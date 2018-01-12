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李宇春成为Onitsuka Tiger鬼塚虎大中华区品牌代言人

2018年01月12日 11:38 新浪时尚
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　　导语：1月11日，运动时尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎宣布李宇春成为品牌大中华区代言人。这是李宇春继Gucci品牌大使、Diesel品牌代言人后，新增的运动时尚品牌代言。

李宇春代言Onitsuka Tiger鬼塚虎李宇春代言Onitsuka Tiger鬼塚虎

　　这也是2018新年开年后，第二个宣布中国代言人的时尚品牌。1月4日晚间， Coach宣布许魏洲成为品牌首位男士产品全系列中国区代言人，并公开了他在纽约拍摄的品牌2018春季系列广告形象大片。

Coach宣布许魏洲成为品牌首位男士产品全系列中国区代言人Coach宣布许魏洲成为品牌首位男士产品全系列中国区代言人

　　1月11日当晚，李宇春以代言人身份出席品牌2018春夏发布会，发布会上李宇春拍摄的全新广告片正式发布。视频中，李宇春身着短裙搭配运动鞋，一身休闲装扮活力十足。“回望过往，我不断吸纳；奋力再出发，造就更新一面；由旧至新，你期待的凭你实现；溯?造新生”李宇春在真诚独白中轻快跃动，诠释品牌主题。

李宇春代言Onitsuka Tiger鬼塚虎李宇春代言Onitsuka Tiger鬼塚虎
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　　新年伊始，时尚上又有新惊喜的李宇春，在音乐上也不乏好成绩。她的2017全新创作专辑《流行》销量已突破120万张，销售额突破2400万元，成为2017年度最畅销专辑。同名主打歌《流行》被选为福克斯大热美剧《致命武器》第二季最新一集配乐。剧方甚至由于深感李宇春的影响力以及对歌曲的欣赏为购买版权三次联系沟通李宇春团队，诚意十足。而她的2018年巡演也将在不远的未来启航。期待新的一年她更多的惊喜。

标签: 李宇春Onitsuka Tiger鬼塚虎代言人大中华

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