相Givenchy秀场

而今年，许魏洲将以什么造型亮相Fendi 2018秋冬大秀呢？我们拭目以待！

宁泽涛：Diesel男女装合并大秀

颜值高身材好，荷尔蒙爆棚的宁泽涛今年也来米兰啦！他将亮相Diesel 男女装合并大秀。无论是酷帅街头的机车风，还是运动潮男范儿，宁泽涛的这次亮相，也让我们期待颇多。

宁泽涛

纪凌尘：Dolce&Gabbana

模特出身的纪凌尘这次将会亮相Dolce&Gabbana秀场，9头身的身材比例，穿啥啥好看的纪凌尘将如何挑选看秀着装呢？先来看看他之前的时尚大片，理理思路吧！

纪凌尘

纪凌尘

纪凌尘

宋威龙：Dolce&Gabbana

99年的小鲜肉宋威龙也将亮相这季Dolce&Gabbana秀场，人帅条顺的宋威龙将以什么样的造型亮相，也让我们期待吧。

宋威龙

张彬彬：Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana一定是这届米兰男装周星光最耀眼的一场秀，除了纪凌尘和宋威龙，张彬彬也要继王俊凯，迪丽热巴后，成为登上Dolce&Gabbana T台的中国明星。已经出发前往米兰的张彬彬又会穿上啥样的新品走秀呢？还请继续关注我们的后续报道！

张彬彬米兰出发照

看了我们这篇米兰男装周明星预告贴，谁是你们最期待的呢？