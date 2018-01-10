陈坤许魏洲领跑米兰男装周 小鲜肉pk老戏骨你看谁

导语：送走了抓马的伦敦男装周，米兰已经在赶来的路上了。1月12日-15日，大咖云集的米兰男装周正式登陆。毋庸置疑，无论是小鲜肉还是老戏骨，这又将是一场颜值和人气的厮杀！让我们先来看看，这次去米兰看秀的男明星都有谁！
老戏骨组：陈坤，雷佳音，陈柏霖
陈坤：Prada
去年，在2018春夏米兰男装周时，我们就在秀场头排看到了前来看秀的陈坤。今年，在2018秋冬男装周上，陈坤也将亮相，再次化身“穿prada的男魔头”！让我们先来回顾下陈坤去年的看秀以及出发造型。
在这季Prada的秀场上，盛世美颜又会以什么造型出场呢，我们拭目以待！
雷佳音：Ermenegildo Zegna
头一次亮相男装周的雷佳音，终于把时尚魔抓伸向了国际。这次他将会助阵Ermenegildo Zegna 2018秋冬系列。演的了逗比，也扮的了酷，一言不合就搞笑的TF老boy前夫哥，这次将会以什么造型实现自己的时装周首秀呢？一起等他出场！
陈柏霖：Ralph Lauren
自带文艺王子范儿的陈柏霖，此番将会助阵Ralph Lauren！一想到在米兰的街头，一个转身也许就能遇见大仁哥，想想就浪漫。而这次，陈柏霖又会以什么样的造型亮相米兰呢，请关注我们接下来的前方报道。
鲜肉组：许魏洲，宁泽涛，纪凌尘，宋威龙，张彬彬
许魏洲：Fendi
作为时装周的常客，在这季2018秋冬男装周上，许魏洲将会亮相Fendi秀场。对时装周早已轻车熟路的许魏洲之前还以啥样的造型征战时装周呢，我们一起来看看！
Givenchy 2018春夏系列：
Coach 2018春夏系列：
Louis Vuitton 2018春夏系列：
Louis Vuitton 2017秋冬系列：
Moncler 2017秋冬系列：
Givenchy 2017秋冬男装系列：
而今年，许魏洲将以什么造型亮相Fendi 2018秋冬大秀呢？我们拭目以待！
宁泽涛：Diesel男女装合并大秀
颜值高身材好，荷尔蒙爆棚的宁泽涛今年也来米兰啦！他将亮相Diesel 男女装合并大秀。无论是酷帅街头的机车风，还是运动潮男范儿，宁泽涛的这次亮相，也让我们期待颇多。
纪凌尘：Dolce&Gabbana
模特出身的纪凌尘这次将会亮相Dolce&Gabbana秀场，9头身的身材比例，穿啥啥好看的纪凌尘将如何挑选看秀着装呢？先来看看他之前的时尚大片，理理思路吧！
宋威龙：Dolce&Gabbana
99年的小鲜肉宋威龙也将亮相这季Dolce&Gabbana秀场，人帅条顺的宋威龙将以什么样的造型亮相，也让我们期待吧。
张彬彬：Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana一定是这届米兰男装周星光最耀眼的一场秀，除了纪凌尘和宋威龙，张彬彬也要继王俊凯，迪丽热巴后，成为登上Dolce&Gabbana T台的中国明星。已经出发前往米兰的张彬彬又会穿上啥样的新品走秀呢？还请继续关注我们的后续报道！
看了我们这篇米兰男装周明星预告贴，谁是你们最期待的呢？