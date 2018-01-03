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新浪时尚2017产业盘点：3亿中国千禧一代成奢侈品购买主力

2018年01月03日 16:26 新浪时尚
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　　导语：新浪时尚2017产业系列报道，14组数字告诉你2017年时尚界发生了什么。

新浪时尚2017产业盘点：3亿中国千禧一代成为奢侈品购买主力军新浪时尚2017产业盘点：3亿中国千禧一代成为奢侈品购买主力军

　　据德国媒体统计，2017年全球奢侈品行业总销售额增长5%至1.2万亿欧元，创历史新记录，其中三分之一来自于中国消费者的贡献。

　　回顾2017年的全球奢侈品销售数据，千禧一代逐渐成为购买的主力军，年龄段在21~37岁的人群持续推动着该市场的增长。德意志银行的数据显示，千禧一代占奢侈品消费者总数的27%，到2020年这一比例将上升至33%，更年轻的Z世代消费者占比将达到 8%。

　　根据调研机构埃森哲提供的第三方数据，被高度聚焦的千禧一代以及Z一代已经接近全球人口的四分之一，而中国这一群体的规模接近3亿，有媒体曾对国内千禧一代做了一份市场调研，结果发现超过25%的90后已经买过奢侈品。千禧一代的购买特点很大程度上与前辈不同，受互联网的影响较大。根据数据显示，中国奢侈品网络消费者的年龄50%在25-35岁，其中近30%是25-30岁的年轻人群。另外有15%更年轻，只有18-24岁，并且18-30岁这一年龄段的占比还在不断增加。这意味着1985 - 1995出生的千禧一代正成为中国奢饰品网络消费主力。

　　为了重新引起年轻消费者的关注，与街头潮牌合作成为奢侈品牌年轻化的捷径之一。2017年2月奢侈品牌LV与Supreme的联名系列引起业界与消费者的高度关注。OFF-WHITE的设计师Virgil Abloh成为2017年最受品牌喜爱的合作对象，他创建的奢侈品潮牌Off-White和Nike、Warby Parker、Ikea、Jimmy Choo、Levi‘s、the New York City Ballet、Umbro、Kith 和嘻哈歌手Lil Uzi Vert都有合作。

标签: 奢侈品千禧一代

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