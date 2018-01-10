导语：网购时代的生活方式，都藏在每个人的购物车里。

网购时代的生活方式 都藏在每个人的购物车里

图片来源： 淘宝

1942年的美国电影《卡萨布兰卡》里有一句经典台词一直流传至今：你的气质里藏着你走过的路，读过的书和爱过的人。放在全民网购的时代背景下，这句话就变成了：你的购物车里藏着你穿过的衣服、吃过的美食、去过的国家、住过的酒店，甚至不为人知的小兴趣。也就是说，在当代，一个人的购物车就代表了他/她的生活方式，一群人的购物车就代表了这个时代流行的生活方式。而作为这个时代掌握着中国消费者购物大数据的淘宝，可能是最有发言权的平台之一。

昨日，淘宝发布了一个“时光倒流15年”的H5预告，里面总结了从2003年淘宝诞生至今每年最受追捧的商品。开胃前菜之后，淘宝又在今天早上发布了正餐——《年度宝贝TOP40榜单》，通过手机APP的首页、个人主页或是直接在淘宝搜索“2017”便可以一探究竟。据透露，这个活动共挖掘了5亿人的购物车，用集体的消费投票盘点了2017年那些值得被记录的宝贝，淘宝市场部也为它们做了一场持续3天的在线博览，用一首红歌为它们打Call。也许，这些物件早已超越物质，而成为了现代人宣泄情绪的出口。

我们从中选择了一些时尚及生活方式类产品。

90、00后化妆技术不够创意来凑

这个时代的女孩子更精致了。

淘宝的数据表示，2005年热播的《超级女声》让李宇春和周笔畅这类代表“中性风”的女明星火了起来，同年，淘宝涌现大量中性服饰。那时正值90后青春期，还不懂护肤和化妆的女孩子们在学业压力和校园穿衣规范下，猛然看去和男孩子没有太大区别。她们穿着和“春春”、“笔笔”一样的宽松牛仔裤和T恤，留着以头顶为中心向四周“刺去”的中长发，喜欢双手插着裤兜装酷。有些性格豪爽的女孩甚至凭借女生发育早的优势，和当时个子还没自己高的同龄男同学追逐打闹，毫不相让。即便在父母的眼中，这是“没有女孩儿样”的代表，但在同龄人看来，这就是最潮的样子了。

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而如今的时尚界，女装设计师们极其偏爱阔腿裤和挺括的衬衫。在秀场，越来越多的品牌开始合并男女装发布会，服装品牌也在不断模糊男女装界限。虽然这些也是“中性风”，但与曾经流行的概念有些差别。在过去，中性风还处于单纯地性别模仿阶段，也就是“女孩拥有男孩的扮相”。而这个时代，时尚界所推崇的性别模糊概念，则强调用服饰体现当代女性的独立精神力量，且同时在美感上不失女性的性征美。

因此，女孩子们不再以模仿男性的粗犷为潮流，反而越来越精致地关心起生活中的装扮细节，这一点从美妆上就能体现出来。

眉毛印章、美甲贴、心情腮红卡和睫毛卡，这些被专业化妆师和美妆博主嗤之以鼻的美妆工具，还是稳稳地登上了淘宝美妆类最受欢迎的产品清单，在2017年总共卖出了近5000万件。这说明了一件事：中国还有几千万女性不会画眉毛、刷睫毛时爱手抖、宁愿根据心情也不愿根据脸型选择腮红。就连淘宝也知道，这些买家有个共同特征——不会化妆，因此把这类产品归为“年度拯救手残宝贝”。

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不过“美妆蛋”能上榜实至名归，因为它不仅一年在淘宝卖出了1124万个，还曾是美妆界流行的“考验男友”小游戏的主角。据说，拿着颗美妆蛋问男友这是什么，马上就能测出他的智商。

说到2017年的美妆界，怎么能忘了“故宫贴纸”这个心机满满的跨界文创单品。自从有人发现可以用这些精美的贴纸去装饰口红外壳之后，女孩子们终于觉醒了。20元人民币不到的贴纸就能给家里的几十只口红旧貌换新颜，还能凭借创意贴出和其他人不一样的花纹，于是这一年，故宫贴纸卖掉了50万卷。女孩们疯狂追捧贴纸可能是因为想起了曾经花的冤枉钱，毕竟当初为了口红外壳，花原价几倍的价格去买YSL星辰的也是这批人。

人们开始放下咖啡好好喝茶，办公室零食的高地被坚果占领

可能是星巴克的分店开得太多了，中国人和咖啡这个外来物已经过了热恋期，有一部分人开始对茶回心转意。2017年，冷泡茶包突然有了存在感，一年卖出2623万包。苏州博物馆也卖起了茶并上了淘宝的榜单，比起敢让雍正在广告里卖萌的故宫博物院，苏博虽然没那么大腕儿站台，但唐伯虎也能撑起半边天。根据《唐伯虎小传》插画中的故事设计了四款“唐寅茶包”。

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可是茶和咖啡一样，容易在牙齿上沉积色素，但中国人的牙口好，不怕黄！只要能磕东西就行，这一点从一年内磕掉13700吨坚果就能看出来。这两年火起来的创意吃法：枣夹核桃，也卖得不错，全中国人今年消灭掉了2243吨。中国人如此钟爱坚果，可能是因为电视剧的原因。今年《欢乐颂》热播，杨紫在电视里捧着三只松鼠吃个没完，观众也忍不住买几包边吃边看，广告做的深入人心。

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还好中国人明白坚果热量高，于是又喜欢吃加了水果麦片的酸奶来调节血脂。从日本的卡乐比麦片传入中国后，消费者好像打开了麦片世界新的大门，水果麦片在2017年卖出了4135吨。

适合拍照的家居产品才入得了80、90后法眼，懒得养花就买假的

80后忙活小半辈子终于住进了自己的房子，90后是职场新人只能加入租房大军。这两代人的共识就是，不管房子是不是自己的，都得（假装）很漂亮。精致的Instagram风格家装照片成了这一代人争相效仿的对象，不管镜头外脏乱差成什么样，镜头那一块必须是干净而优雅的。于是，Instagram摆拍道具被搜索了127万次，光是背景布就被搜索了713万次，连假杂志背景卡片的搜索量都上万。

淘宝给这类买家的称呼是“伪中产”。家装一定要上镜、必须把花花草草养起来、没有香薰蜡烛就没有精致的生活，这几条标准成为了伪中产生活方式中的政治正确。在这样的消费守则下，龟背竹全年搜索量高达310万次，香薰蜡烛达1030万次。火了好几年热度还居高不下的火烈鸟造型饰品依旧拥有766万次搜索量。不过这一趋势中，跟风现象太严重。假植物中，龟背竹和狗尾巴草卖得最好、串灯和铁网架也必须搭配在一起效果才最好、花瓶就得买棕色透明的、餐具必须有黑金配色的，伪中产的审美开始趋同。

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为偶像买单成为追星族的生活日常，这年头没个idol都不好意思跟别人聊天

2009年，迈克尔杰克逊逝世后偶像力量不减，当年淘宝集中出现了7000多款相关产品。而中国当代年轻偶像的号召力也是极强的，据淘宝数据，周杰伦粉丝“杰迷”全年的应援消费金额高达5.88亿元，鹿晗的“鹿饭”位列第二，消费了3.06亿元，其中应援的鹿角灯卖的最好。另外，粉丝消费上亿的明星还有范冰冰、杨幂、五月天、权志龙、薛之谦、TFBOYS和杨洋。

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人人自拍的年代催生六代自拍杆，自恋的路上又迎来了2016“直播元年”

2004年，手机的摄像头功能突然席卷而来，人们赶紧扔掉手中30万像素的“板砖”，抱着百万像素的手机开启了自拍时代。由于人类太爱自拍，到后来发现手臂的长度已经无法满足自己对于镜头效果的追求。于是2009年，第一代自拍杆诞生了，人们突然发现镜头还是离脸远一点的时候自己更美，智慧的中国人开始在此基础上钻研新一代产品。接着，2011年有了第2代的镜子自拍杆；2014年增加了无线按钮，可以完成“假装被别人抓拍”的效果；同年又增加了充电宝的功能，开始向一杆多用发展；2015年增加了补光灯功能；到了第6代，自拍杆已经完全符合“戏精”的需求——吹风功能，分分钟假装在游轮甲板上吹风、在广告镜头前拍大片。

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不过和直播比起来，自拍的自恋程度不算什么。2016年被称作“直播元年”，这一年里，人们发现有这么一个平台，既可以满足天天在家不上班的需求，又能赚钱。只要直播才艺、聊天、吃饭、甚至什么都不做，都有观众愿意送钱，于是直播界生意暴涨，人人争当主播。2017年多机位直播架被搜索了1.2万次，镜头补光神器和喊麦神器拥有102万次搜索量。

两年前还在买“头上长草”发卡的萌系年轻人，已经开始玩嘻哈了

2015年时二次元开始大范围流行，Coser和电竞的小圈子随着后者的全民化变成了受更多人关注的领域。手办和扭蛋成了那一年淘宝上最受欢迎的二次元产品，还有107万人在那一年买了“头上长草”发卡。没过两年，这批年轻人被《中国有嘻哈》转了性，选择走潮流路线。

这一年卖的最好的是Supreme的纸币玩具手枪、嘻哈头巾、嘻哈项链、太子镜，而这些产品的消费主力是广州、上海和北京的年轻人。为了装酷，不敢真纹身的年轻人机智地选择贴假的，纹身贴全年搜索量高达5758万次。而女生在今年也突然喜欢在脖子上绑点什么，Chocker全年搜索量高达1699万次，颈饰深受多年冷落屈居于耳环和项链之下，终于翻身了。

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旅行在外睡得干净成了人们最关心的事情，出境最爱带随身Wi-Fi

2013时，中国人抗霾意识觉醒，一时间有121万人都开始在网上买口罩，这个数字是2012年的216倍。而这个场景又在今年重现了，自从9月份蓝莓测评爆出五星级酒店客房的卫生状况，经常出门住酒店的人马上慌了。带自己家的床出门显然不现实，于是一直被人遗忘的便携睡袋重新被翻了出来，全年在淘宝的搜索量高达237万次，比事发前猛增15倍，顺带着连压缩毛巾也销量大增。就连一次性马桶垫也沾了光，它不再是商场的标配，如今许多人出门也要带上一包，全年搜索量高达443万次。

在出境游工具方面，随身Wi-Fi、万能转换插头和境外电话卡成了出行必备物品，搜索量共计4000万余次。

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中国人变着花样做运动，滑板、飞盘和拳击用具占领前三

2017年的滑板销量比去年猛增77%，飞盘和拳击也分别增长了58%和50%。中国人的运动方式越来越多样了，包括棒球、攀岩和滑雪在内的运动装备销量也在逐步上升。

养生成为年轻人最关心话题之一，治脱发和解压首当其冲

保温杯泡枸杞已经是老生常谈了，头发纤维粉和生发液算是后起之秀，全年累计销售300多万件。为了解压，90后在学生时期的转书、转笔传统，变成了转指尖陀螺，并承包了这一产品约38%的销量。不仅八爪鱼头部按摩器和提神醒脑的泰国八仙筒成了白领必备，连心经抄经本的搜索量都直线上升，这才是真的佛系解压。

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不管有没有猫和性生活，90后都包揽了一半的相关产品销量

淘宝把情趣内衣排在了同类产品的第一位，年销量突破1800万件，并称90后承包了一半的销量。而为了猫儿子、猫女儿，铲屎官们这一年总共花了84亿，加起来比粉丝给偶像花的钱都多。

在淘宝列出的榜单中，“年度看不见宝贝”代表了目前无法在淘宝上买到的产品。连波音747和陨石都能买到的淘宝，根据法律原因，拒绝上架牙签弩、象牙、比特币、咔哇潮饮和笑气等商品。总的来说，这个榜单还是很有趣的，背景音乐有激情昂扬的年代感。相比阿里巴巴每年推出的“年度网购账单”来说，看一群人挥霍的感觉，比看自己的账单有意思多了。